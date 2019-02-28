Солари: «„Реал“ проиграл с честью»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

Мы неплохо смотрелись сегодня, были энергичными, но недостаточно решительными. Мы проиграли с честью, но нам грустно, потому что это тяжёлый удар для нашей команды. Это не провал, потому что это полуфинал. Мы не сможем сыграть в финале, так что нам придётся повторить попытку [в чемпионате].

У нас были моменты в первом тайме, но они также были и во втором при счёте 0:1. Я вообще не думал, что мы теряем контроль над игрой, но они забили нам после первого же удара, а затем мы пропустили после автогола.

Мы не использовали свои шансы, и мне больше нечего здесь добавить.