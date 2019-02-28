Вальверде: «В первом тайме „Реал“ был лучше нас»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

В первом тайме «Реал» был лучше нас. Нам же не хватало атакующего напора. Мы теряли мяч в неподходящих местах, и это могло обернуться для нас пропущенным голом. Должен признать, это была не слишком сбалансированная игра для «Барселоны».

Сегодня мы забили три гола, но моментов у нас было немного. В других матчах обычно всё происходит наоборот. Но временами футбол бывает непоследователен. В Лиге чемпионов [в матче против «Лиона» (0:0)] мы 25 раз били по воротам, но не забили. Люди утверждали, что мы в кризисе.

Субботняя игра [с «Реалом»] будет иметь такое же значение для нас, как и до этой встречи. Мы должны улучшить свою игру, что победить снова, потому что чемпионат – это тот турнир, в котором мы все хотим одержать победу.

Суарес – бомбардир, который всегда найдёт свои шансы. Он напорист и амбициозен, всегда ищет возможность забить и сегодня он снова сыграл очень впечатляюще.