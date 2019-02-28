Пике: «Нам повезло одержать так много побед на „Бернабеу“»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал гостевую победу над «Реалом» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В субботу команды сыграют между собой в рамках чемпионата страны.

Это будет ещё одна непростая игра. Кажется, что «Реал» далеко позади нас, но если они выиграют, то сократят разрыв до 6 очков. Так что мы будем предельно мотивированы.

Нам повезло одержать здесь так много побед, к тому же с таким высоким показателем забитых мячей.

Мы были великолепны в матче против «Севильи» в субботу, сыграли в полуфинале Кубка, и теперь нас ждёт очередной финал. Я очень рад. Мы постараемся выиграть финальный поединок, но сейчас мы сфокусированы на субботнем матче с «Реалом». В последние несколько лет мы часто выходили в финал и побеждали. Мы ожидаем того же и в этом году.