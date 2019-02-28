Сарри: «Кепа по-прежнему остаётся основным голкипером „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 28-го тура АПЛ прокомментировал ситуацию с вратарём «синих» Кепой Аррисабалагой. Испанец в качестве дисциплинарной меры остался на скамейке запасных, при этом игроки «шпор» не нанесли ни одного удара в створ ворот Вилли Кабальеро.

Связываете ли вы успех «Челси» с решением заменить основного голкипера?

Нет. Сегодня мы провели очень хороший матч, но таким же был и предыдущий. К счастью, сегодня нам удалось добиться нужного результата

Я думаю, что это было правильное решение. Кепа допустил серьёзную ошибку. Он понёс наказание перед клубом и должен был понести наказание перед командой. На этом всё должно прекратиться. С завтрашнего дня Кепа будет с нами. Я не могу гарантировать, что он выйдет на поле в следующем матче, но тогда это непременно случится через игру. Он по-прежнему остаётся моим основным голкипером.

Мы не можем преследовать его. Молодости свойственны ошибки. Главное в том, что необходимо понимать, когда ты ошибаешься. С данного момента для меня этот вопрос закрыт.