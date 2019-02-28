Фидлер: «Неправильно, что Кокорина и Мамаева оставили под арестом»

Капитан «Урала» Артем Фидлер поделился мнением о продлении ареста для Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля. Футболисты обвиняются в двух драках в центре Москвы.

Все это неправильно. Ясно, что ребята поступили нехорошо, но они осознали вину. И она не такая большая чтобы держать их в изоляторе почти полгода. Даже если считать дело показательным, все рамки уже превышены. По-моему, в России часто за куда более серьезные проступки люди отделываются домашним арестом. Я – не юрист. Но, на мой взгляд, надо было еще в декабре назначить ребятам исправительные работы и отследить исполнение вердикта. Этого было достаточно.