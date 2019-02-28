Фидлер: «„Урал“ намерен биться за победу с „Зенитом“»

Капитан «Урала» Артем Фидлер поделился ожиданиями от матча с «Зенитом», который пройдет 2 марта в рамках 18-го тура РПЛ.
Судя по их ответной игре с турками, «Зенит» набрал мощный ход. Команда получила усиление в лице Сердара Азмуна. Но мы заранее не сдаемся. У нас квалифицированная защита. Уверен, и связку Азмуна с Артемом Дзюбой мы в состоянии нейтрализовать.
Выход в следующий раунд Лиги Европы воодушевил питерцев. С другой стороны, на «Урал» им наверняка будет настроиться сложнее, чем на «Фенербахче». Мы же намерены биться за победу.
Отметим, что на игре ожидается около 17 тысяч болельщиков.
36-летний арбитр из Дмитрова назначен на матч с участием сине-бело-голубых в 19-й раз в карьере.
Ему помогут ассистенты из Москвы — Антон Аверьянов и Андрей Болотенков, резервный судья — Роман Сафьян из Москвы. Инспектор матча — Сергей Французов.
Ранее Мешков судил 18 матчей с участием сине-бело-голубых, в которых «Зенит» одержал 11 побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Последняя встреча состоялась в Оренбурге, когда «Зенит» одержал выездную победу — 2:1.
36-летний арбитр из Дмитрова назначен на матч с участием сине-бело-голубых в 19-й раз в карьере.
Ему помогут ассистенты из Москвы — Антон Аверьянов и Андрей Болотенков, резервный судья — Роман Сафьян из Москвы. Инспектор матча — Сергей Французов.
Ранее Мешков судил 18 матчей с участием сине-бело-голубых, в которых «Зенит» одержал 11 побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Последняя встреча состоялась в Оренбурге, когда «Зенит» одержал выездную победу — 2:1.
15 игр между клубами....13 побед Зенита...2-е ничьи....(и без усиления в лице Азмуна)))
С какого перца рушить традиции???
Или он всегда так говорит ???
15 игр между клубами....13 побед Зенита...2-е ничьи....(и без усиления в лице Азмуна)))
С какого перца рушить традиции???
Или он всегда так говорит ???
Есть Азмун , хорошо отыгравший с турками , но Зюбы я не видел пока.
Есть Азмун , хорошо отыгравший с турками , но Зюбы я не видел пока.
А так снова стыдно за лазурятник
А так снова стыдно за лазурятник
Даже свои пенсионеры,бывшие футболисты,актеры,смеются над проектом лазурным(( ахахаххаа
Даже свои пенсионеры,бывшие футболисты,актеры,смеются над проектом лазурным(( ахахаххаа
А Урал как и фенер,продается за недорого
А Урал как и фенер,продается за недорого
И заслуги уральцев в этом не будет... Просто, так бывало уже не раз...
И заслуги уральцев в этом не будет... Просто, так бывало уже не раз...