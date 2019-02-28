Фидлер: «„Урал“ намерен биться за победу с „Зенитом“»

Капитан «Урала» Артем Фидлер поделился ожиданиями от матча с «Зенитом», который пройдет 2 марта в рамках 18-го тура РПЛ .

Судя по их ответной игре с турками, «Зенит» набрал мощный ход. Команда получила усиление в лице Сердара Азмуна. Но мы заранее не сдаемся. У нас квалифицированная защита. Уверен, и связку Азмуна с Артемом Дзюбой мы в состоянии нейтрализовать.

Выход в следующий раунд Лиги Европы воодушевил питерцев. С другой стороны, на «Урал» им наверняка будет настроиться сложнее, чем на «Фенербахче». Мы же намерены биться за победу.