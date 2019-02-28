Фидлер: «„Урал“ намерен биться за победу с „Зенитом“»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 8’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 82’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 85’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 39’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 41’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 81’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Фидлер: «„Урал“ намерен биться за победу с „Зенитом“»

28 февраля 2019, 09:23
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Капитан «Урала» Артем Фидлер поделился ожиданиями от матча с «Зенитом», который пройдет 2 марта в рамках 18-го тура РПЛ.

Судя по их ответной игре с турками, «Зенит» набрал мощный ход. Команда получила усиление в лице Сердара Азмуна. Но мы заранее не сдаемся. У нас квалифицированная защита. Уверен, и связку Азмуна с Артемом Дзюбой мы в состоянии нейтрализовать.

Выход в следующий раунд Лиги Европы воодушевил питерцев. С другой стороны, на «Урал» им наверняка будет настроиться сложнее, чем на «Фенербахче». Мы же намерены биться за победу.

Отметим, что на игре ожидается около 17 тысяч болельщиков.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   502 / 882
28 февраля в 14:41
Зенит сейчас обует любая команда из РПЛ и никто уже этому не удивляется.Сам тренер говорит что Зенит сейчас средняя команда
Gunslinger
Gunslinger ответил grazie100
   196 / 882
28 февраля в 14:40
Надеемся , что судьи будут как всегда из Москвы или подмосковья....
«Урал» — «Зенит»: встречу обслужит бригада Виталия Мешкова

36-летний арбитр из Дмитрова назначен на матч с участием сине-бело-голубых в 19-й раз в карьере.

Ему помогут ассистенты из Москвы — Антон Аверьянов и Андрей Болотенков, резервный судья — Роман Сафьян из Москвы. Инспектор матча — Сергей Французов.

Ранее Мешков судил 18 матчей с участием сине-бело-голубых, в которых «Зенит» одержал 11 побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Последняя встреча состоялась в Оренбурге, когда «Зенит» одержал выездную победу — 2:1.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   463 / 882
28 февраля в 12:06
Помниться в урал перешла пара гренадёров из амкара, с остальными квалифицированными игроками косили всех подряд и тут же разводили руки типа: а что случилось. Была бы защита квалифицированная играли в клубе по престижней, да и в таблице повыше, зарплата по больше. Свиней в кубке опустить квалификации хватит, а победить зенит, тут надо посмотреть. Хотя если наши южноамериканцы подмёрзнут, поле будет катком, всякое может произойти.
Miaf
Miaf
   47 / 882
28 февраля в 12:03
Хотелось бы верить, что это правда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 882
28 февраля в 11:42
Что странное сказал Фидлер....)))
15 игр между клубами....13 побед Зенита...2-е ничьи....(и без усиления в лице Азмуна)))
С какого перца рушить традиции???
Или он всегда так говорит ???
112910415
112910415
   73 / 882
28 февраля в 11:35
хорошее, позитивное намерение!
Egorium
Egorium
   70 / 882
28 февраля в 11:22
Похвальное желание.
STVA 1
STVA 1
   98 / 882
28 февраля в 10:45
А разве есть связка Азмун-Дзюба?
Есть Азмун , хорошо отыгравший с турками , но Зюбы я не видел пока.
Переписанный
Переписанный
   99 / 882
28 февраля в 10:37
Вперёд Урал! Пусть этот матч станет началом конца утлого лазурного плота!
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   99 / 882
28 февраля в 10:36
Там и проигрывать некому!
Переписанный
Переписанный ответил time out
   99 / 882
28 февраля в 10:36
Каким же надо быть мерзавцем, чтобы желать сопернику смерти!!!!
viv
viv
   75 / 882
28 февраля в 10:24
Посмотрим....Урал не Фенербахче...
time out
time out ответил Литейный 4
   27 / 882
28 февраля в 10:22
Пусть порыпаются. Перед смертью как гриться не надышешся. Гыгыгы
Степка, ты тоже думаешь, что зенит порыпается? Что-то сомнительно. Да и про смерть ты зря, пущай лазурные еще поживут, а то кого мы клеймить позором будем?)))
kotmyshka
kotmyshka
   172 / 882
28 февраля в 10:20
Увидим
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   15 / 882
28 февраля в 10:18
Пусть порыпаются. Перед смертью как гриться не надышешся. Гыгыгы
Степан но если как тогда удалят пол состава не за что,то конечно не порыпаются((
А так снова стыдно за лазурятник
grazie100
grazie100
   357 / 882
28 февраля в 10:18
Надеемся , что судьи будут как всегда из Москвы или подмосковья....
grazie100
grazie100
   357 / 882
28 февраля в 10:16
Ждём выхода на поле Кристиана Набоа !!!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 882
28 февраля в 10:11
Пусть порыпаются. Перед смертью как гриться не надышешся. Гыгыгы
FILL3286
FILL3286
   15 / 882
28 февраля в 10:08
За бакланов стыдно всем,а именно 152 людям,которые узнали недавно оих существование,паредас забалотный шланг трио в мире(( аххахахах
beefs
beefs
   117 / 882
28 февраля в 10:07
Мечты, мечты, но мы не против...
grazie100
grazie100
   357 / 882
28 февраля в 10:06
Пошло оно по трубам.Может все-таки не битву , а игру надо показать хорошую.?Битва это слово скорее для боёв без правил . Видно с Фидлером Федун уже поделился своими планами на игру с Зенитом.
FILL3286
FILL3286
   15 / 882
28 февраля в 09:55
    FILL3286
    FILL3286
       15 / 882
    28 февраля в 09:53
    Стыдно за лазурных,снова у Урала пятерых скорее всего удалят,поставят три пенальти и бакланы скажут все нормально!!! АХХАХАХАХАХА
    Ник Уволен
    Ник Уволен
       81 / 882
    28 февраля в 09:49
    На Зенит все выходят как на последний бой. Тем более судьи все из федуновской роты.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил particular
       3 / 882
    28 февраля в 09:48
    распостраненный мем про " проиграть самим себе" ,такое применимо к барсе ,ман сити но не к автобусу Семака
    cska plus
    cska plus
       12 / 882
    28 февраля в 09:48
    Посмотрим на эту битву.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 882
    28 февраля в 09:47
    Ах,видимо ответную игру не смотрел,там мяч у турков был и вся игра,но без ворот)))
    А Урал как и фенер,продается за недорого
    particular
    particular
       8 / 882
    28 февраля в 09:41
    Пожалуй, Уралу, сложно будет победить Зенит, но питерцы могут проиграть сами...
    И заслуги уральцев в этом не будет... Просто, так бывало уже не раз...
    161регион
    161регион
       7 / 882
    28 февраля в 09:37
    И это радует!!!победы Уралу
    Владимир Петрухин
    Владимир Петрухин
       790 / 882
    28 февраля в 09:34
    Удачи ВАМ !!!
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