ГлавнаяНовости

Модрич: «Найти замену Роналду практически невозможно»

вчера, 01:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Мадридский «Реал» в последних двух матчах с «Барселоной» не смог поразить ворота соперника. Полузащитник «сливочных» Лука Модрич прокомментировал распространённое мнение о том, что команде не хватает голов Криштиану Роналду, который покинул клуб прошлым летом.

Я считаю, [ответный] матч Кубка Испании не был плохим, так нам просто не хватало забитого мяча. Поэтому мы должны продолжать то, что делаем, и верить, что голы придут.

Криштиану – футболист, которого бы не хватало любой команде. Найти ему равноценную замену практически невозможно. Конечно, нам его не хватает, учитывая всё то, что он сделал для клуба. Клуб попытался разделить его задачу [забивать] между игроками, но это нелегко.

Криштиану забивал по 50 голов, и вы не сможете найти ещё одного такого игрока. Кто-то должен сделать шаг вперёд, и пусть он не будет забивать по 50 мячей, но хотя бы по 15-20 или даже 10 голов. Это то, чего нам не хватает. Вот почему я думаю, что реализация моментов – наша главная проблема в текущем сезоне.

Однако Криштиану в нашей команде больше нет, и мы не можем все 10 лет жаловаться на его отсутствие.

Также Модрич поделился ожиданиями от ответной встречи с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»
Сегодня, 07:56 Комментарии3
Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»
Сегодня, 07:31 Комментарии5
Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»
Сегодня, 06:41 Комментарии4
Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»
Сегодня, 06:18 Комментарии4
Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»
Сегодня, 05:57 Комментарии6
Кейн: «В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или защищаться»
Сегодня, 05:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
авито
авито
   508 / 933
вчера в 11:46
Пускай покупают левандовский, дибала, ван хельсинг, балотелли, виллиан и другие
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 933
вчера в 09:50
Вот Модрич молодец все правельно сказал! А не то что всякие крысы типа Бейла раслабились там.
Брулин
Брулин
   71 / 933
вчера в 09:43
о каких 10 лет он говорит? видимо о том что только через 10 лет реал выиграет лч
cevin cigan
cevin cigan ответил Остапчук 67
   109 / 933
вчера в 09:32
А сами что, не игроки?
Так он за то и говорит,что такого как Рон нет игрока!
Pervomaez
Pervomaez
   441 / 933
вчера в 08:19
Глупо с этим не согласиться, модрич прав даже не на сто, а на двести %, пересу физкульт привет
Groove000
Groove000
   259 / 933
вчера в 08:10
По-моему, он в начале сезона по-другому совсем говорил)
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   207 / 933
вчера в 07:29
Согласен. А Зидану, выходит, уже нашли замену ?
Остапчук 67
Остапчук 67
   545 / 933
вчера в 06:56
А сами что, не игроки?
ABir
ABir
   217 / 933
вчера в 05:59
Мудрый Модрич!
112910415
112910415
   81 / 933
вчера в 05:14
надо строить другую игру, и проблема эта надолго
gentlewolf
gentlewolf
   684 / 933
вчера в 03:14
и мы не можем все 10 лет жаловаться на его отсутствие.

Судя по всему у Луки очень длительный новый контракт в Реале:)
Sunny.
Sunny.
   120 / 933
вчера в 02:49
дело не в нырке , просто ввели ВАР
alexfor
alexfor
   51 / 933
вчера в 02:37
    alexfor
    alexfor
       51 / 933
    вчера в 02:36
    ой, подлизал, так подлизал) а агуше с шишками бальзам на душу)
    а вы хоть искали?) не вижу что-то нового форварда)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       59 / 933
    вчера в 01:40
    И любому адекватному, разбирающемуся в футболе понятно, что его крайне не хватает!!!
    Просто глоры, персофаны гнома и т.д. не хотят признавать этого!!!
    NGYCR7
    NGYCR7
       200 / 933
    вчера в 01:35
    Ох Лука Лука, ты сейчас просто обрушил все теории фанатов Аргентинской принцессы, которые они продвигали на протяжении 9 сезонов Роналду в Реале, о том, что с такими полузащитниками, любой сможет "замыкать передачи".

    Только конченный идиот мог выдавать такие теории!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100