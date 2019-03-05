Модрич: «Найти замену Роналду практически невозможно»

Мадридский «Реал» в последних двух матчах с «Барселоной» не смог поразить ворота соперника. Полузащитник «сливочных» Лука Модрич прокомментировал распространённое мнение о том, что команде не хватает голов Криштиану Роналду, который покинул клуб прошлым летом.

Я считаю, [ответный] матч Кубка Испании не был плохим, так нам просто не хватало забитого мяча. Поэтому мы должны продолжать то, что делаем, и верить, что голы придут.

Криштиану – футболист, которого бы не хватало любой команде. Найти ему равноценную замену практически невозможно. Конечно, нам его не хватает, учитывая всё то, что он сделал для клуба. Клуб попытался разделить его задачу [забивать] между игроками, но это нелегко.

Криштиану забивал по 50 голов, и вы не сможете найти ещё одного такого игрока. Кто-то должен сделать шаг вперёд, и пусть он не будет забивать по 50 мячей, но хотя бы по 15-20 или даже 10 голов. Это то, чего нам не хватает. Вот почему я думаю, что реализация моментов – наша главная проблема в текущем сезоне.

Однако Криштиану в нашей команде больше нет, и мы не можем все 10 лет жаловаться на его отсутствие.