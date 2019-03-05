Ломовицкий занимается вне общей группы «Спартака»

вчера, 16:50

Сообщается, что после воскресного матча с «Краснодаром» у игроков «Спартака» не было запланировано выходных.



Сегодняшнюю тренировку московского клуба пропустили Антон Шитов, Павел Маслов, Наиль Умяров и Михаил Игнатов. Спартаковцы проходили углублённое медицинское обследование для юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения), которой во второй половине марта предстоит выступить в элитном раунде чемпионата Европы—2019 (U19).



Полузащитник Александр Ломовицкий занимался отдельно от общей группы с физиотерапевтом из-за сильного ушиба стопы, полученного в матче с «быками».