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Ломовицкий занимается вне общей группы «Спартака»

вчера, 16:50

Сообщается, что после воскресного матча с «Краснодаром» у игроков «Спартака» не было запланировано выходных. 

Сегодняшнюю тренировку московского клуба пропустили Антон Шитов, Павел Маслов, Наиль Умяров и Михаил Игнатов. Спартаковцы проходили углублённое медицинское обследование для юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения), которой во второй половине марта предстоит выступить в элитном раунде чемпионата Европы—2019 (U19). 

Полузащитник Александр Ломовицкий занимался отдельно от общей группы с физиотерапевтом из-за сильного ушиба стопы, полученного в матче с «быками».

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Т34
   22 / 933
сегодня в 07:36
Нормально он будет играть. у него не хватает опыта, поэтому он иногда теряется. Все у него есть, чтобы заиграть в основе. И хорошо, что его не отдали в аренду. Пусть работает в Спартаке вместе со всеми, это больше будет пользы и для него, и для Спартака. Не всегда аренда идет на пользу, особенно, если клуб взявший игрока, проповедует абсолютно другой стиль игры, чем Спартак.
Поглядим, но я больше в Гулиева и Рассказова верю, чем в Ломовицкого.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Игорь Солнцев
   174 / 933
вчера в 21:39
Начался процесс приведения в небоеготовое состояние молодой свиной поросли.
Вы ещё болезненно наикаетесь от этой поросли ! ))))))
Т34
Т34 ответил makkie
   20 / 933
вчера в 19:38
Здоровья Александру, но объективно - у него мало шансов закрепиться в основном составе. Слишком робко и неправильно действует на поле.
Нормально он будет играть. у него не хватает опыта, поэтому он иногда теряется. Все у него есть, чтобы заиграть в основе. И хорошо, что его не отдали в аренду. Пусть работает в Спартаке вместе со всеми, это больше будет пользы и для него, и для Спартака. Не всегда аренда идет на пользу, особенно, если клуб взявший игрока, проповедует абсолютно другой стиль игры, чем Спартак.
Abverin
Abverin
   97 / 933
вчера в 18:17
Стыдно за спартак, сколько уже игроков покалечили.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил makkie
   4 / 933
вчера в 18:08
не торопись с выводами,впереди много автобусов с игроками низкого уровня ,вот тогда и принисет пользу команде
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 933
вчера в 18:04
да уж,быки жестко встречали
makkie
makkie
   22 / 933
вчера в 17:51
Здоровья Александру, но объективно - у него мало шансов закрепиться в основном составе.
Слишком робко и неправильно действует на поле.
Byvaliy
Byvaliy
   83 / 933
вчера в 17:34
Погубил карьеру в свинарне, жалко парня, лучше бы в ростове играл.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   62 / 933
вчера в 16:59
Начался процесс приведения в небоеготовое состояние молодой свиной поросли.
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