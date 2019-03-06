Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»

вчера, 07:31

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит после поражения «Реала» от «Аякса» (1:4) и вылета «сливочных» из Лиги чемпионов отметил, что бывший наставник мадридского клуба Зинедин Зидан выбрал идеальный момент для ухода из «Реала». Под его руководством «Королевский клуб» выиграл три подряд Лиги чемпионов. После третьей победы Зидан объявил об уходе из команды. Следом из «Реала» ушёл и лучший бомбардир в истории клуба – Криштиану Роналду.