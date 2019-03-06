ГлавнаяНовости

Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»

вчера, 07:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит после поражения «Реала» от «Аякса» (1:4) и вылета «сливочных» из Лиги чемпионов отметил, что бывший наставник мадридского клуба Зинедин Зидан выбрал идеальный момент для ухода из «Реала». Под его руководством «Королевский клуб» выиграл три подряд Лиги чемпионов. После третьей победы Зидан объявил об уходе из команды. Следом из «Реала» ушёл и лучший бомбардир в истории клуба – Криштиану Роналду.

Зидану хватило ума, чтобы вовремя покинуть «Реал» в период, когда клуб потерял Роналду. В этом весь смысл. Любой тренер, который бы пришёл туда после, столкнулся бы с тяжёлой задачей. У тебя нет Роналду. А значит, нет и его 50 голов за сезон.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левандовски: «Никто не имеет права говорить: „Ты не сможешь“»
Сегодня, 12:03 Комментарии0
Левандовски: «В „Боруссии“ Д оставался на дополнительные тренировки»
Сегодня, 11:30 Комментарии2
Невилл - Сульшеру: «Где установить тебе памятник?»
Сегодня, 11:19 Комментарии7
Бартез: «ПСЖ не проявил уважения к „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 10:58 Комментарии8
Реднапп: «На новом стадионе „Тоттенхэма“ будет невероятная атмосфера»
Сегодня, 10:26 Комментарии0
Бартомеу хочет продлить контракт с Месси
Сегодня, 10:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NGY
NGY ответил Ruslan3132
   40 / 981
вчера в 18:37
Твой любимец на след.неделе играет. И скорее всего присоединится к Реалу. Вне ЛЧ. Реал сделал медвежью услугу Ювентусу, к успеху шли пацаны, 2 раза в финал ЛЧ выходили за пару лет, а тут 1/8 с "Гением" и Досвидос от какого-то матраса, который за неделю до этого Реал чпокнул в гостях.
Ты называешь "медвежьей услугой" продажу своего лучшего игрока, после которого Реал посыпался походу устанавливая антирекорды по забитым голам и проигрышам, которого как ты говоришь покают даже Цска с Аяксами, которые при Роналду голову свою не подымали?!🤦

Ты точно понимаешь смысл слов "медвежья услуга"?🤦

Или ты хочешь сравнить Атлетико с Аяксом?

А может ты хочешь сравнить 34 летнего Роналду, с 27 Раулем, который на пике карьеры был полным дном в составе Реала, который 6 сезонов подряд вылетал в 1/8 , а после продажи этого дна в Шальке, Реал ниже 1/2 не опускался 8 сезонов подряд.

А Юве и без Роналду 2,5 года назад останавливался на 1/8, а 5 лет назад даже из группы не вышел, так что ей не привыкать.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил NGY
   85 / 981
вчера в 14:57
Ну ничего, у Реала во главе с дном в атаке под 7 номером, были и похуже времена, когда команда вылетала 6 лет подряд в ЛЧ на стадии 1/8! Вышвырни его Реал чуть раньше в Шальке 04, глядишь и не было бы этих позорных страниц в истории клуба!
Твой любимец на след.неделе играет. И скорее всего присоединится к Реалу. Вне ЛЧ. Реал сделал медвежью услугу Ювентусу, к успеху шли пацаны, 2 раза в финал ЛЧ выходили за пару лет, а тут 1/8 с "Гением" и Досвидос от какого-то матраса, который за неделю до этого Реал чпокнул в гостях.
Гавроша
Гавроша ответил ESPANOL
   23 / 981
вчера в 14:34
Зидану хватило ума, потому что он прекрасно знал, как, чем и кем эти кубки добывались. Он понял, что бесконечно это продолжаться не может, поэтому и свалил от греха...
А вот в чемпионате у реала не очень получалось. Видно на все денег не хватило.
NGY
NGY ответил Ruslan3132
   40 / 981
вчера в 12:07
100%.
Ну ничего, у Реала во главе с дном в атаке под 7 номером, были и похуже времена, когда команда вылетала 6 лет подряд в ЛЧ на стадии 1/8!

Вышвырни его Реал чуть раньше в Шальке 04, глядишь и не было бы этих позорных страниц в истории клуба!
kust07
kust07
   249 / 981
вчера в 12:01
хочется видеть другие клубы борющиеся за трофей ЛЧ,а не только Реал и Барселону..приелось
NGY
NGY ответил ESPANOL
   40 / 981
вчера в 11:53
Зидану хватило ума, потому что он прекрасно знал, как, чем и кем эти кубки добывались. Он понял, что бесконечно это продолжаться не может, поэтому и свалил от греха...
Ты у него лично об этом узнавал?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Фата лист
   85 / 981
вчера в 11:43
Просто Реал себя изжил, нужно меняться, Роналду и Зидан просто ушли от проблемы, а не являются ее следствием.
100%.
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
вчера в 11:15
Прикалывают люди ищушие заговоры, илюменаты
ESPANOL
ESPANOL
   154 / 981
вчера в 10:51
Зидану хватило ума, потому что он прекрасно знал, как, чем и кем эти кубки добывались.
Он понял, что бесконечно это продолжаться не может, поэтому и свалил от греха...
Ozabot
Ozabot ответил Ислам Керимов
   586 / 981
вчера в 10:43
Чушь,проблема в том что половина команды потеряла мотивацию,вот и чем Зидан был хорош.Дельфин перешёл к горбатым и ничем в лч им не помог,да и в игре какого то заметного прогресса у них не наблюдается.Этот состав себя изжил,вот и все.
Дык, первый сезон всего играет в новой команде. Хотя, «Ювентус» сейчас сам вот-вот в тыкву превратится со своей косячной обороной.
dzvinka
dzvinka
   69 / 981
вчера в 10:19
у тебя нет абонемента на судей, а значит... н**** нет, ибо клубишко то картонный.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   331 / 981
вчера в 10:12
ну что сказать аякс сыграл отлично против никакущего
реала.просто звери ,пожелаю аяксу выбить еще парочку
названных фаворитов чтоб жизнь медом не казалась.
Фата лист
Фата лист
   135 / 981
вчера в 09:50
Просто Реал себя изжил, нужно меняться, Роналду и Зидан просто ушли от проблемы, а не являются ее следствием.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 09:40
очень поверхностное суждение
15511551
15511551 ответил Морозовский
   486 / 981
вчера в 09:40
Зидан сбежал с тонущего корабля!
тонуть он стал тогда, когда ушёл Зидан)
Palex
Palex ответил Ислам Керимов
   137 / 981
вчера в 09:29
Это все слова. А по факту нет Роналдо, нет побед и нет голов.
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   299 / 981
вчера в 09:07
Чушь,проблема в том что половина команды потеряла мотивацию,вот и чем Зидан был хорош.Дельфин перешёл к горбатым и ничем в лч им не помог,да и в игре какого то заметного прогресса у них не наблюдается.Этот состав себя изжил,вот и все.
No problem
No problem
   53 / 981
вчера в 09:06
Он прав.
Rizo1
Rizo1
   804 / 981
вчера в 09:01
ну столько пенальти конечно не дадут.....
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 08:54
Всё-таки не смотря ни на что Роналду очень много значил для "Реала".
Pervomaez
Pervomaez
   327 / 981
вчера в 08:32
Всё правильно не забиваешь ты забивают тебе
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   212 / 981
вчера в 08:25
Роль личности в истории... Согласитесь, что Роналду пару-тройку последних лет в "Реале" только обозначал свое присутствие на поле. Но... Он забивал мячи в самый нужный момент, когда это было необходимо команде для достижения положительного результата. Вспомните, выскакивал как чертик из табакерки и забивал, забивал, забивал. Настоящий бомбардир, каковым в свое время был Герд Мюллер. Именно поэтому королевскому клубу не хватает сейчас такого игрока, как португалец. Игра осталась такой же комбинационной, желания у футболистов хоть отбавляй, а вот реализация голевых моментов оставляет желать лучшего. Винисиус хорош, но он пока только создает моменты, а команде нужен именно человек, который забивает мячи.
Морозовский
Морозовский
   5 / 981
вчера в 08:17
Зидан сбежал с тонущего корабля!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   331 / 981
вчера в 08:11
гуллит все по делу сказал, смотрел вчера и
удивлялся как аякс пресовал так называется
исключительных.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 08:04
На игре Реала больше сказывается не отсутствие Рона, им больше не хватает такого Зидана.
sergan113
sergan113
   960 / 981
вчера в 07:45
Да уж, теперь Реал жалок.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 07:38
Да уж вовремя ноги сделали.
Василий 50
Василий 50
   234 / 981
вчера в 07:32
Верно сказал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100