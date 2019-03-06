Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит после поражения «Реала» от «Аякса» (1:4) и вылета «сливочных» из Лиги чемпионов отметил, что бывший наставник мадридского клуба Зинедин Зидан выбрал идеальный момент для ухода из «Реала». Под его руководством «Королевский клуб» выиграл три подряд Лиги чемпионов. После третьей победы Зидан объявил об уходе из команды. Следом из «Реала» ушёл и лучший бомбардир в истории клуба – Криштиану Роналду.
Зидану хватило ума, чтобы вовремя покинуть «Реал» в период, когда клуб потерял Роналду. В этом весь смысл. Любой тренер, который бы пришёл туда после, столкнулся бы с тяжёлой задачей. У тебя нет Роналду. А значит, нет и его 50 голов за сезон.
Ты точно понимаешь смысл слов "медвежья услуга"?🤦
Или ты хочешь сравнить Атлетико с Аяксом?
А может ты хочешь сравнить 34 летнего Роналду, с 27 Раулем, который на пике карьеры был полным дном в составе Реала, который 6 сезонов подряд вылетал в 1/8 , а после продажи этого дна в Шальке, Реал ниже 1/2 не опускался 8 сезонов подряд.
А Юве и без Роналду 2,5 года назад останавливался на 1/8, а 5 лет назад даже из группы не вышел, так что ей не привыкать.
Ты точно понимаешь смысл слов "медвежья услуга"?🤦
Или ты хочешь сравнить Атлетико с Аяксом?
А может ты хочешь сравнить 34 летнего Роналду, с 27 Раулем, который на пике карьеры был полным дном в составе Реала, который 6 сезонов подряд вылетал в 1/8 , а после продажи этого дна в Шальке, Реал ниже 1/2 не опускался 8 сезонов подряд.
А Юве и без Роналду 2,5 года назад останавливался на 1/8, а 5 лет назад даже из группы не вышел, так что ей не привыкать.
Вышвырни его Реал чуть раньше в Шальке 04, глядишь и не было бы этих позорных страниц в истории клуба!
Вышвырни его Реал чуть раньше в Шальке 04, глядишь и не было бы этих позорных страниц в истории клуба!
Он понял, что бесконечно это продолжаться не может, поэтому и свалил от греха...
Он понял, что бесконечно это продолжаться не может, поэтому и свалил от греха...
реала.просто звери ,пожелаю аяксу выбить еще парочку
названных фаворитов чтоб жизнь медом не казалась.
реала.просто звери ,пожелаю аяксу выбить еще парочку
названных фаворитов чтоб жизнь медом не казалась.
удивлялся как аякс пресовал так называется
исключительных.
удивлялся как аякс пресовал так называется
исключительных.