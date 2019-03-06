ГлавнаяНовости

Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»

вчера, 06:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо дал комментарий после поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета «Королевского клуба» из турнира.

Мы все знаем, что дали клубу эти игроки, но побеждать всегда невозможно. Сегодня грустная ночь для всех нас, но нужно сохранять спокойствие, это спорт. Это очень тяжёлый удар, но мы будем смотреть вперёд.

Я хочу поздравить «Аякс» с их блестящим выступлением. Нам обидно за наших болельщиков. Футболисты «Реала» сражались, но не смогли выйти в следующий раунд.

Неделю назад мы были полны надежд в трёх турнирах. Тем не менее, худший из возможных сценариев стал реальностью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левандовски: «Никто не имеет права говорить: „Ты не сможешь“»
Сегодня, 12:03 Комментарии0
Левандовски: «В „Боруссии“ Д оставался на дополнительные тренировки»
Сегодня, 11:30 Комментарии2
Невилл - Сульшеру: «Где установить тебе памятник?»
Сегодня, 11:19 Комментарии7
Бартез: «ПСЖ не проявил уважения к „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 10:58 Комментарии8
Реднапп: «На новом стадионе „Тоттенхэма“ будет невероятная атмосфера»
Сегодня, 10:26 Комментарии0
Бартомеу хочет продлить контракт с Месси
Сегодня, 10:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 08:39
Это был лучший из всех сценариев!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 981
вчера в 08:16
С каждым матчем все хуже, все хреновее!!!
64русс
64русс
   552 / 981
вчера в 08:12
сказал бы правду--Реал обокакался в этом году везде
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   385 / 981
вчера в 07:38
"Реалу" нужны хирург и время.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 07:37
Молодец Эмилио, с честью вышел из положения и даже поздравил достойных победителей.
ДСА
ДСА
   136 / 981
вчера в 07:18
Реал низложен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100