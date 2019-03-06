Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо дал комментарий после поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета «Королевского клуба» из турнира.

Мы все знаем, что дали клубу эти игроки, но побеждать всегда невозможно. Сегодня грустная ночь для всех нас, но нужно сохранять спокойствие, это спорт. Это очень тяжёлый удар, но мы будем смотреть вперёд.

Я хочу поздравить «Аякс» с их блестящим выступлением. Нам обидно за наших болельщиков. Футболисты «Реала» сражались, но не смогли выйти в следующий раунд.

Неделю назад мы были полны надежд в трёх турнирах. Тем не менее, худший из возможных сценариев стал реальностью.