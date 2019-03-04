«Интер» и Икарди больше не будут вместе

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяБлогиФутбол - это боль

«Интер» и Икарди больше не будут вместе

вчера, 22:50

С каждым витком напряженности в истории отношений между «Интером» и Мауро Икарди становится яснее, что им не по пути. «Соккер.ру» - о нынешнем положении «пары».

Еще в прошлом сезоне Мауро Икарди можно было считать иконой «Интера», пусть он периодически и вызывал неоднозначные эмоции у болельщиков. Аргентинец выполнял свою главную задачу и фактически на себе тащил весь груз атаки «нерадзурри», которые в прошлом сезоне не могли похвастаться разнообразием состава и вариантов. 

Икарди был спасителем, что неизбежно порождало вокруг него слухи об интересе со стороны других топ-клубов, готовых выложить кругленькую сумму ему на карман. А тут как раз и действующий контракт с «Интером» истекает. В дело включился агент аргентинца, а по совместительству и его жена – Ванда Нара. 

О ней сказано много, и Жорже Мендеш с Мино Райолой нервно покуривают, понимая, что в последние недели и месяцы не они – самые часто упоминаемые футбольные агенты в мире, несмотря на свою звездную клиентуру. Нара затмила всех. И своей политикой ведения переговоров, и поведением в социальных сетях. Многие эксперты из мира футбола, бывшие игроки, тренеры, журналисты практически уверены в том, что до сегодняшнего состояния отношения между Икарди и «Интером» довела именно Нара. Давайте посмотрим, что говорит на этот счет Антонио Кассано, которого самого не назовешь ангелом:

Ванда Нара создала эту ситуацию. Она навлекла проблемы и оставила выжженную землю вокруг Икарди. Давайте скажем прямо, Ванда слишком много говорит и слишком активно ведет себя в социальных сетях.

Если «Интер» забрал у него капитанскую повязку, на то была причина. Аузилио, Маротта, Спаллетти и Чжан не сумасшедшие.

Я разыгрывал такие театральные сценки, когда мне был 21 год. Если Икарди не вернется на поле, он уйдет. Из этой ситуации не будет возврата назад.

Кассано говорит о том, что из ситуации возврата не будет, если так продолжится. Но есть ощущение, что из нее уже нет возврата. А есть только варианты разрешения конфликта с максимальной выгодой для всех сторон, но без сохранения Мауро в «Интере». На новом витке противостояния Икарди вообще отказывается играть за миланцев. 

Он пропустил последние матчи, ссылаясь на боли в колене, которые появились у него именно тогда, когда игрока лишили капитанской повязки, именно тогда, когда Нара пообещала, что без повязки Мауро на поле не выйдет в форме «нерадзурри». Можно было проявить большую хитрость, конечно, и не говорить это настолько прямо, пытаясь, по сути, шантажировать таких уважаемых людей, как Маротта и Спаллетти. Это не юноши в футболе, чтобы после такой угрозы возвращать повязку Икарди. 

Но слова сказаны – выходить на поле, значит, не держать своего слова, а ведь сейчас как раз переговорный процесс. Слабая позиция в переговорах может дорого стоить. Нара полезла в бутылку и потащила за собой игрока, которому как школьнику в медпункте, где работает знакомая матери, приходится выписывать себе больничные листки. Он, как известно, поехал в одну из клиник Барселоны, чтобы получить больничный по поводу травмы колена, хотя медицинский штаб «Интера» не выявил у него никаких проблем в ходе обследования. Разве это поведение серьезного взрослого человека? 

Не удивляет поэтому намерение «Интера» оштрафовать форварда. Конфликт клуба и футболиста входит постепенно в горячую фазу, где вскоре не будут работать дипломатические формулировки, которыми в Милане пытались еще спасти ситуацию, описывая причины, повлекшие за собой лишение Икарди капитанской повязки. Маротта и Спаллетти виртуозно уходили от прямого заявления о том, что виновата Нара и ее позиция по контракту Икарди. 

До последнего стороны пытаются сгладить углы: Мауро заявляет, что останется в «Интере», а Маротта говорит, что клуб не продаст форварда. Не сглаживает углов только Нара, которая действует по-своему. Такой треугольник, безусловно, на руку тем, кто хочет заполучить столь результативного игрока. Даже без каких-то мотивов неприязни к «Интеру». Кому помешает форвард, регулярно забивающий? 

Некоторые клубы готовы рассмотреть варианты обмена. Называется «Манчестер Юнайтед» и Ромелу Лукаку в качестве «товара». Другие хотят просто подсуетиться, ослабив конкурента и еще больше насытив свой звездный состав – речь о «Ювентусе». А кто-то просто намерен заполучить бомбардира по сходной цене, ведь в таких условиях «Интер» вряд ли станет упираться и требовать все 110 миллионов евро, прописанных в контракте как сумма отступных. Поэтому испанские СМИ пишут, что тот же «Реал» хочет сократить сумму минимум вдвое и ждет, когда раскол достигнет апогея, чтобы прийти со своим предложением. 

Впрочем, было бы несправедливо вешать всех собак на Нару. Сложно упрекнуть ее в том, что она хочет навредить Икарди. Напротив, все свои действия она предпринимает во благо семьи, пусть, возможно, местами действует излишне экспрессивно, включая в первую очередь женщину и жену, а не футбольного агента. «Интер» мог бы это учитывать, считает еще один экспрессивный специалист – Синиша Михайлович, который сейчас нашел себя в «Болонье»:

Я не знаю, что там происходит. Икарди был капитаном и игроком, который всегда забивал. Понятия не имею, что происходит в клубе, но там работают опытные люди вроде Маротты и Аузилио. Что-то должно измениться, иначе ситуация бы до такого не дошла.

Как по мне, вина - это всегда обоюдная вещь, как во время ссор мужа с женой.

Главная цель должна состоять в том, чтобы принимать решения на пользу «Интера». Могу сказать лишь то, что Икарди - великолепный игрок, и я всегда хотел его видеть в своей команде.

Разногласия между футболистами и клубами на стадии обсуждения контракта бывают – это не такая и редкость. Однако не так часто они доводятся до терминальной стадии, поскольку опытные агенты будут гнуть свою линию ровно до того упора, когда палка начнет потрескивать. Кажется, в какой-то момент ни Маротта, ни Икарди, ни Нара этого треска не услышали. И как-то с трудом верится, что отношения в этом треугольнике закончатся хэппи-эндом и совместной поездкой на пикник.

Поделиться
Другие материалы по теме
Пике снялся в рекламном видеоролике каталонского туризма
Вчера, 22:17 ВидеоКомментарии4
СлухиИгроки «Реала» недовольны Бэйлом
Вчера, 08:22 Комментарии67
Противоречивые легенды. Их обожали и ненавидели
03 мартаВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии15
СлухиПогба станет капитаном МЮ после ухода Валенсии
02 марта Комментарии3
Ибрагимович стал капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси»
01 марта ВидеоКомментарии4
Агуэро, Погба и Мане поспорят за награду в АПЛ
01 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dilshod79
dilshod79
сегодня в 11:35
Икарди конечно форвард высшей пробы, но видя всё это, не хочется видет его в Реале.И так много негатива вокруг мадридской команды.
Camellot
Camellot ответил mtv191991
   367 / 887
сегодня в 10:36
Хоспади. Да всем... За этим Интером никто уже давно не следит. Италию толком не показывают да и команда где то там. Как играет Икарди никто толком и не знает.
ну как это не интересен, вот вам глорикам ю.. очень даже
particular
particular
   8 / 887
сегодня в 09:50
Незаменимых людей нет, а вот "свой" клуб найти проблематично...
Сколько уже известных лымарей скитаются, как не пришей к пи@@е рукав..:))
mtv191991
mtv191991
   456 / 887
сегодня в 08:08
Хоспади. Да всем...
За этим Интером никто уже давно не следит. Италию толком не показывают да и команда где то там. Как играет Икарди никто толком и не знает.
Sadjon
Sadjon
   684 / 887
сегодня в 07:51
Мауро пока не осознал свои действия, позже будет слишком поздно...
Сантус
Сантус
   72 / 887
сегодня в 03:10
По поводу агентов...Райола конечно иногда позволяет себе подобные всплески,но кто слышал что то похожее от Мендеша?:)Это пассажир,который делает все тихо и аккуратно.У него и клиенты в шоколаде,да и сам он не бедствует.Ещё меньше я полагаю, он желает что бы его имя полоскали по ток-шоу и соцсетям...)Ну,у барышни другой путь....шоу-биз....:)
alexando1974
alexando1974
   370 / 887
вчера в 23:46
есле она так рулить и дальше будет будут и в других клубах с ним проблемы где бы он неиграл! пусти козу в огород короче))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   212 / 887
вчера в 23:07
Фиолетова!
h8you
h8you
   86 / 887
вчера в 22:59
интеристапеццодимерда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100