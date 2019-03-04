«Интер» и Икарди больше не будут вместе

вчера, 22:50

С каждым витком напряженности в истории отношений между «Интером» и Мауро Икарди становится яснее, что им не по пути. «Соккер.ру» - о нынешнем положении «пары».

Еще в прошлом сезоне Мауро Икарди можно было считать иконой «Интера», пусть он периодически и вызывал неоднозначные эмоции у болельщиков. Аргентинец выполнял свою главную задачу и фактически на себе тащил весь груз атаки «нерадзурри», которые в прошлом сезоне не могли похвастаться разнообразием состава и вариантов.

Икарди был спасителем, что неизбежно порождало вокруг него слухи об интересе со стороны других топ-клубов, готовых выложить кругленькую сумму ему на карман. А тут как раз и действующий контракт с «Интером» истекает. В дело включился агент аргентинца, а по совместительству и его жена – Ванда Нара.

О ней сказано много, и Жорже Мендеш с Мино Райолой нервно покуривают, понимая, что в последние недели и месяцы не они – самые часто упоминаемые футбольные агенты в мире, несмотря на свою звездную клиентуру. Нара затмила всех. И своей политикой ведения переговоров, и поведением в социальных сетях. Многие эксперты из мира футбола, бывшие игроки, тренеры, журналисты практически уверены в том, что до сегодняшнего состояния отношения между Икарди и «Интером» довела именно Нара. Давайте посмотрим, что говорит на этот счет Антонио Кассано, которого самого не назовешь ангелом:

Ванда Нара создала эту ситуацию. Она навлекла проблемы и оставила выжженную землю вокруг Икарди. Давайте скажем прямо, Ванда слишком много говорит и слишком активно ведет себя в социальных сетях. Если «Интер» забрал у него капитанскую повязку, на то была причина. Аузилио, Маротта, Спаллетти и Чжан не сумасшедшие. Я разыгрывал такие театральные сценки, когда мне был 21 год. Если Икарди не вернется на поле, он уйдет. Из этой ситуации не будет возврата назад.

Кассано говорит о том, что из ситуации возврата не будет, если так продолжится. Но есть ощущение, что из нее уже нет возврата. А есть только варианты разрешения конфликта с максимальной выгодой для всех сторон, но без сохранения Мауро в «Интере». На новом витке противостояния Икарди вообще отказывается играть за миланцев.

Он пропустил последние матчи, ссылаясь на боли в колене, которые появились у него именно тогда, когда игрока лишили капитанской повязки, именно тогда, когда Нара пообещала, что без повязки Мауро на поле не выйдет в форме «нерадзурри». Можно было проявить большую хитрость, конечно, и не говорить это настолько прямо, пытаясь, по сути, шантажировать таких уважаемых людей, как Маротта и Спаллетти. Это не юноши в футболе, чтобы после такой угрозы возвращать повязку Икарди.

Но слова сказаны – выходить на поле, значит, не держать своего слова, а ведь сейчас как раз переговорный процесс. Слабая позиция в переговорах может дорого стоить. Нара полезла в бутылку и потащила за собой игрока, которому как школьнику в медпункте, где работает знакомая матери, приходится выписывать себе больничные листки. Он, как известно, поехал в одну из клиник Барселоны, чтобы получить больничный по поводу травмы колена, хотя медицинский штаб «Интера» не выявил у него никаких проблем в ходе обследования. Разве это поведение серьезного взрослого человека?

Не удивляет поэтому намерение «Интера» оштрафовать форварда. Конфликт клуба и футболиста входит постепенно в горячую фазу, где вскоре не будут работать дипломатические формулировки, которыми в Милане пытались еще спасти ситуацию, описывая причины, повлекшие за собой лишение Икарди капитанской повязки. Маротта и Спаллетти виртуозно уходили от прямого заявления о том, что виновата Нара и ее позиция по контракту Икарди.

До последнего стороны пытаются сгладить углы: Мауро заявляет, что останется в «Интере», а Маротта говорит, что клуб не продаст форварда. Не сглаживает углов только Нара, которая действует по-своему. Такой треугольник, безусловно, на руку тем, кто хочет заполучить столь результативного игрока. Даже без каких-то мотивов неприязни к «Интеру». Кому помешает форвард, регулярно забивающий?

Некоторые клубы готовы рассмотреть варианты обмена. Называется «Манчестер Юнайтед» и Ромелу Лукаку в качестве «товара». Другие хотят просто подсуетиться, ослабив конкурента и еще больше насытив свой звездный состав – речь о «Ювентусе». А кто-то просто намерен заполучить бомбардира по сходной цене, ведь в таких условиях «Интер» вряд ли станет упираться и требовать все 110 миллионов евро, прописанных в контракте как сумма отступных. Поэтому испанские СМИ пишут, что тот же «Реал» хочет сократить сумму минимум вдвое и ждет, когда раскол достигнет апогея, чтобы прийти со своим предложением.

Впрочем, было бы несправедливо вешать всех собак на Нару. Сложно упрекнуть ее в том, что она хочет навредить Икарди. Напротив, все свои действия она предпринимает во благо семьи, пусть, возможно, местами действует излишне экспрессивно, включая в первую очередь женщину и жену, а не футбольного агента. «Интер» мог бы это учитывать, считает еще один экспрессивный специалист – Синиша Михайлович, который сейчас нашел себя в «Болонье»:

Я не знаю, что там происходит. Икарди был капитаном и игроком, который всегда забивал. Понятия не имею, что происходит в клубе, но там работают опытные люди вроде Маротты и Аузилио. Что-то должно измениться, иначе ситуация бы до такого не дошла. Как по мне, вина - это всегда обоюдная вещь, как во время ссор мужа с женой. Главная цель должна состоять в том, чтобы принимать решения на пользу «Интера». Могу сказать лишь то, что Икарди - великолепный игрок, и я всегда хотел его видеть в своей команде.

Разногласия между футболистами и клубами на стадии обсуждения контракта бывают – это не такая и редкость. Однако не так часто они доводятся до терминальной стадии, поскольку опытные агенты будут гнуть свою линию ровно до того упора, когда палка начнет потрескивать. Кажется, в какой-то момент ни Маротта, ни Икарди, ни Нара этого треска не услышали. И как-то с трудом верится, что отношения в этом треугольнике закончатся хэппи-эндом и совместной поездкой на пикник.