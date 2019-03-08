Мончи уже сегодня может покинуть «Рому». Им интересуется «Арсенал»

вчера, 06:41

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи может покинуть клуб вслед за бывшим главным тренером римлян Эусебио Ди Франческо, который был уволен со своего поста после вылета «джаллоросси» из Лиги чемпионов.

По информации источника, Мончи может уйти из «Ромы» уже сегодня, и за ситуацией пристально следит лондонский «Арсенал». Соглашение 50-летнего испанца с римским клубом рассчитано до лета 2021 года, но «канониры» готовы заплатить 1.5 млн евро, чтобы выкупить его контракт.

Отмечается, что соглашение Мончи с «Ромой» будет расторгнуто по обоюдному согласию.