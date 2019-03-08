«Манчестер Сити» готов выложить 26 млн фунтов за Душана Тадича

вчера, 00:12

«Манчестер Сити» заинтересовался полузащитником «Аякса» Душаном Тадичем. «Горожан» впечатлило невероятное выступление игрока в недавнем матче голландцев с «Реалом» (4:1), где Тадич сделал всю игру, забив гол и сделав две результативные передачи. За 30-летнего хавбека манкунианцы готовы заплатить 26 млн фунтов.

Стоит отметить, что Тадич по итогам матча с «Реалом» получил оценку десять от авторитетного французского издания L'Equipe. Это только десятый случай с 1988 года, когда L'Equipe ставит футболисту максимальные 10 баллов.