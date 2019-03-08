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«Манчестер Сити» готов выложить 26 млн фунтов за Душана Тадича

вчера, 00:12

«Манчестер Сити» заинтересовался полузащитником «Аякса» Душаном Тадичем. «Горожан» впечатлило невероятное выступление игрока в недавнем матче голландцев с «Реалом» (4:1), где Тадич сделал всю игру, забив гол и сделав две результативные передачи. За 30-летнего хавбека манкунианцы готовы заплатить 26 млн фунтов.

Стоит отметить, что Тадич по итогам матча с «Реалом» получил оценку десять от авторитетного французского издания L'Equipe. Это только десятый случай с 1988 года, когда L'Equipe ставит футболисту максимальные 10 баллов.

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Все комментарии
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO
   302 / 1052
вчера в 20:43
Аякс ждёт участь некогда мощного Монако....
Палыч82
Палыч82 ответил Конунг Рагнар
   306 / 1052
вчера в 19:11
Тадичу лучше остаться в Аяксе, это его команда
К сожалению, спортивные амбиции в современном футболе (особенно в 30-летнем возрасте, как у Тадича) отходят на второй план после заработка. Для Аякса и самого Тадича такая сделка с МС будет выгодна
Барсамания1988
Барсамания1988
   712 / 1052
вчера в 14:14
Эх если бы тадич лет на 5 моложе был, то в барсу его вместо суареса, а так возраст уже ближе к юве.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил y6uBaHTo
   712 / 1052
вчера в 14:13
Ага и скамейка пустая.
y6uBaHTo
y6uBaHTo
   832 / 1052
вчера в 12:23
А летом мог перейти в Ливерпуль, но Клопп после покупки Шакири, сказал что команда полностью укомплектована и мест нет))))
cannongun
cannongun
   81 / 1052
вчера в 09:56
руки прочь от неликвида
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   159 / 1052
вчера в 09:10
Тадичу лучше остаться в Аяксе, это его команда
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   235 / 1052
вчера в 05:45
Аякс теперь раздербанят.
Roman73
Roman73
   477 / 1052
вчера в 02:25
Не 25 и не 27, а именно 26 !!!
Стоит кому забить парочку голов и вот она Барса !
Я вот басом пою, по утрам, не позовёте ли в Ла- Скала ?!
311
311
   54 / 1052
вчера в 02:09
В Саутгемптоне тоже играл прилично! Но ставя цель приобрести Тадича, кого они собираются усадить на лавку?)
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
вчера в 01:39
полная лавка днищ по 100 миллионов, а за игрока который раскатал Реал предлагают 28 )) смешна
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   973 / 1052
вчера в 01:18
меня купите
офигенный
офигенный
вчера в 01:16
офигеть!
drug01
drug01
   142 / 1052
вчера в 00:43
Готовьте деньги и берите...
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