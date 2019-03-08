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Семак: «Футбол - это страсть, счастье побед и горечь поражений»

вчера, 22:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков за поддержку в недавнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

Футбол – это страсть, счастье побед и горечь поражений. Эмоции, заставляющие нас радоваться и огорчаться, оставаясь верными любимой команде. Самое важное в любой жизненной ситуации – оставаться человеком, чего я вам и себе желаю.

Отдельное спасибо болельщикам с Виража и тем, у кого «одна пара ботинок»… Тем, кто всегда верит и поддерживает свою команду!

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Все комментарии
iri13
iri13
   173 / 1052
сегодня в 05:58
..о..Богданыч, лирик, оказывается..круто..ему тренерской жесткости добавить..цены бы не было,
надеюсь, с опытом придет.
161регион
161регион
   28 / 1052
сегодня в 05:21
Пустить три дома,футбол это страсть....ухахахаха
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил grazie100
   827 / 1052
сегодня в 01:15
Тренер нужен не для формального обозначения , а для возможности произвести анализ игры соперника и создать модели на матч , и возможного перестроения в разных ситуациях. Мы не видим чтобы это происходило в игре Зенита.Одно разочерования не только от игры игроков ,сколько от отсутствия тренерской мысли и физической готовности команды!!!Потому Азмун и является пока одной надеждой на реальные голевые моменты .
Полностью с вами согласен, Дзюба ели ноги передвигал, что Семак этого не видел? Ну и откровенно говоря не думаю, что купленные игроки соответствуют своей стоимости и получаемой зарплате...
grazie100
grazie100
   682 / 1052
сегодня в 00:56
Тренер нужен не для формального обозначения , а для возможности произвести анализ игры соперника и создать модели на матч , и возможного перестроения в разных ситуациях. Мы не видим чтобы это происходило в игре Зенита.Одно разочерования не только от игры игроков ,сколько от отсутствия тренерской мысли и физической готовности команды!!!Потому Азмун и является пока одной надеждой на реальные голевые моменты .
AgentART
AgentART
сегодня в 00:54
Удачи Семаку и Зениту!
ermak6848
ermak6848
   188 / 1052
сегодня в 00:28
Богданович! Сказал как правильно....
grisser
grisser
   204 / 1052
сегодня в 00:22
Свиньи завидуют и стадиону в Питере, и успеху Зенита из-года в год играющего в еврокубках и приносящего стране в разы больше очков, чем свиньи с АЕКами, ПАОками и Рапиами., и болельщикам Зенита, лучше которых для команды в мире нет.
beefs
beefs
   181 / 1052
сегодня в 00:19
Странное высказывание Семака, не ожидал...
time out
time out
   42 / 1052
вчера в 23:42
Семак поблагодарил горлопанов с "Виража", а так же бомжей, которые приходят на матч, хоть у них одна пара ботинок, но билет достают. Остальные это так, зеваки, убивающие время, неважно где, пришедшие по бесплатным распространяемым билетам. Их благодарить не за что.
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 23:40
Страсть "Зенита" - ходить пешком поперёк поля и пасовать назад.
pomor45
pomor45 ответил Leha-ha50
   179 / 1052
вчера в 23:29
Совсем у Сереги плохи дела, вот уже и заговариваться стал . Ну не получается, так уйди! Нет как Мауриньо до последнего сидеть будет. Не справляется Семак - определенно!!!
Что же ты его с первого места в ЧР и с 1/8 ЛЕ гонишь? Для начинающего тренера результаты куда как хорошие. Подождал бы провала, а потом и каркал.
pomor45
pomor45 ответил 1-й парень
   179 / 1052
вчера в 23:25
Хорошо только спартачам, отпозорились сходу и спокойны целый год, других только критикуют и учат играть.
Бернард Шоу сказал, что тот кто, что-то умеет, тот делает, а кто ничего не умеет, тот учит. Так что Спартак занимается по своему прямому предназначению: своим примером показывает, как не надо играть в ЕК, чтобы продержаться как можно дольше.
pavkur
pavkur
   135 / 1052
вчера в 23:03
Стыдно за спартак всегда!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Аксинья
   19 / 1052
вчера в 23:00
Ты не видел лица Миллера после окончания матча с Вильей - оно напоминало лицо человека в одночасье похоронившего всех своих родственников...
У него всегда такое лицо, и его можно понять, сначала таскал портфель за Путиным, теперь стрелочник в "Газпроме", где реально рулят всесильный Зубков и Ротенберг с Тимченко. С точки зрения народа он бонза, а с точки зрения его окружения он как был шестеркой всегда, так и остался.)
1-й парень
1-й парень
   83 / 1052
вчера в 22:59
Хорошо только спартачам, отпозорились сходу и спокойны целый год, других только критикуют и учат играть.
морозз
морозз
   96 / 1052
вчера в 22:58
Эх Сергей, пора тебе возвращаться в УФУ, пока она не вылетела в Пердив...
AgentART
AgentART
вчера в 22:58
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 1052
    вчера в 22:53
    Совсем у Сереги плохи дела, вот уже и заговариваться стал . Ну не получается, так уйди! Нет как Мауриньо до последнего сидеть будет.
    Не справляется Семак - определенно!!!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       7 / 1052
    вчера в 22:48
    Как человек Семак космос, как тренер, пока неясно
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Felipe Rivera CVBP
       3 / 1052
    вчера в 22:47
    только в Зените кризису лет как пять
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1052
    вчера в 22:46
    Сергей,желаю тебе как можно дольше тренеровать Зенит ,ты топ,ты супер,такой футбол нам нужен
    S010386A
    S010386A
       669 / 1052
    вчера в 22:38
    это он о чем?
    11-и метровый
    11-и метровый ответил Николай 86
       309 / 1052
    вчера в 22:38
    Не переобуваемся, не переодеваемся и не моемся. Зенит такой зенит
    Ты это к чему написал, никак к 8 Марта для спартака?
    Николай 86
    Николай 86 ответил Шанхай Шеньхуа
       436 / 1052
    вчера в 22:26
    он имеет в виду,что мы не переобуваемся,как пупсятня и глорит за педо и ливерпул07ь
    Не переобуваемся, не переодеваемся и не моемся. Зенит такой зенит
    112910415
    112910415
       60 / 1052
    вчера в 22:26
    отдельное спасибо газпромовскому кошельку и тем, у кого "одна пара извилин"...
    Conzor
    Conzor
       697 / 1052
    вчера в 22:26
    Страсть пердивный ростов обуть 5-0 на кубке тины.
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       74 / 1052
    вчера в 22:24
    Выглядит как новогоднее поздравление президента в кризисный год) то есть в случае России - каждый год)
    Footbolista
    Footbolista ответил Шанхай Шеньхуа
       6 / 1052
    вчера в 22:23
    Ну ясно...переобуваться не во что...
    Шанхай Шеньхуа
    Шанхай Шеньхуа ответил Footbolista
       869 / 1052
    вчера в 22:23
    Для физрука главное поддержка бомжей с одной парой рваных башмаков)...или это ветераны зенита?...кого он имел ввиду непонятно...
    он имеет в виду,что мы не переобуваемся,как пупсятня и глорит за педо и ливерпул07ь
    Аксинья
    Аксинья
       59 / 1052
    вчера в 22:22
    Ты не видел лица Миллера после окончания матча с Вильей - оно напоминало лицо человека в одночасье похоронившего всех своих родственников...
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