Семак: «Футбол - это страсть, счастье побед и горечь поражений»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков за поддержку в недавнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
Футбол – это страсть, счастье побед и горечь поражений. Эмоции, заставляющие нас радоваться и огорчаться, оставаясь верными любимой команде. Самое важное в любой жизненной ситуации – оставаться человеком, чего я вам и себе желаю.
Отдельное спасибо болельщикам с Виража и тем, у кого «одна пара ботинок»… Тем, кто всегда верит и поддерживает свою команду!
надеюсь, с опытом придет.
надеюсь, с опытом придет.
Сегодня 22:22
Славнов уже успел отметиться здесь при помощи своих фейков. Лучше бы работу искал, чем сидел на шее у родителей и целыми днями строчил комменты через клонов.
Владелец триста клонов не может пережить позор спартака.
Сегодня 22:22
Славнов уже успел отметиться здесь при помощи своих фейков. Лучше бы работу искал, чем сидел на шее у родителей и целыми днями строчил комменты через клонов.
Владелец триста клонов не может пережить позор спартака.
Не справляется Семак - определенно!!!
Не справляется Семак - определенно!!!