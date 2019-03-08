Головин: «Думал, что особой разницы между лигами Франции и России нет»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил между собой французский и российский чемпионаты.

Поначалу я смотрел на игры чемпионата Франции и думал, что особой разницы с нашим первенством нет, но когда я начал играть, то моментально почувствовал, какой громадный разрыв между РПЛ и чемпионатом Франции. И время принятия решения другое, и никто глухо не закрывается в обороне. У нас же, допустим, в матче ЦСКА - «Амкар» гости встанут назад всей командой и будут ждать - во Франции такое невозможно. Любая команда, хоть первая, хоть последняя, будет бежать, прессинговать тебя.

Во Франции открытый футбол. Никто не отсиживается в обороне.