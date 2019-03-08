Головин: «Думал, что особой разницы между лигами Франции и России нет»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил между собой французский и российский чемпионаты.
Поначалу я смотрел на игры чемпионата Франции и думал, что особой разницы с нашим первенством нет, но когда я начал играть, то моментально почувствовал, какой громадный разрыв между РПЛ и чемпионатом Франции. И время принятия решения другое, и никто глухо не закрывается в обороне. У нас же, допустим, в матче ЦСКА - «Амкар» гости встанут назад всей командой и будут ждать - во Франции такое невозможно. Любая команда, хоть первая, хоть последняя, будет бежать, прессинговать тебя.
Во Франции открытый футбол. Никто не отсиживается в обороне.
Ранее Головин отметил, что не собирается уходить из «Монако».
Гинерка судьишек во Франции не кормит
Экий негодяй
Скрыл данную мелочь от ведущего игрочишки
Гинерка судьишек во Франции не кормит
Экий негодяй
Скрыл данную мелочь от ведущего игрочишки