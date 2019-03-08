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Головин: «Думал, что особой разницы между лигами Франции и России нет»

вчера, 11:58

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил между собой французский и российский чемпионаты.

Поначалу я смотрел на игры чемпионата Франции и думал, что особой разницы с нашим первенством нет, но когда я начал играть, то моментально почувствовал, какой громадный разрыв между РПЛ и чемпионатом Франции. И время принятия решения другое, и никто глухо не закрывается в обороне. У нас же, допустим, в матче ЦСКА - «Амкар» гости встанут назад всей командой и будут ждать - во Франции такое невозможно. Любая команда, хоть первая, хоть последняя, будет бежать, прессинговать тебя.

Во Франции открытый футбол. Никто не отсиживается в обороне.

Ранее Головин отметил, что не собирается уходить из «Монако».

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Все комментарии
zubila
zubila
   711 / 1052
вчера в 23:53
Ничего удивительно: российский чемпионат уступает по телеправам Бельгии,Португалии, Нидерладам, Турции при том что в таблице коефициентов выше.Про топ лиги даже говорить нету смысла, там вообще баснословные и недосягаемые цифры.В России всех устраивают серые схемы.
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   774 / 1052
вчера в 22:36
Между Китайской лигой и Российской!
kust07
kust07
   246 / 1052
вчера в 19:57
только французы чемпионы мира,а остальные лузеры
Gahi
Gahi
   223 / 1052
вчера в 18:31
Разница в том, что одни игроки где бы не играли забивают, а другие нет.
valt134
valt134
   301 / 1052
вчера в 17:12
Значит в чемпионатах Англии,Испании,Германии и Италии тебе делать нечего.
grisser
grisser
   204 / 1052
вчера в 16:42
Если бы не было разницы, то французов у нас было мерено-немерено, от налогов бы укрывались.
Slepowron
Slepowron
   743 / 1052
вчера в 16:25
Если в Европе команды будут автобусы ставить как р РПЛ, то и зрителей у них будет как в РПЛ, а там это одна из основных статей дохода. Так что там играют для зрителей.
Mi6
Mi6
   386 / 1052
вчера в 16:09
Там играют для зрителя
борька
борька
   167 / 1052
вчера в 15:51
Через сорок лет догоним ,ихний, нынешний уровень!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1052
вчера в 15:43
Ага, если ещё сравнить ПСЖ и свиней. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 1052
вчера в 15:42
Ну так командам пофиг на футбол и рост игроков. Главное результат и безотрывное сидение у бюджетной кормушки.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1052
вчера в 15:30
Россия докатилась до того, что нас уже поставят в позу такие "гранды", как Славия, Загреб и Зальцбург (последние, кстати, медленно выходят в крепкие середняки)
dzvinka
dzvinka
   62 / 1052
вчера в 15:24
немного поправлю пацана, во франции не открытый футбол - во франции ФУТБОЛ. а то что делают в рпл - это симуляции оргазма фригидными миллионерами, но никак не футбол.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   7 / 1052
вчера в 15:07
Да они против пищевика болеть готовы, гыгыгы ^_^
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Scuderia Ferrari
   2 / 1052
вчера в 14:49
Они так болели за Славию в групповом этапе, а теперь Славия готова выбить последнего оставшегося в лиге федуновца!
Федунботам все равно за кого болеть, лишь бы против России!
ermak6848
ermak6848
   188 / 1052
вчера в 14:49
русская Лига - лучше...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   7 / 1052
вчера в 14:44
Они так болели за Славию в групповом этапе, а теперь Славия готова выбить последнего оставшегося в лиге федуновца!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил nik9373
   279 / 1052
вчера в 14:25
Отношение в целом у всех такое.Вот Черданцев,комментируя вчера напоминал,что Вильярреал на 18-ом месте и Зенит мол классом выше,а когда напихали лазурным,то пустился в рассуждения,что не очень-то та Лига Европы и нужна,у питерских команда формируется и прочая лабуда.Оно конечно хорошо громить Реалы с Барселонами,но это успех локальный,а надо уверенно играть со Славиями,Викториями и прочими Генками.
Да, вот почему мне в последнее время нравится путь развития Краснодара, они стараются играть на максимум своих возможностей, ведь могли вчера спокойно слить Валенсии 3-0 или 4-0 и забыть про еврокубки. Сказать, что чемпионат важнее, никто б их не ругал даже. Пускай в итоге Краснодар и не пройдёт Валенсию и в чемпионате сил не хватит догнать Зенит, но зато видно, что команда прогрессирует, становится сильнее. Не только игроки, но и тренера, руководство и все кто работает в структуре. Если будут дальше так развиваться, обязательно станут чемпионами, это только вопрос времени.
Озеров
Озеров
   439 / 1052
вчера в 14:23
Естессно

Гинерка судьишек во Франции не кормит

Экий негодяй

Скрыл данную мелочь от ведущего игрочишки
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 1052
вчера в 14:14
Кое-кому не мешало бы не проигрывать Шерифам и Уралам.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   202 / 1052
вчера в 14:10
Удачи Саньку
nik9373
nik9373 ответил Илья Кузнецов
   488 / 1052
вчера в 14:08
Зенит просто вышел с ленцой, думали на "классе" как-нибудь обыграют, 1-2 забьют, мол Вильярреалу ЛЕ не нужна, у них в чемпе проблемы.. а испанцы вышли, честно отработали 90 минут и заслуженно победили.
Отношение в целом у всех такое.Вот Черданцев,комментируя вчера напоминал,что Вильярреал на 18-ом месте и Зенит мол классом выше,а когда напихали лазурным,то пустился в рассуждения,что не очень-то та Лига Европы и нужна,у питерских команда формируется и прочая лабуда.Оно конечно хорошо громить Реалы с Барселонами,но это успех локальный,а надо уверенно играть со Славиями,Викториями и прочими Генками.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Спартак лучший в мире
   2 / 1052
вчера в 14:05
1:18 4 0:7 9333 3:10 16 2:8 и вечная бестрофейность в Европе - реальность пищевика без судей Федуна :)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   95 / 1052
вчера в 14:03
Рос футбол это дно,кто забивает первым уходит затем в глуху оборону и просто подальше отбивает мячи от себя,а если пропустили стараются как то играть.Вчера страшно было смотреть игру Динамо Киев,от страха не знают кому пасовать,так же и рос фубол,кроме игры знамених арабских скакунов ЦСКА.Футбол Украины и России одно и тоже.
Aris
Aris
   951 / 1052
вчера в 14:00
Везде играют в футбол от ворот до ворот, у нас же поперек поля!
морозз
морозз ответил Илья Кузнецов
   96 / 1052
вчера в 13:46
не соглашусь, например Атлетико, испанская команда - играет на контратаках и вполне результативно, хотя у меня, как стороннего болельщика, их игра вызывает отвращение, но это тоже футбол.
Атлетико не всегда играет в закрытый футбол, только с грандами...с остальными командами играет с позиции силы! Согласен что это не свойственно для испанских команд, но Реал и Барселона этому способствуют!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   279 / 1052
вчера в 13:46
И не стоит забывать, что в Европе большинство клубов самоокупаемые, даже середняки и аутсайдеры своих лиг "выращивают" игроков на продажу грандам, у нас же ни один клуб самостоятельно не выживет.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил AmIIIeR89
   279 / 1052
вчера в 13:40
Разница между топами громадная, а в среднем лиги одного уровня. там есть команды ничем не лучше Енисея условного
Наш футбол всегда будет ниже уровнем пока не поменяем отношение к нему. Если в Арнеме (Голландия, где базируется футбольный клуб Витесс) с населением 150 тысяч человек на просмотр в футбольный клуб приходит больше местных пацанов, чем у нас в миллионом Волгограде, то мы ещё не скоро догоним ту же Голландию, по футбольным меркам. Да, за счёт характера и самоотдачи у нас возможны локальные успехи, но в мастерстве, с таким системным подходом, мы всегда будем отставать.
GGGringOOO
GGGringOOO
   982 / 1052
вчера в 13:36
Есть такое. У нас, складывается ощущение, что Некоторые команды и счёт 0:1 могут защищать. Мол непозырно проигрывают
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Caniggia
   279 / 1052
вчера в 13:32
Вчерашние матчи показали истинный уровень РПЛ. Главный девиз большинства команд РПЛ - трусливая тактика, глухая оборона и вынос от ворот куда подальше. Сегодняшний Зенит - это олицетворение позорного и трусливого антифутбола РПЛ.
Зенит просто вышел с ленцой, думали на "классе" как-нибудь обыграют, 1-2 забьют, мол Вильярреалу ЛЕ не нужна, у них в чемпе проблемы.. а испанцы вышли, честно отработали 90 минут и заслуженно победили.
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