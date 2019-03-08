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Головин: «Мы не сомневаемся, что можем обыграть сборную Бельгии»

вчера, 12:41
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21.03.2019 в 22:45 Не начался

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил перспективы национальной команды в стартовых матчах отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

Сейчас никто в нашей сборной не сомневается, что мы сможем обыграть бельгийцев в отборе к Евро. Вообще, уже нет никакой боязни какого-либо соперника. Понятно, что там топовые игроки, но этот соперник нам абсолютно по зубам. После чемпионата мира появилась уверенность, что мы можем выигрывать у таких команд, как Бельгия, Испания.

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Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   329 / 1052
вчера в 18:48
что-то много стал говорить, видимо хочет во 2-м франц дивизионе поиграть
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 18:13
У Головина головокружение - потерялся в пространстве.
ЮЗИК
ЮЗИК
   303 / 1052
вчера в 17:43
Язык то без костей, можно просто ляпнуть
Гавроша
Гавроша
   26 / 1052
вчера в 15:57
Очень сомневаюсь.
Трубадур
Трубадур
   264 / 1052
вчера в 15:51
Много свиней опять в сборной, опять сборная катится вниз.
4RT
4RT
   397 / 1052
вчера в 15:43
Да вы даже с казахами об....ся можете,ЗМС липовые
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 15:21
Заматерел, молодец, только подтверждать свои слова нужно подтверждать на футбольном поле...
Donner
Donner ответил Ваня лучший
   300 / 1052
вчера в 15:21
А покажи ка мне где ЦСКА обещал. Я думаю , что мужик должен за базар отвечать. А ты как думаешь? А может ты и не мужик, я же не знаю. Все может быть.
Уберут из ЦСКА Влашича, а это 85 процентов команды, и останутся одни безликие васины и пустота кругом.
mihaluch
mihaluch
   131 / 1052
вчера в 14:59
Обыграть Бельгию можно только так: "наши гопники(а это в большинстве фаны Спартака) выдвигают ультиматум: Бельгийцы,сдавайтесь,а не то мы вашему писающему мальчику писю отломаем".
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 14:47
Опять слова.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Байкал-38.
   7 / 1052
вчера в 14:43
Санга уже всеми аккаунтами своё особое мнение выразил!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Т34
   7 / 1052
вчера в 14:42
А что, лучше как краснозадый Глушаков говорить, что сборная уровня ФНЛ?
https://m.6/football/confederations-cup/news/denis-glushakov-novaya-zelandiya-eto-uroven-fnl-inogda-i-my-nedaleko-1270429/
grisser
grisser
   204 / 1052
вчера в 14:41
Если в сборной Бельгии никого из Пльзеня или Рима не будет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   32 / 1052
вчера в 14:24
Когда самоуверенно начинаешь рассуждать, что соперник нам по зубам, по зубам и получаешь. Наглядный пример того, как самоуверенный зенит получил по зубам у себя дома от 18-й команды испанского чемпионата. А тоже считали, что им повезло со жребием и что проход в 1/4 финала Лиги Европы только дело времени. Теперь все повисло в воздухе и "Вильярреал", не минское "Динамо", которое странно пропускает 8 мячей, при выигранном дома матче со счетом 4:0 и забив гол в Питере.
Так вроде и Федун намекал что Кубок у хряков в кармане. А вот ведь как вышло. Я всегда считал, что за базар надо отвечать. И об ЛЕ он также мечтал.
Egorium
Egorium
   110 / 1052
вчера в 14:18
Сборная без домашних животных, возможно, и обыграет.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   139 / 1052
вчера в 14:15
Вот , что делают с неокрепшей детской психикой победы над аравиями всякими, да египтами ! Саша ! Поговорка хорошая есть на Руси - не хвались, на рать идучи... Сыграйте, выиграйте и говори, что хочешь. А сейчас - рановато еще !
Байкал-38.
Байкал-38.
   38 / 1052
вчера в 14:14
Правильно думает парень!!!
Bjuik
Bjuik
   123 / 1052
вчера в 14:09
Головин уже Монако опустил дальше некуда.
Bjuik
Bjuik ответил Ваня лучший
   123 / 1052
вчера в 14:08
И я о том же. Проиграть суперклубу Вильяреал не зазорно. Ведь не 0:7, а всего 1:3. К тому же с высоты плей оф ЛЧ можно спокойно смотреть на все сверху. Зенит и Спартак ведь регулярно до 1/2 ЛЧ доходят. Но там как назло попадается или Мура, или Рапид , или Вильяреал.
Легко критиковать других за то, откуда тебя давно вышвырнули с позором.
Caniggia
Caniggia
   44 / 1052
вчера в 14:08
Ой, насмешил, Санёк! При последних то позорах от немцев и шведов с общей 0-5 при нуле голевых, беспомощной, хаотичной и трусливой игре и самодовольном усатом баране.
Т34
Т34
   23 / 1052
вчера в 14:08
Когда самоуверенно начинаешь рассуждать, что соперник нам по зубам, по зубам и получаешь. Наглядный пример того, как самоуверенный зенит получил по зубам у себя дома от 18-й команды испанского чемпионата. А тоже считали, что им повезло со жребием и что проход в 1/4 финала Лиги Европы только дело времени. Теперь все повисло в воздухе и "Вильярреал", не минское "Динамо", которое странно пропускает 8 мячей, при выигранном дома матче со счетом 4:0 и забив гол в Питере.
pavkur
pavkur ответил Ваня лучший
   135 / 1052
вчера в 14:07
А покажи ка мне где ЦСКА обещал. Я думаю , что мужик должен за базар отвечать. А ты как думаешь? А может ты и не мужик, я же не знаю. Все может быть.
Когда у свиней нет аргументов, они переходят к оскорблениям, с праздником поклонник свиного.
Степка питерский
Степка питерский
   394 / 1052
вчера в 13:55
Если хряковский таракан вызовет в сборную Ерохина, Полоза, Лунева, Дзюба, Азмуна, Заболотного, Шатова, Смольникова, Анюкова, Кузяева, Новосельцева то может быть обыграем Бельгию.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   84 / 1052
вчера в 13:53
Сашко не говори гоп..... лучше молча делай свое дело и покажи результат, а мы оценим.
kotmyshka
kotmyshka
   213 / 1052
вчера в 13:43
Откуда такая самоуверенность?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pavkur
   32 / 1052
вчера в 13:42
ЦСКА вот мог обыграть Викторию и Арсенал (тульский, не путать с лондонским), но не смог, а тоже обещал, ну ничего же не случилось.
А покажи ка мне где ЦСКА обещал. Я думаю , что мужик должен за базар отвечать. А ты как думаешь? А может ты и не мужик, я же не знаю. Все может быть.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Bjuik
   32 / 1052
вчера в 13:40
Кто бы говорил о клубах с четвертого места после пльзеньских.
И я о том же. Проиграть суперклубу Вильяреал не зазорно. Ведь не 0:7, а всего 1:3.
К тому же с высоты плей оф ЛЧ можно спокойно смотреть на все сверху. Зенит и Спартак ведь регулярно до 1/2 ЛЧ доходят. Но там как назло попадается или Мура, или Рапид , или Вильяреал.
mars6791
mars6791
   287 / 1052
вчера в 13:39
Бельгия интересно об этом знает - о несомневающихся в своей возможной победе российских игроках?
Bjuik
Bjuik ответил Ваня лучший
   123 / 1052
вчера в 13:37
Ничего особого Саша не сказал. Он же не обещал ( "обыграем"), а сказал "можем обыграть". Зенит вон тоже мог обыграть Вильяреал, а вышло то совсем по другому. Потому что Вильяреал - это футбольный клуб, а Зенит - это клуб по интересам людей . сильно любящих деньги и не любящих свою профессию Вот и все.
Кто бы говорил о клубах с четвертого места после пльзеньских.
pavkur
pavkur ответил Ваня лучший
   135 / 1052
вчера в 13:35
Ничего особого Саша не сказал. Он же не обещал ( "обыграем"), а сказал "можем обыграть". Зенит вон тоже мог обыграть Вильяреал, а вышло то совсем по другому. Потому что Вильяреал - это футбольный клуб, а Зенит - это клуб по интересам людей . сильно любящих деньги и не любящих свою профессию Вот и все.
ЦСКА вот мог обыграть Викторию и Арсенал (тульский, не путать с лондонским), но не смог, а тоже обещал, ну ничего же не случилось.
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