Головин: «Мы не сомневаемся, что можем обыграть сборную Бельгии»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил перспективы национальной команды в стартовых матчах отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

Сейчас никто в нашей сборной не сомневается, что мы сможем обыграть бельгийцев в отборе к Евро. Вообще, уже нет никакой боязни какого-либо соперника. Понятно, что там топовые игроки, но этот соперник нам абсолютно по зубам. После чемпионата мира появилась уверенность, что мы можем выигрывать у таких команд, как Бельгия, Испания.