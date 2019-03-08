Головин: «Мы не сомневаемся, что можем обыграть сборную Бельгии»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил перспективы национальной команды в стартовых матчах отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).
Сейчас никто в нашей сборной не сомневается, что мы сможем обыграть бельгийцев в отборе к Евро. Вообще, уже нет никакой боязни какого-либо соперника. Понятно, что там топовые игроки, но этот соперник нам абсолютно по зубам. После чемпионата мира появилась уверенность, что мы можем выигрывать у таких команд, как Бельгия, Испания.
https://m.6/football/confederations-cup/news/denis-glushakov-novaya-zelandiya-eto-uroven-fnl-inogda-i-my-nedaleko-1270429/
https://m.6/football/confederations-cup/news/denis-glushakov-novaya-zelandiya-eto-uroven-fnl-inogda-i-my-nedaleko-1270429/
К тому же с высоты плей оф ЛЧ можно спокойно смотреть на все сверху. Зенит и Спартак ведь регулярно до 1/2 ЛЧ доходят. Но там как назло попадается или Мура, или Рапид , или Вильяреал.
К тому же с высоты плей оф ЛЧ можно спокойно смотреть на все сверху. Зенит и Спартак ведь регулярно до 1/2 ЛЧ доходят. Но там как назло попадается или Мура, или Рапид , или Вильяреал.