Ковтун: «Главное, что Кононова поддерживает Романцев и ветераны „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун оценил шансы «красно-белых» на попадание в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, а также прокомментировал работу Олега Кононова на посту главного тренера.
В принципе, игр у «Спартака» еще достаточно. Календарь тоже неплохой. Так что в этой ситуации все зависит от самого «Спартака». У нас нельзя доверять даже большим отрывам – иногда все это теряется, и команды нагоняют соперников. Так что и «Спартаку» так может повезти. Если клуб будет набирать обороты с каждым матчем, то, конечно, чудо может произойти.
Думаю, Кононов - правильный выбор для «Спартака». Главный плюс Кононова – поддержка со стороны ветеранов и то, что за него Романцев, и это очень важно. С Олегом Ивановичем «Спартак» много раз становился чемпионом. И это должно сыграть свою роль, повлиять положительным образом на работу Кононова.
В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
Плюс-то может и главный, а вот главное, что ничего не поменялось на поле
Всё тот же безвольный коллектив футболистов
Ну а Ковтун, похоже, календарь не смотрел совсем
Плюс-то может и главный, а вот главное, что ничего не поменялось на поле
Всё тот же безвольный коллектив футболистов
Ну а Ковтун, похоже, календарь не смотрел совсем
Федун - рекордсмен по увольнению тренеров !!! Ни один до конца контракта не доработал!!!
Кононов похоже первым будет?!? Правда и его договор с Федуном и контрактом то трудно назвать - пол года всего Леня Олежику отмерял!!! Надоело компенсации выплачивать!!!
Федун - рекордсмен по увольнению тренеров !!! Ни один до конца контракта не доработал!!!
Кононов похоже первым будет?!? Правда и его договор с Федуном и контрактом то трудно назвать - пол года всего Леня Олежику отмерял!!! Надоело компенсации выплачивать!!!
В Европе делать уже нечего.
Дома влетаем Туле,Уралу....нормально?
...ШАРАГА - шайка, банда, сборище уголовных или хулиганских элементов. ШАРАШКА - уменьшительное от шараги....
В Европе делать уже нечего.
Дома влетаем Туле,Уралу....нормально?
...ШАРАГА - шайка, банда, сборище уголовных или хулиганских элементов. ШАРАШКА - уменьшительное от шараги....