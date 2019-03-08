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Ковтун: «Главное, что Кононова поддерживает Романцев и ветераны „Спартака“»

вчера, 21:17

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун оценил шансы «красно-белых» на попадание в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, а также прокомментировал работу Олега Кононова на посту главного тренера.

В принципе, игр у «Спартака» еще достаточно. Календарь тоже неплохой. Так что в этой ситуации все зависит от самого «Спартака». У нас нельзя доверять даже большим отрывам – иногда все это теряется, и команды нагоняют соперников. Так что и «Спартаку» так может повезти. Если клуб будет набирать обороты с каждым матчем, то, конечно, чудо может произойти.

Думаю, Кононов - правильный выбор для «Спартака». Главный плюс Кононова – поддержка со стороны ветеранов и то, что за него Романцев, и это очень важно. С Олегом Ивановичем «Спартак» много раз становился чемпионом. И это должно сыграть свою роль, повлиять положительным образом на работу Кононова.

В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). 

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Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил Denkuz
   30 / 1052
сегодня в 00:52
Боярский сказал, помню только 5-0.
Боярский сказал: "Стыдно за зенит, я теперь за Тосно болею!"
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил НЕ президент рфс
   48 / 1052
сегодня в 00:32
Спартак поперёк горла стоит? Да нет . Был такой бард Ефрем Амирамов , который пел: "Ничего не стОит , то что не стоИт." Ваш Спартак давно не тот.
Команда из второй сотни рейтинга УЕФА продолжает изображать из себя великий клуб.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Т34
   233 / 1052
вчера в 23:57
Эти ветераны так же поддерживали Аленичева, такие же речи вели. Потом дружно поливали Карреру, скорей всего с подачи руководства Спартака. Не пойдет игра у Кононова так же начнут критиковать и ругать, как это уже делает Рейнгольд, хотя я с ним согласен, он все правильно сказал о Кононове. Я понимаю, что изгаляются бомжекони, у них Спартак поперек горла стоит, на них не обращаешь внимания, но вот внутри Спартака сидят враги по-серьезней. И возможно, что по прошествии лет будут также, как Червиченко, поливать Спартак грязью.
Спартак поперёк горла стоит? Да нет . Был такой бард Ефрем Амирамов , который пел: "Ничего не стОит , то что не стоИт." Ваш Спартак давно не тот.
ABir
ABir
   335 / 1052
вчера в 23:46
Игра с Динамо многое определит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Egorium
   3 / 1052
вчера в 22:42
Ростов в полуфинале Кубка страны,учи мат часть
time out
time out ответил Литейный 4
   42 / 1052
вчера в 22:41
Физрук он и в Африке физрук. Гыгыгы
Вот это в точку. Что творил Семак в Уфе, сейчас можно наблюдать в зените. Физрук, да и только. Усиливались летом, усиливались зимой, потратили массу бабла, а в итоге какой-то клуб стоящий на грани вылета с Сегунду, выносит, как детей 51ик на их поле.
Egorium
Egorium ответил Аксинья
   110 / 1052
вчера в 22:40
Это он прогноз на ответку в Испании выдал...
Это пердивный ростов влетает Зениту и после этого очухаться не может, даже от Енисея его обувает страх.
Аксинья
Аксинья ответил Denkuz
   59 / 1052
вчера в 22:32
Боярский сказал, помню только 5-0.
Это он прогноз на ответку в Испании выдал...
Т34
Т34 ответил Сергей Саныч
   23 / 1052
вчера в 22:31
Лучше бы ветераны поддержали Карреру и помогли разогнать шарашкину контору. В Европе делать уже нечего. Дома влетаем Туле,Уралу....нормально? ...ШАРАГА - шайка, банда, сборище уголовных или хулиганских элементов. ШАРАШКА - уменьшительное от шараги....
Эти ветераны так же поддерживали Аленичева, такие же речи вели. Потом дружно поливали Карреру, скорей всего с подачи руководства Спартака. Не пойдет игра у Кононова так же начнут критиковать и ругать, как это уже делает Рейнгольд, хотя я с ним согласен, он все правильно сказал о Кононове. Я понимаю, что изгаляются бомжекони, у них Спартак поперек горла стоит, на них не обращаешь внимания, но вот внутри Спартака сидят враги по-серьезней. И возможно, что по прошествии лет будут также, как Червиченко, поливать Спартак грязью.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 22:28
Ковтун хочет сказать, типа хрен с ним с кубком но у спартака есть шанс взять чемпионство, позорники.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 22:24
Блин, что за бред, ветеран хрющек рейнгольд вчера сказал Кононов вали из спартака.
Denkuz
Denkuz ответил Аксинья
   128 / 1052
вчера в 22:19
Боярский сказал "Был бы Семак тренером Реала главный трофей в четвертый бы раз остался в Мадриде
Боярский сказал, помню только 5-0.
Аксинья
Аксинья ответил 25процентный клоун
   59 / 1052
вчера в 22:17
Дюков сказал : был бы Боярский тренером Зенита,разорвали бы гиспашек
Боярский сказал "Был бы Семак тренером Реала главный трофей в четвертый бы раз остался в Мадриде
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 1052
вчера в 22:17
Ничего, ничего, Шкендия ждет спартак в ЛЕ, но не уверена, что он туда попадет.
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
   6 / 1052
вчера в 22:13
Закололи бы шпагой?))...тысячу чертей...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
   3 / 1052
вчера в 22:12
Дюков сказал : был бы Боярский тренером Зенита,разорвали бы гиспашек
Footbolista
Footbolista
   6 / 1052
вчера в 22:11
Бомжи быстро стали сливы свои забывать...это хорошо))...привыкли позориться...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1052
вчера в 22:11
И Маловар с Олегом ,я верю в него ,по крайней мере уважвю ту работу,которую он проделал и ту игру ,что мы показываем
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 1052
вчера в 22:10
До рапидов и аеков такой поддержки хватит.
vinyardrip
vinyardrip
   441 / 1052
вчера в 22:10
Тот еще костолом был. Рамос курит)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   48 / 1052
вчера в 22:08
Кроме симоняна, коррумпированноного до небес, Кононову врядли нужна чья-то поддержка.
Serg3.12
Serg3.12
   18 / 1052
вчера в 22:07
Главный плюс и главное - разные понятия, верно, Кристя?
Плюс-то может и главный, а вот главное, что ничего не поменялось на поле
Всё тот же безвольный коллектив футболистов
Ну а Ковтун, похоже, календарь не смотрел совсем
Footbolista
Footbolista
   6 / 1052
вчера в 22:02
Кто вчера опозорил страну в Европе?...его имя зенит...и им это нравится))...
handreb
handreb
   315 / 1052
вчера в 22:00
Читаешь и стыдно за пупсиков.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
вчера в 21:59
Пока Кононов с Глушаковым позорят страну в Европе, ПБК ЦСКА одерживает еще одну победу в Евролиге!
Footbolista
Footbolista
   6 / 1052
вчера в 21:55
Кони и лазурные изголяются)...а давайте вспомним когда крайний раз они обыгрывали "слабый" Спартак?...чего то я болельщиков Урала здесь не наблюдаю))...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1052
вчера в 21:50
Предыдущих 15 тренеров тоже поддерживали, но ни одного не удержали, возраст сказывается. А ведь были еще и ИО!!!
Федун - рекордсмен по увольнению тренеров !!! Ни один до конца контракта не доработал!!!
Кононов похоже первым будет?!? Правда и его договор с Федуном и контрактом то трудно назвать - пол года всего Леня Олежику отмерял!!! Надоело компенсации выплачивать!!!
Footbolista
Footbolista
   6 / 1052
вчера в 21:50
Кто поддерживает "Домик Акинфеева"?)...непонятно...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   61 / 1052
вчера в 21:49
Лучше бы ветераны поддержали Карреру и помогли разогнать шарашкину контору.
В Европе делать уже нечего.
Дома влетаем Туле,Уралу....нормально?
...ШАРАГА - шайка, банда, сборище уголовных или хулиганских элементов. ШАРАШКА - уменьшительное от шараги....
drug01
drug01
   142 / 1052
вчера в 21:48
Не игры не результата....
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