Ковтун: «Главное, что Кононова поддерживает Романцев и ветераны „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун оценил шансы «красно-белых» на попадание в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, а также прокомментировал работу Олега Кононова на посту главного тренера.

В принципе, игр у «Спартака» еще достаточно. Календарь тоже неплохой. Так что в этой ситуации все зависит от самого «Спартака». У нас нельзя доверять даже большим отрывам – иногда все это теряется, и команды нагоняют соперников. Так что и «Спартаку» так может повезти. Если клуб будет набирать обороты с каждым матчем, то, конечно, чудо может произойти.

Думаю, Кононов - правильный выбор для «Спартака». Главный плюс Кононова – поддержка со стороны ветеранов и то, что за него Романцев, и это очень важно. С Олегом Ивановичем «Спартак» много раз становился чемпионом. И это должно сыграть свою роль, повлиять положительным образом на работу Кононова.