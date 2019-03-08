Ахметов: «После побед над „Реалом“ ЦСКА не зазвездился»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вспомнил о двух победах «армейцев» над «Реалом» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов (1:0; 3:0). По мнению Ахметова, игроки «армейцев» после этого успеха не «поймали звезду».

Мы отдали во время матча с «Реалом» много сил и эмоций. Тренер предвидел, что нам будет не хватать свежести в голове и в ногах. Конечно, так и было. Но я бы не сказал, что мы зазвездились, задрали нос. Скорее, сказался график, который был очень тяжелым в той части сезона. Мы все-таки еще не столь опытны, для многих из нас такие победы, такой календарь — это впервые. Сыграла роль нехватка опыта, а где-то и мастерства. Но «звездности» точно не было, потому что нам предстоит еще очень много пройти, чтобы добиться каких-то результатов, и все это понимают.