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Ахметов: «После побед над „Реалом“ ЦСКА не зазвездился»

вчера, 18:06

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вспомнил о двух победах «армейцев» над «Реалом» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов (1:0; 3:0). По мнению Ахметова, игроки «армейцев» после этого успеха не «поймали звезду».

Мы отдали во время матча с «Реалом» много сил и эмоций. Тренер предвидел, что нам будет не хватать свежести в голове и в ногах. Конечно, так и было. Но я бы не сказал, что мы зазвездились, задрали нос. Скорее, сказался график, который был очень тяжелым в той части сезона. Мы все-таки еще не столь опытны, для многих из нас такие победы, такой календарь — это впервые. Сыграла роль нехватка опыта, а где-то и мастерства. Но «звездности» точно не было, потому что нам предстоит еще очень много пройти, чтобы добиться каких-то результатов, и все это понимают.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил grisser
   93 / 1052
вчера в 21:33
У Реала сейчас выигрывает только не ленивый.
То есть ленивый все-таки проигрывает...
SHMEL
SHMEL
   93 / 1052
вчера в 21:31
Главное добиваться максимального результата в каждом текущем матче,невзирая на силу и статус соперника.
Союзник противников
Союзник противников
   116 / 1052
вчера в 20:59
Пересмотрите свой матч с "Арсеналом",и бейтесь головой о стенку,пока вместе с тренером не поумнеете.
Морозовский
Морозовский ответил Scuderia Ferrari
   9 / 1052
вчера в 20:37
Одёргивайте Ионова, Валеру, Паршивлюка.
После игры с "Енисеем" одёргивал всю команду свою, и не я один из наших болел! Ты, это думаю заметил. Нравится вам рассуждать о ЗВЁЗДНОСТИ головой Ахметова - хлопайте в ладоши ему! Орите тупо, что вы лучшие!
grisser
grisser
   204 / 1052
вчера в 20:28
У Реала сейчас выигрывает только не ленивый.
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 19:49
Гончаренко как в воду глядел после победы над Реалом...
Т34
Т34
   23 / 1052
вчера в 19:25
Хотелось бы увидеть игру с "Реалом" сейчас, а не с тем "Реалом", который натягивали все подряд, кроме ленивых. Кони, нет, не зазвездились, но постоянно напоминают о тех победах, подчеркивая их важность и свою значимость.
viv
viv ответил Footbolista
   45 / 1052
вчера в 18:54
Вчера Уральцы оседлали свиней)...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Санкт-Ватутинки
   7 / 1052
вчера в 18:42
Вас собственный же краснозадый из кубка выбил! Гы-гы-гы!
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   53 / 1052
вчера в 18:42
О Игоряхейтер нарисовался
Где вчера прятался после Урала?
Стыдно было? 😂

Где картинки как Глушаков задом забил Семьлихову?😀😀😀
Footbolista
Footbolista
   6 / 1052
вчера в 18:36
Туляки оседлали коней)...
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1052
вчера в 18:30
А вот то, что конюшня зазвездилась после победы над Оддам и прочими скандинавами - это бесспорно! Тула их на землю знатно опустила!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   107 / 1052
вчера в 18:27
Надо забыть о прошлых успехах и поражениях. Только настрой в каждой игре на победу поможет команде играть в ЛЕ в следующем сезоне. Удачных игр и без травм.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил Scuderia Ferrari
   30 / 1052
вчера в 18:25
Ваши даже 2й состав Урала не могут одолеть
Вам привет от 3 состава Тюмени! Гыгыгы!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Санкт-Ватутинки
   7 / 1052
вчера в 18:22
Ваши даже 2й состав Урала не могут одолеть
spartach n1
spartach n1
   5 / 1052
вчера в 18:22
А после Тулы,двух очков петухеева приземлился ))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   7 / 1052
вчера в 18:22
Одёргивайте Ионова, Валеру, Паршивлюка.
viv
viv
   45 / 1052
вчера в 18:21
Молодец Ахметов...никакой звёздности, играем дальше..
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1052
вчера в 18:21
Если зазвездиться после победы над Кастильей из 3 дивизиона Испании, то спасёт только расформирование!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
вчера в 18:20
Не зазвездились конечно, но крайний матч провели безобразно! Посмотрим, как завтра сыграете против туркменского вора с его автобусом!
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 18:09
Надо этого Ахметова коням одёрнуть - звиздюк, ёпта!
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 18:07
Реал в прошлом, играть надо сейчас.
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