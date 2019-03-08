Головин: «Понятно, что Кокорин и Мамаев виноваты, но дело затянулось»

По мнению полузащитника «Монако» Александра Головина, разбирательство дела Александра Кокорина и Павла Мамаева излишне затянулось.

Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что сделали, но всё происходящее сейчас - это точно не нормально, дело сильно затянулось. Там, откуда я родом, я столько раз видел, как люди дерутся пьяными, не пойми что происходит, но никто не сажает никого. А здесь же всё очень затянулось, на мой взгляд.