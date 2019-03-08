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Головин: «Понятно, что Кокорин и Мамаев виноваты, но дело затянулось»

вчера, 12:11

По мнению полузащитника «Монако» Александра Головина, разбирательство дела Александра Кокорина и Павла Мамаева излишне затянулось.

Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что сделали, но всё происходящее сейчас - это точно не нормально, дело сильно затянулось. Там, откуда я родом, я столько раз видел, как люди дерутся пьяными, не пойми что происходит, но никто не сажает никого. А здесь же всё очень затянулось, на мой взгляд.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   212 / 1052
вчера в 18:49
Точно сказал.
Т34
Т34 ответил Так Себе Аналитик
   23 / 1052
вчера в 18:20
Да, неприятная ситуация. Мамаев и Кокорин повели себя как свиньи настоящие. Не в смысле, что слили ПАОКу или впервые последнее место в группе ЛЕ заняли, а в смысле, что заслуживают наказания, так же, как "Спартак" заслуживает вылета в ФНЛ. Из этого можно сделать вывод - не будь свиньей.
Ну вот, коль ты такой умный и сделал вывод про свиней, то пусть эти свиньи, которые Кокорин и Мамаев парятся на нарах. Кокорину и вообще нечего делать в клубе, который дома позорно пролетает 18 команде испанского чемпионата. Зачем ему еще позор и в клубе, который вообще надо расформировать, кабинетным проектам не место в нашем футболе.
Землянин
Землянин
   161 / 1052
вчера в 18:01
Где эти якобы милионы драк, что все алкаши, драчуны, быдлота!? Поражает такое обобщение, как будто живем в какой то отсталой стране, что на улицу без биты и ружья не выйдешь, полная чушь вобщем от защитничков )))
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 18:00
Очень впечатлительный Головин - в шок впал!
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:11
Заказное дело.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   84 / 1052
вчера в 13:58
Да поднадоело уже все это. Пацанов отпускать надо и хватит париться по этому делу. Сами то вспомним себя в молодости. Это я говорю, кто по старше. Молодые пока не поймут о чем я.).
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   48 / 1052
вчера в 13:47
Наше правосудие позорится как спартак в Екатеринбурге.
ermak6848
ermak6848
   188 / 1052
вчера в 13:07
это команда сверху Их парить на нарах. Как правило от 10 дней до месяца и дело передаётся в Суд - " самый гуманный суд в мире " ...( фраза из фильма )
NK_505s
NK_505s
   376 / 1052
вчера в 13:03
затянулось до неприличия. какой то цирк, а не правосудия. виноватые-накажите, невиновные-отпустите
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 1052
вчера в 12:36
Да, неприятная ситуация.

Мамаев и Кокорин повели себя как свиньи настоящие. Не в смысле, что слили ПАОКу или впервые последнее место в группе ЛЕ заняли, а в смысле, что заслуживают наказания, так же, как "Спартак" заслуживает вылета в ФНЛ.

Из этого можно сделать вывод - не будь свиньей.
Glodor
Glodor
   153 / 1052
вчера в 12:35
Опять клоны свиные всё пространство загадили.
МапС
МапС ответил Miaf
   176 / 1052
вчера в 12:33
Считаю что Мамаев примерным поведением заслужил того, чтобы выйти и дальше играть в футбол, а вот Кокорин своим нытьем уже всем надоел.
Владельцы их клубов считают с точностью наоборот.
pavkur
pavkur
   135 / 1052
вчера в 12:26
Все знают, что по заказу свиней беспределом занимаются.
Miaf
Miaf
   13 / 1052
вчера в 12:15
Считаю что Мамаев примерным поведением заслужил того, чтобы выйти и дальше играть в футбол, а вот Кокорин своим нытьем уже всем надоел.
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