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Ковтун рассказал о спартаковском духе

вчера, 20:59

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о знаменитом спартаковском духе.

Этот дух передавался от поколения к поколению. Допустим, когда в команде был Бесков, играли Шавло, Черенков. У них была своя культура общения, атмосфера. Когда уже играло наше поколение при Романцеве, у нас в команде была абсолютно такая же энергетика, нам все это передалось, и мы освоили это.

Романцев не изобретал ничего нового. Дух заключался в каких-то игровых, околоигровых моментах. Например, проиграли мы матч – в следующей встрече не имели права уступать. Если было второе подряд поражение, тогда ехали на базу, нас там закрывали и вели разговоры, это была постоянная практика. Олег Иванович в таких случаях на тренировках нас жестко гонял. Так что мы каждый матч выходили и играли на максимуме. В этом и заключается спартаковский дух.

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Все комментарии
1 команда
1 команда ответил Robbaggio
   104 / 1052
сегодня в 00:46
Ковтун, говоря о духе, одно имел в виду, а конебомжи в комментариях о другом пишут - кому что ближе)
Он и имел ввиду вонь, а что можно еще было иметь в тарасовке?
Abverin
Abverin
   65 / 1052
сегодня в 00:35
Спартаковский дух - понятие надуманное и вредное.
Glodor
Glodor
   153 / 1052
сегодня в 00:27
Ковтун был редкостным костоломом, скольким нормальным футболистам он попортил здоровья.
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 23:58
Ковтун наверное два-три гранёных стакана хряпнул и потянуло поговорить! Маньяком был на поле!
pomor45
pomor45 ответил Т34
   179 / 1052
вчера в 23:12
О каком духе сейчас можно вести речи, если в клубах половина легионеров из разных стран, с разными языками, культурой, вероисповеданием. Те времена ушли и их уже не вернуть.Сейчас нужен совершенно другой подход к разношерстному коллективу футболистов, ничего не имеющий с тем, что было в советском прошлом. Да и менталитет уже поменялся у наших российских игроков, у которых другие запросы, другие взгляды на жизнь, другое отношение к работе. Ушла романтика футбола - как игры, пришла другая романтика футбола - как средство наживы.
    pomor45
    pomor45
       179 / 1052
    вчера в 23:11
    Раньше был дух, а теперь баня Глушакова.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Т34
       7 / 1052
    вчера в 22:50
    Легионеры могут составлять семью, как в случае с Месси, могут быть мегапрофи и отдаваться футболу в составе любой команды, как в случае с КриРо. Но в футболе это редкость, да.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       61 / 1052
    вчера в 22:48
    После гола от Урала я понял,что не переломят и не отыграются.
    Какой дух?
    Какие традиции?
    Всё похерено,пропито,перепродано.
    Apsny
    Apsny ответил Алексей Коротеев
       115 / 1052
    вчера в 22:34
    Короче говоря , при Бескове и при Романцеве мужики были с яйцами , а теперь с кошельками ......! Всё понятно ! При этих тренерах такие как Глушаков висели бы на флагштоке в Тарасовке вместо спартаковского флага ,а сейчас ,гляди , капитанит и воду мутит ! Уважение к тренерам пропало в наше время ,да и тренеры ....овно ! Замкнутый круг !
    К руководителям любым, потому что дербанить они только пришли, ничего не делая на пользу.
    Robbaggio
    Robbaggio
       284 / 1052
    вчера в 22:34
    Ковтун, говоря о духе, одно имел в виду, а конебомжи в комментариях о другом пишут - кому что ближе)
    cska plus
    cska plus
       16 / 1052
    вчера в 22:30
    Интересно этот дух где они хранят и как он ночью посещает хрющек.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил SHMEL
       256 / 1052
    вчера в 22:22
    По волоколамке мимо открывашки едешь-такой духан стоит,что аж глаза режет,не понимаю как теперь там люди вокруг свинарника живут...
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответил SHMEL
         256 / 1052
      вчера в 22:18
      По волоколамке мимо открывашки едешь-такой духан стоит,что аж глаза режет,не понимаю как теперь там люди вокруг свинарника живут...
      Не физдипи , нормалёк у нас с запахами и вообще !))))))))))))))
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
         256 / 1052
      вчера в 22:15
      Короче говоря , при Бескове и при Романцеве мужики были с яйцами , а теперь с кошельками ......! Всё понятно ! При этих тренерах такие как Глушаков висели бы на флагштоке в Тарасовке вместо спартаковского флага ,а сейчас ,гляди , капитанит и воду мутит ! Уважение к тренерам пропало в наше время ,да и тренеры ....овно ! Замкнутый круг !
      Abverin
      Abverin
         65 / 1052
      вчера в 22:13
      Опять стыдно за дух тарасовский, трусливо-позорный.
      beefs
      beefs
         181 / 1052
      вчера в 21:59
      Какой сейчас дух, если игрок прошёл поллиги ему дух не нужен ему карточку потяжелей...
      Oliver S
      Oliver S ответил makkie
         1028 / 1052
      вчера в 21:53
      Одно дело, если не понял, потому что в таком случае рано или поздно дойдет до него и совсем другое дело, если это приказ сверху, типо "ставит глушака всегда и точка", вот тогда совсем печально, потому что пользы от него никакой.
      SHMEL
      SHMEL
         93 / 1052
      вчера в 21:51
      Glodor
      Glodor
         153 / 1052
      вчера в 21:50
      Мудро написано.
      AfrikSimon
      AfrikSimon
         281 / 1052
      вчера в 21:47
      Дух подпортили изрядно Луиски, Луишки и жиги с пэдрами.
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда ответил Leha-ha50
         2 / 1052
      вчера в 21:45
      Спартаковский дух - это перегар!!! Олежа и команду на базе закрывал , чтоб после поражения под рукой были ; надо же кому то за водочкой сгонять, чтоб горечь поражения горькою залить!!!
      SHMEL
      SHMEL
         93 / 1052
      вчера в 21:44
      Sergey Z
      Sergey Z
         238 / 1052
      вчера в 21:42
      А какой гол "забил в свои ворота!!! " Прелесть"!!!
      Aчиститель
      Aчиститель ответил Jum13
         248 / 1052
      вчера в 21:41
      Вчера Урал поздравил, сегодня СКА. Ой зазнаются спартачи!
      Скорее испускают дух от таких поздравлений.
      pavkur
      pavkur
         135 / 1052
      вчера в 21:40
      Надышавшись им, не трудно потом написать такое.
      1-й парень
      1-й парень ответил parallels
         83 / 1052
      вчера в 21:38
      гы-гы!
      Тарасовская информация отличается от официальной, или он живет в другом измерении.
      SHMEL
      SHMEL
         93 / 1052
      вчера в 21:37
      По волоколамке мимо открывашки едешь-такой духан стоит,что аж глаза режет,не понимаю как теперь там люди вокруг свинарника живут...
      Jum13
      Jum13 ответил parallels
         43 / 1052
      вчера в 21:35
      гы-гы!
      Вчера Урал поздравил, сегодня СКА. Ой зазнаются спартачи!
      Robbaggio
      Robbaggio
         284 / 1052
      вчера в 21:29
        Т34
        Т34
           23 / 1052
        вчера в 21:29
        О каком духе сейчас можно вести речи, если в клубах половина легионеров из разных стран, с разными языками, культурой, вероисповеданием. Те времена ушли и их уже не вернуть.Сейчас нужен совершенно другой подход к разношерстному коллективу футболистов, ничего не имеющий с тем, что было в советском прошлом. Да и менталитет уже поменялся у наших российских игроков, у которых другие запросы, другие взгляды на жизнь, другое отношение к работе. Ушла романтика футбола - как игры, пришла другая романтика футбола - как средство наживы.
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