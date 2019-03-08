Ковтун рассказал о спартаковском духе

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о знаменитом спартаковском духе.

Этот дух передавался от поколения к поколению. Допустим, когда в команде был Бесков, играли Шавло, Черенков. У них была своя культура общения, атмосфера. Когда уже играло наше поколение при Романцеве, у нас в команде была абсолютно такая же энергетика, нам все это передалось, и мы освоили это.

Романцев не изобретал ничего нового. Дух заключался в каких-то игровых, околоигровых моментах. Например, проиграли мы матч – в следующей встрече не имели права уступать. Если было второе подряд поражение, тогда ехали на базу, нас там закрывали и вели разговоры, это была постоянная практика. Олег Иванович в таких случаях на тренировках нас жестко гонял. Так что мы каждый матч выходили и играли на максимуме. В этом и заключается спартаковский дух.