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Мостовой: «Не разделяю восторгов по поводу футбола „Краснодара“»

вчера, 01:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавтра в 19:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом».

Я, кстати, не разделяю восторгов по поводу того, что «Краснодар» показывает самый качественный футбол в лиге. Понимаете, игра результату рознь. Если бы «быки» уступили «Спартаку», о чём бы мы сейчас говорили? Просто клуб избрал такую философию – подбирать футболистов, заточенных на атаку. Отсюда и стиль. С «Оренбургом» команда Мусаева справится, хотя будет непросто после выезда в Испанию. Мой прогноз: победа «Краснодара» со счётом 2:1.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил serh62
   183 / 1057
сегодня в 16:10
много чести. называть этого дилетанта царем....шут. вот его имя.
Его так в Испании называли, в своё время. Так-то, сынок, не мы с тобой это придумали!
Bastardo
Bastardo ответил Palex
   363 / 1057
вчера в 22:45
Все верно.Ну а самая вразумительная игра, конечно же у спартака.
Не обязательно болеть за Спартак, чтобы видеть отскоки Краснодара в матчах с аутсайдерами возле автобусной остановки. У Краснодара игра с длинными передачами и хорошими скоростями, но против эшелонной обороны это не редко бывает неэфективным. Я за сезон не видел не одной игры Валенсии, но посмотрел их статистику в чемпионате и понял, что Краснодар их вряд ли пройдёт. Собственно, что Краснодар, что Зенит, что Спартак - все эти команды буксуют на автобусах, не хватает умений проходить такие команды. А больше всех из этой тройки в таких матчах достаётся Краснодару, тут и вылет от Ростова, и потери очков с Рубином, и другие прелести игры в 25%.
kust07
kust07
   178 / 1057
вчера в 22:23
Краснодар качественный футбол показывает,не согласен с Мостовым
Androshin
Androshin
   471 / 1057
вчера в 14:22
Опять свиной эхсперт народ потешает.
Т34
Т34 ответил Palex
   27 / 1057
вчера в 13:56
Все верно.Ну а самая вразумительная игра, конечно же у спартака.
Я не говорю, что в Спартаке вразумительная игра. Там вообще пока ничего не меняется и не известно еще изменится ли что-то. Кононов не месяц у руля, но просвета никакого. Одна говорильня, многообещающая, но пустая.
serh62
serh62 ответил sir_Alex
   151 / 1057
вчера в 13:26
Царь заговаривается, временами)))
много чести. называть этого дилетанта царем....шут. вот его имя.
Nikola45
Nikola45
   14 / 1057
вчера в 12:53
Самое интересное! Тарасовские на любых уровнях только гадости говорят о чужих командах! А в Мостовом я даже не сомневался! ))
Nikola45
Nikola45 ответил OLESOCC
   14 / 1057
вчера в 12:50
Ото всюду вылетели и чемпионами не станут!!!
Слепой сказал посмотрим! Есть такая поговорка!!! Не говори ГОП!
Nikola45
Nikola45
   14 / 1057
вчера в 12:48
А когда Мостовому нравилась игра других команд кроме свинарни? ))На то он и Мостовой, знатный Ыксперт ))
Abverin
Abverin
   64 / 1057
вчера в 12:44
Куда свинья свое рыло засунет, везде неудача.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   49 / 1057
вчера в 12:41
Мостовой искренне верит в победу спартака в кубке России.
sir_Alex
sir_Alex
   183 / 1057
вчера в 11:55
Царь заговаривается, временами)))
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 1057
вчера в 11:20
Для внутреннего первенства быки хороши и в ЛЕ смотреться предпочтительнее остальных,а если так рассуждать,то последние два года у нас чемпионами становились клубы не потому-что играли отменно,а потому-что конкуренты играли ещё хуже
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Степка питерский
   275 / 1057
вчера в 10:08
Наш Зенит лучше всех в России. И имеет всех на всех фронтах!
    OLESOCC
    OLESOCC
       344 / 1057
    вчера в 10:03
    Ото всюду вылетели и чемпионами не станут!!!
    OLESOCC
    OLESOCC ответил Степка питерский
       344 / 1057
    вчера в 10:02
    Наш Зенит лучше всех в России. И имеет всех на всех фронтах!
    Ты футбол-то смотришь? Ни игры, ни результата!.
    Palex
    Palex ответил Т34
       129 / 1057
    вчера в 09:59
    Все верно.Ну а самая вразумительная игра, конечно же у спартака.
    Т34
    Т34 ответил Jeck Denielse
       27 / 1057
    вчера в 09:35
    Зенит ещё и не показывал игры.... Просто идёт на первом месте за неимением лучшего футбола у соперников....)) Касаемо Краснодара - играют быстро ,интересно,остро.....одно удовольствие наблюдать за командой Мусаева..... А мистер Мостовой,как и Канчельскис.......критика ради критики.....
    Я думаю, что если бы соперники показывали футбол лучше, то зенит не шел бы на первом месте, а в лучшем для него случае, входил бы входил в пятерку, с такой невразумительной игрой.

    А что касается критиканов, я с тобой согласен, они всегда чем-то недовольны и всегда у них наготове ложка дегтя.
    Степка питерский
    Степка питерский
       410 / 1057
    вчера в 09:25
    Наш Зенит лучше всех в России.
    И имеет всех на всех фронтах!
    Морозовский
    Морозовский
       16 / 1057
    вчера в 09:01
    В нашем чемпионате сейчас быки выделяются лучше других. Кстати, с Пашкой Мамаевым команда играла уверенней - подвёл, красавчик Пашка.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Т34
       11 / 1057
    вчера в 07:56
    У каждого свое мнение. Мостовой такой же. Кому-то и игра зенита нравится. Быки команда шустрая, играет в атакующий футбол, что в нашем чемпионате редкость, от того они и привлекают внимание своей игрой. Но с точки зрения результатов у них могут возникнуть проблемы, когда они столкнутся с игрой в "автобус", что наглядно показал матч с "Ростовом". Поэтому, не смотря на красивый футбол, который показывает "Краснодар", возникают сомнения, что все у них хорошо в плане реализации результатов, что и показал предыдущий сезон, когда они проваливались в матчах, которые не вызывали сомнения в их победе.
    Зенит ещё и не показывал игры....
    Просто идёт на первом месте за неимением лучшего футбола у соперников....))

    Касаемо Краснодара - играют быстро ,интересно,остро.....одно удовольствие наблюдать за командой Мусаева.....

    А мистер Мостовой,как и Канчельскис.......критика ради критики.....
    Т34
    Т34
       27 / 1057
    вчера в 07:32
    У каждого свое мнение. Мостовой такой же. Кому-то и игра зенита нравится. Быки команда шустрая, играет в атакующий футбол, что в нашем чемпионате редкость, от того они и привлекают внимание своей игрой. Но с точки зрения результатов у них могут возникнуть проблемы, когда они столкнутся с игрой в "автобус", что наглядно показал матч с "Ростовом". Поэтому, не смотря на красивый футбол, который показывает "Краснодар", возникают сомнения, что все у них хорошо в плане реализации результатов, что и показал предыдущий сезон, когда они проваливались в матчах, которые не вызывали сомнения в их победе.
    beefs
    beefs
       160 / 1057
    вчера в 07:08
    Ну насчёт "подбирает" Ты загнул...
    mihaluch
    mihaluch
       141 / 1057
    вчера в 06:56
    Вроде бы ещё молодой, а несёт как Рейнгольд.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       33 / 1057
    вчера в 06:00
    Тут всё ясно, более качественный это наверное Спартак показывает.
    ДСА
    ДСА
       175 / 1057
    вчера в 05:19
    Для России уровень вполне достаточный.
    161регион
    161регион
       91 / 1057
    вчера в 05:19
    Мостовой: восторгаюсь зенитом.....ухахаха
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    вчера в 04:53
    Долбень, строит из себя больше чем на самом деле.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
       7 / 1057
    вчера в 02:51
    Спасибо:))
    Глушакова продублировали этой осенью!
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Scuderia Ferrari
       3 / 1057
    вчера в 02:32
    Держи между тем https://b.radikal.ru/b09/1903/9f/f26d6e547610.jpg https://c.radikal.ru/c29/1903/37/5a9a218996a3.jpg
    Продублировал :)
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