Мостовой: «Не разделяю восторгов по поводу футбола „Краснодара“»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом».

Я, кстати, не разделяю восторгов по поводу того, что «Краснодар» показывает самый качественный футбол в лиге. Понимаете, игра результату рознь. Если бы «быки» уступили «Спартаку», о чём бы мы сейчас говорили? Просто клуб избрал такую философию – подбирать футболистов, заточенных на атаку. Отсюда и стиль. С «Оренбургом» команда Мусаева справится, хотя будет непросто после выезда в Испанию. Мой прогноз: победа «Краснодара» со счётом 2:1.