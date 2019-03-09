Рыков: «Хотел бы завершить карьеру в „Динамо“»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков признался в преданности к московскому клубу, а также рассказал о своих целях на концовку текущего сезона.
Рыков пропустил часть кампании из-за травмы.
Конечно, хотел бы завершить карьеру в «Динамо», для меня это родной клуб. Никаких мыслей об уходе у меня нет.
Мои личные цели на конец сезона - восстановиться, набрать кондиции и быстрее вернуться на поле. Помогать команде, тренеру. Уверен, с нашими хорошими докторами это скоро произойдет.
Контракт 31-летнего Рыкова с «Динамо» рассчитан до конца следующего сезона.