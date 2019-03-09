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Рыков: «Хотел бы завершить карьеру в „Динамо“»

вчера, 00:10

Защитник «Динамо» Владимир Рыков признался в преданности к московскому клубу, а также рассказал о своих целях на концовку текущего сезона.

Рыков пропустил часть кампании из-за травмы.

Конечно, хотел бы завершить карьеру в «Динамо», для меня это родной клуб. Никаких мыслей об уходе у меня нет.

Мои личные цели на конец сезона - восстановиться, набрать кондиции и быстрее вернуться на поле. Помогать команде, тренеру. Уверен, с нашими хорошими докторами это скоро произойдет.

Контракт 31-летнего Рыкова с «Динамо» рассчитан до конца следующего сезона. 

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Все комментарии
time out
time out
   43 / 1057
вчера в 08:48
Контракт до конца следующего сезона, так что рано сейчас о чем-то думать. Время расставит все на свои места.
112910415
112910415
   71 / 1057
вчера в 05:34
старательный работник футбола
КЭТиК
КЭТиК
   208 / 1057
вчера в 05:22
В Динамо патриотизм не в моде.
Aчиститель
Aчиститель
   113 / 1057
вчера в 02:50
Еще не всех вратарей свиных опозорил, оставайся.
Mangur
Mangur
   300 / 1057
вчера в 02:35
Удачи Клубу и тебе.
STVA 1
STVA 1
   84 / 1057
вчера в 00:47
Удачи , но не всегда получается сделать что хочешь!
Bjuik
Bjuik
   75 / 1057
вчера в 00:16
Удачи Рыкову!
drug01
drug01
   142 / 1057
вчера в 00:16
Желаем исполнить мечту и удачи!
1-й парень
1-й парень
   55 / 1057
вчера в 00:13
И пупсикам еще штук 6 мячей красивых положить.
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