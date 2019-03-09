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Бывший тренер «Рубина»: «В Сагитова в академии поначалу не верили»

вчера, 11:21

Бывший старший тренер «Рубина» Дмитрий Игдисамов заявил, что в свое время «Локомотив» пытался переманить форварда казанцев Артура Сагитова.

В Сагитова в академии «Рубина» поначалу не верили. Данильянц говорил мне: «Что ты с ним возишься? Он не будет футболистом». Мы поспорили, что будет. После этого разговора подхожу к Артуру: «Давай докажем, что ты можешь». Парень заиграл втрое старательней.

На Артура в 13 лет и правда без слез было не взглянуть. Очень высокий, но дико худой — мышцы не успевали за ростом скелета. Координации никакой, ноги кривые, бежал кое-как… Зато всегда отдавался команде и результату, глаза горели.

По Сагитову работал «Локомотив». Лобанова пытался увести «Зенит», и нам с Игорем Николаевичем Родькиным (работал старшим тренером команды 2000 года после смены руководства «Рубина» - прим.) стоило колоссальных усилий его удержать. Еще одна уловка скаутов — говорить парню, что «с этой командой ты ничего не выиграешь».

Но я убеждал ребят, что главное — не медальки из детского футбола, а образование. А оно в Казани одно из лучших.

Напомним, что Сагитов несколько месяцев назад дебютировал за «Рубин».  

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   180 / 1057
вчера в 13:37
Если ему верить, то в Рубине самая сильная футбольная школа в стране, но играют почему-то одни бухаровы.
AfrikSimon
AfrikSimon
   174 / 1057
вчера в 12:30
Такова участь пердивных команд, к чему все эти слёзы?
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 11:23
А туркмен поверил.
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