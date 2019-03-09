Бывший тренер «Рубина»: «В Сагитова в академии поначалу не верили»

Бывший старший тренер «Рубина» Дмитрий Игдисамов заявил, что в свое время «Локомотив» пытался переманить форварда казанцев Артура Сагитова.

В Сагитова в академии «Рубина» поначалу не верили. Данильянц говорил мне: «Что ты с ним возишься? Он не будет футболистом». Мы поспорили, что будет. После этого разговора подхожу к Артуру: «Давай докажем, что ты можешь». Парень заиграл втрое старательней.

На Артура в 13 лет и правда без слез было не взглянуть. Очень высокий, но дико худой — мышцы не успевали за ростом скелета. Координации никакой, ноги кривые, бежал кое-как… Зато всегда отдавался команде и результату, глаза горели.

По Сагитову работал «Локомотив». Лобанова пытался увести «Зенит», и нам с Игорем Николаевичем Родькиным (работал старшим тренером команды 2000 года после смены руководства «Рубина» - прим.) стоило колоссальных усилий его удержать. Еще одна уловка скаутов — говорить парню, что «с этой командой ты ничего не выиграешь».

Но я убеждал ребят, что главное — не медальки из детского футбола, а образование. А оно в Казани одно из лучших.