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«Краснодар» уступил «Валенсии» на «Месталье»

вчера, 00:52
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Валенсии» на выезде.

Валенсия, стадион «Месталья».

«Валенсия» - «Краснодар» - 2:1 (2:0)
Голы: Родриго 12, Родриго 24 - Классон 63

«Валенсия»: Нето, Тони Лато, Диахаби, Паулиста, Пиччини, Гонсалу Гедеш (Черышев 70), Коклен, Парехо, Солер, Родриго (Мина 62), Гамейро (Собрино Посуэло 78)
Главный тренер: Марселино.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Ольссон, Каборе, Газинский (Голубев 89), Классон, Вандерсон Масиэль (Сулейманов 80), Стоцкий (Ари 55)
Главный тренер: Фоменко Олег.

Предупреждения: Каборе 21, Классон 45, Парехо 54, Мартынович 72, Ольссон 81, Коклен 82

Судья: Гринфельд Орель.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче дня «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:3).

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Все комментарии
simid
simid ответил 10 seconds to stars
   978 / 1052
вчера в 21:59
Что и требовалось доказать, все п.....сы одни вы дартаньяны, а нас зашо, мы же нишо.....проехали, не пиши больше, это футбольный сайт, закроем эту тему.....
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил simid
   291 / 1052
вчера в 21:53
Я отвечу тебе твоими же словами, какое Украине дело куда там Россия вмешивается, или ты мне сейчас хочешь объяснить что и как у меня дома происходило??? Про ваше ДНР лнр я с тобой тоже спорить не буду тебе виднее, что у вас там происходит, я тебе о другом говорю, много раз слышал упрёки от твоих сограждан, как же вы братья могли с Украиной так поступить, я отвечаю, а как же вы братья то раньше поступали, и не надо отрицать что этого не было, твоя страна ковыряла Россию и не один раз, прикидываться дурачками тоже не надо, любой стране есть дело когда сосед вооружается и вы прекрасно знали в кого это оружие будет стрелять.....а теперь только и слышно, а нас то за шо....
Россия вмешалась в мою страну, Россия вмешалась в суверенное государство Грузия. И у тебя ещё хватает наглости что-то там трындеть про Украину??? Мы никогда не нападали на РФ, мы не присваивали её территорию себе, мы не поставляли незаконным банд формированиям оружие. Вот это и есть ключевая разница между Россией и Украиной.
simid
simid ответил 10 seconds to stars
   978 / 1052
вчера в 20:42
Я отвечу тебе твоими же словами, какое Украине дело куда там Россия вмешивается, или ты мне сейчас хочешь объяснить что и как у меня дома происходило??? Про ваше ДНР лнр я с тобой тоже спорить не буду тебе виднее, что у вас там происходит, я тебе о другом говорю, много раз слышал упрёки от твоих сограждан, как же вы братья могли с Украиной так поступить, я отвечаю, а как же вы братья то раньше поступали, и не надо отрицать что этого не было, твоя страна ковыряла Россию и не один раз, прикидываться дурачками тоже не надо, любой стране есть дело когда сосед вооружается и вы прекрасно знали в кого это оружие будет стрелять.....а теперь только и слышно, а нас то за шо....
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил simid
   291 / 1052
вчера в 20:28
Читать научись шокальщик, я так и написал что ваше оружие в 2008 было, а вот самолёты уже ваши буки с вашими расчетами, сбивали.....
А кто просил Россию вмешиваться в суверенное грузинское государство?? Если завтра Россия нападёт на Монголию, а мы продаём оружие монголам, тоже будешь орать что с нашего оружия по вам стреляют?
Другое дело вооружать непризнанных всем миром бандитов из ДНР и ЛНР. И уж тем более вводить свои войска на территорию моей страны.
simid
simid ответил 10 seconds to stars
   978 / 1052
вчера в 20:12
Читать научись шокальщик, я так и написал что ваше оружие в 2008 было, а вот самолёты уже ваши буки с вашими расчетами, сбивали.....
Великолепный
Великолепный
   53 / 1052
вчера в 19:07
Удачи "быкам " в ответной игре
Забить и не пропустить.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 17:12
За Краснодар почти никогда не бывает стыдно)
dok66
dok66
   452 / 1052
вчера в 13:34
Вполне комфортный счет для гостевой .
санек002
санек002
   940 / 1052
вчера в 13:00
ОДИН МЯЧИК КРАСНОДАРА И ОН В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 12:31
Ответка будет не слаще, состава не хватает Краснодару...
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил simid
   291 / 1052
вчера в 12:28
А я тебе расскажу про то с чем мне лично пришлось столкнуться в жизни, это середина 90 х, когда на Кавказе чисто по братски бегало толпы вооруженных хохлов, что вы делали украинцы у меня под домом с оружием??? Потом в 2008 когда ты за зенит болел, опять ваши танки о оружие в мою сторону стреляли, опять по братски наверное??? А самолёты сбивали именно ваши расчеты, и пишу я тебе что знаю лично а не из Киселев или кто там Соловьев ТВ, как ваш брат любит говорить, ответь сам себе на вопрос зачем твоя страна всегда ковыряла Россию, и не просто ковыряла а с оружием в руках, а потом уже кричи а нас за шоо.....
Шо ты куришь? где это Украина в 2008 стреляла по тебе? В 2008 году был военный конфликт между Грузией с её неконтролируемыми территориями и РФ. Единственное что Украина делала, это поставляла оружие грузинам. До чего собственно, России не должно быть никакого дела.
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 11:27
Второй тайм не видел, но счёт для выезда нормальный. Удачи быкам дома!
Tommy Lee
Tommy Lee
   207 / 1052
вчера в 11:04
Не стыдно только за Краснодар.
Союзник противников
Союзник противников
   116 / 1052
вчера в 10:44
Один гол будет обязательно.Лишь бы не пропустили в ответ.
Caniggia
Caniggia
   44 / 1052
вчера в 10:37
Начало было как всегда - полный провал. Но адаптировались, взяли мяч под контроль и забили. Концовочка тоже была валидольная. И ещё Сафонов, конечно, чуть до инфаркта не довёл. В целом нормально и достойно, шансы есть, но будет тяжело. Не верится, что мыши в Краснодаре хотя бы раз не забьют, так что на 1-0 рассчитывать вряд ли стоит.
Sergey Z
Sergey Z
   238 / 1052
вчера в 10:33
Удачи Краснодару в ответной игре!!!
Bullкин
Bullкин
   417 / 1052
вчера в 10:06
Сейчас у Краснодара сложный выбор: уделать Зенит в ЧР, или пройти как можно дальше в ЛЕ. А состав один к сожалению... На запасе ребята из академии. Хотя может это и к лучшему...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1052
вчера в 10:06
Если Сафонов ничего не привезет, то шансы у быков очень даже реальные!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   11 / 1052
вчера в 10:04
Рад за быков! Хорошая команда, неплохие шансы. Вот вроде бы частные команды, а за гинер клаб стыдно, а за быков нет...
А за миллер клэб тебя гордость распирает???
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
   685 / 1052
вчера в 09:50
Краснодар красавчики !!! Даже проиграв игру показали и испашек удивили,дома будут все шансы пройти мышей а вот Зенит с его убогой игрой доказал непригодность Семака.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   296 / 1052
вчера в 09:34
краснодар молорики ,но в конце киппер начал косорезить
а так шанс есть, правда мартынович и каборе играть небудут
это плохо,а так бились до конца не то что бакланы.
viv
viv ответил Ангел неБесГрешен
   45 / 1052
вчера в 09:33
Стыдно было вчера за миллер клаб - проиграть 18-ой команде Ла лиги. Срамота.
blitz
blitz
   260 / 1052
вчера в 09:31
Неплохой выездной счёт для Краснодара. Шансы на проход дальше ещё сохраняются.
Расул Манаев
Расул Манаев
   270 / 1052
вчера в 09:15
Краснодару только спасибо и респект. Успеха вам и удачи в ответке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 1052
вчера в 09:08
Рад за быков! Хорошая команда, неплохие шансы. Вот вроде бы частные команды, а за гинер клаб стыдно, а за быков нет...
Гавроша
Гавроша
   26 / 1052
вчера в 08:59
Не смотрел, как там играли? Может хоть одна команда у нас останется.
sir_Alex
sir_Alex
   154 / 1052
вчера в 08:49
Шанс в "ответке" есть!
Russian_spb
Russian_spb
   656 / 1052
вчера в 08:47
норм счет, молодцы.
дома голешник затолкаете.
112910415
112910415
   60 / 1052
вчера в 08:42
хорошие шансы !
жизнь продолжается !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   497 / 1052
вчера в 08:23
Это ещё нормальный результат для выездного матча. Шансы есть.
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