«Краснодар» уступил «Валенсии» на «Месталье»

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Валенсии» на выезде.
Валенсия, стадион «Месталья».
«Валенсия» - «Краснодар» - 2:1 (2:0)
Голы: Родриго 12, Родриго 24 - Классон 63
«Валенсия»: Нето, Тони Лато, Диахаби, Паулиста, Пиччини, Гонсалу Гедеш (Черышев 70), Коклен, Парехо, Солер, Родриго (Мина 62), Гамейро (Собрино Посуэло 78)
Главный тренер: Марселино.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Ольссон, Каборе, Газинский (Голубев 89), Классон, Вандерсон Масиэль (Сулейманов 80), Стоцкий (Ари 55)
Главный тренер: Фоменко Олег.
Предупреждения: Каборе 21, Классон 45, Парехо 54, Мартынович 72, Ольссон 81, Коклен 82
Судья: Гринфельд Орель.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче дня «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:3).
Другое дело вооружать непризнанных всем миром бандитов из ДНР и ЛНР. И уж тем более вводить свои войска на территорию моей страны.
Другое дело вооружать непризнанных всем миром бандитов из ДНР и ЛНР. И уж тем более вводить свои войска на территорию моей страны.
Забить и не пропустить.
Забить и не пропустить.
а так шанс есть, правда мартынович и каборе играть небудут
это плохо,а так бились до конца не то что бакланы.
а так шанс есть, правда мартынович и каборе играть небудут
это плохо,а так бились до конца не то что бакланы.
дома голешник затолкаете.
дома голешник затолкаете.
жизнь продолжается !
жизнь продолжается !