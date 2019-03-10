«Байер» обыграл «Ганновер» в результативном матче

В матче 25-го тура Бундеслиги «Байер» одержал выездную победу над «Ганновером».
После этой встречи леверкузенцы поднялись на 5-ю позицию в турнирной таблице, «Ганновер» остается на предпоследнем месте.
Ганновер, стадион «Эйч-Ди-Ай-Арена»
«Ганновер-96» - «Байер» 2:3 (0:2)
Голы: Жонатас 51, Вайзер 73 (автогол) - Фолланд 13, Фолланд 28, Хавертс 87
«Ганновер-96»: Эссер, Корб (Фелипе 90), Виммер, Антон, Альборнос, Майна (Муслия 68), Бакалорж, Швеглер, Уолес (Вейдандт 46), Харагути, Жонатас
Главный тренер: Долль Томас.
«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Драгович, Едвай, Арангис (Кор 61), Баумгартлингер, Брандт, Хавертс, Фолланд, Бэйли (Беллараби 66)
Главный тренер: Херрлих Хайко.
Предупреждения: Едвай 6, Виммер 14, Альборнос 76, Швеглер 90+2
Судья: Шторкс Серен.
В другом матче тура «Бавария» разбила «Вольфсбург».