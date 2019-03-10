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«Байер» обыграл «Ганновер» в результативном матче

вчера, 22:07
Ганновер-96Логотип футбольный клуб Ганновер-962 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В матче 25-го тура Бундеслиги «Байер» одержал выездную победу над «Ганновером».

После этой встречи леверкузенцы поднялись на 5-ю позицию в турнирной таблице, «Ганновер» остается на предпоследнем месте.

Ганновер, стадион «Эйч-Ди-Ай-Арена»

«Ганновер-96» - «Байер» 2:3 (0:2)
Голы: Жонатас 51, Вайзер 73 (автогол) - Фолланд 13, Фолланд 28, Хавертс 87

«Ганновер-96»: Эссер, Корб (Фелипе 90), Виммер, Антон, Альборнос, Майна (Муслия 68), Бакалорж, Швеглер, Уолес (Вейдандт 46), Харагути, Жонатас
Главный тренер: Долль Томас.

«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Драгович, Едвай, Арангис (Кор 61), Баумгартлингер, Брандт, Хавертс, Фолланд, Бэйли (Беллараби 66)
Главный тренер: Херрлих Хайко.

Предупреждения: Едвай 6, Виммер 14, Альборнос 76, Швеглер 90+2

Судья: Шторкс Серен.

В другом матче тура «Бавария» разбила «Вольфсбург».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1065
сегодня в 01:12
Бош творит чудеса.
Glodor
Glodor
   70 / 1065
сегодня в 00:13
Хорошо поносились.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   256 / 1065
вчера в 23:53
Я думал будет ничья
RMUKMU
RMUKMU
   241 / 1065
вчера в 23:28
После гола Жонатаса по снежку Ганноверу удобно было наваливаться по рабоче-крестьянски, но Байер молодцы, взяли себя в руки и раскатали аутсайдера. Хавертс и Брандт хороши.
Abverin
Abverin
   71 / 1065
вчера в 22:22
Байер с победой!
ДАША Д
ДАША Д
   238 / 1065
вчера в 22:12
Весёлый матч получился.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   54 / 1065
вчера в 22:10
Чуть было все не погубили,но вовремя вырвали победу)
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1065
вчера в 22:09
С победой Байер .
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