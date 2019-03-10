Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи»

вчера, 22:53

В поединке 19-го тура РПЛ «Локомотив» не без труда обыграл «Анжи».

«Железнодорожники» сравнялись по очкам со «Спартаком» (4-е место), а махачкалинский клуб остается 14-м.

Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» - «Локомотив» 0:2 (0:1)

Голы: Фарфан 21, Смолов 80

«Анжи»: Дюпин, Кацаев, Калошин, Гапон, Белоруков, Гиголаев, Ондуа (Андреев 84), Удалый, Закиров (Долгов 77), Понсе, Гайдаров (Иванченко 73)

Главный тренер: Адиев Магомед.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес , Чорлука, Крыховяк, Баринов, Алексей Миранчук (Тугарев 88), Фарфан, Антон Миранчук (Идову 83), Смолов

Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Гапон 27, Миранчук 29, Закиров 69

Судья: Волошин Николай.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо».