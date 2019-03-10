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Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи»

вчера, 22:53
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В поединке 19-го тура РПЛ «Локомотив» не без труда обыграл «Анжи».

«Железнодорожники» сравнялись по очкам со «Спартаком» (4-е место), а махачкалинский клуб остается 14-м.

Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» - «Локомотив» 0:2 (0:1)
Голы: Фарфан 21, Смолов 80

«Анжи»: Дюпин, Кацаев, Калошин, Гапон, Белоруков, Гиголаев, Ондуа (Андреев 84), Удалый, Закиров (Долгов 77), Понсе, Гайдаров (Иванченко 73)
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес , Чорлука, Крыховяк, Баринов, Алексей Миранчук (Тугарев 88), Фарфан, Антон Миранчук (Идову 83), Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Гапон 27, Миранчук 29, Закиров 69

Судья: Волошин Николай.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   287 / 1063
сегодня в 09:45
Что ,Смолов забил ??????? Ни х..... себе ...???!!!!!........Это что , шутка такая ? 79....тся про футбол !!!! ))))))))))))))))))))))
Брулин
Брулин
   61 / 1063
сегодня в 09:35
В следующем туре «Локомотив» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 17 марта
А вот это будет интересно.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   450 / 1063
сегодня в 09:33
Обыграли Анджи
Контуженый
Контуженый
   957 / 1063
сегодня в 09:22
Наверное Смолову бывшая жена дала по старой памяти
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   136 / 1063
сегодня в 09:09
Красивый гол Смолов забил. Может ведь, когда хочет. Плохо, что хочет нечасто.
Oleg1956
Oleg1956 ответил NAZAR 007
сегодня в 08:46
Салам Nazar. Нашему Анжи не нужны победы и чтобы пропал клуб с бвнкротством просто сливаются в ФНЛ. Да и там не потянем бюджет. Надежд на остатся в ПЛ нет м неможет быть так как нет и не будет денег. Вобщем грустно что так заканчивается история.
GKN
GKN
   325 / 1063
сегодня в 08:44
Давай, Федя! Блистай техникой, а не наколками своими!
Novograd
Novograd
   746 / 1063
сегодня в 08:26
хахаахахахааааааааааааааааааааа ска сенсацияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
shlomo
shlomo
   145 / 1063
сегодня в 08:22
Локо с победой! .....а то было нехорошее предчувствие, что пробуксуют....
Caniggia
Caniggia
   33 / 1063
сегодня в 08:17
На классе. Не уж то Смолов просыпается?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 1063
сегодня в 08:17
Молодцы....!!!!
Глядя на таблицу....желаю Локомотиву боевой,голевой ничьи в следующем туре.....
nautilus163
nautilus163 ответил NAZAR 007
   317 / 1063
сегодня в 07:14
Салам, Шама ! Тем не менее, спартачи их сделали 3 :1 с этим составом. Да, у них Граф пришел, футболистов взял норм, но тем не менее, если наши хотят дело довести хотя бы до стыковых игр, КС дома обязаны побеждать, пусть минимально, но это наши конкуренты по нижней части таблицы. а у конкурентов надо выигрывать, но при этом атаковать нормально. атаковать в два нападающих, а не бедолагу Понсе кидать везде. Смогут наши, если аккуратно в обороне сыграют, реально обыграть.
С каким это этим составом они сделали 3:1. Ты что упал и ударился? Этому составу ровно две игры официальные. Первая с Локо, а вторая с Енисеем. Сказочник!
ДАША Д
ДАША Д
   235 / 1063
сегодня в 05:37
Так и должно было быть.
Багров-брат
Багров-брат
   328 / 1063
сегодня в 03:56
Поздравления Локо, наконец то Федю пробило...)))
Санчо Панса
Санчо Панса
   107 / 1063
сегодня в 02:57
На классе, как говорится! Понятно, что нынешний Анжи сейчас не ровня Локомотиву, тем не менее дагестанский клуб оказал более чем серьезное сопротивление чемпиону России. С очень важной победой, железнодорожники!
cska plus
cska plus
   19 / 1063
сегодня в 02:36
Поздравляю паровозиков!
kotmyshka
kotmyshka
   223 / 1063
сегодня в 01:17
Смолова теперь вызовут в сборную
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1063
сегодня в 01:15
Вот и Федя отметился, а то совсем загрустил было.
FK.ALANIA.
FK.ALANIA.
   846 / 1063
сегодня в 01:03
Удачи Анжи в следующих матчах
mangoх12
mangoх12
   23 / 1063
сегодня в 00:34
С победой !Борьба обостряется все решится в стыках
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   50 / 1063
сегодня в 00:33
Локомотив с победой!
grifon2013
grifon2013 ответил сканер
   820 / 1063
сегодня в 00:25
Адиев очередной раз лажанул,жаль,что Акаев не у руля!
лучше старика Хотабыча пригласить,с бюджетом Анжи и Моуриньо не поможет
амурец
амурец
   218 / 1063
сегодня в 00:23
Молодцы Локо
Москва за Зенит
Москва за Зенит ответил Twisted
   311 / 1063
сегодня в 00:17
Хотя бы этого аутсайдера обыграли..продолжаем бороться за третье место с нищим ЦСКА и непотопляемым Спамом
у колхоза краснодарского шансов ,тоже немного
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил спартак 1987
   31 / 1063
сегодня в 00:06
да вы дома играете хуже чем в гостях. смотрел игру крыльев с енисеем, Красноярску долго везло из-за ужасной погоды в Самаре, во втором тайме выглянуло солнышко, снег растаял как и надежды енисея не проиграть крупно...такие игры как анжи -крылья советов как раз для Джано, думаю гол или передачу наш Грузин точно сделает + команда Божевича явно поймала кураж после игры с локомотивом
Соккер подвисает....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил спартак 1987
   31 / 1063
сегодня в 00:05
да вы дома играете хуже чем в гостях. смотрел игру крыльев с енисеем, Красноярску долго везло из-за ужасной погоды в Самаре, во втором тайме выглянуло солнышко, снег растаял как и надежды енисея не проиграть крупно...такие игры как анжи -крылья советов как раз для Джано, думаю гол или передачу наш Грузин точно сделает + команда Божевича явно поймала кураж после игры с локомотивом
Где то поймала, в Дагестане отдаст,
наши должны брать 3 очка, по любэ.
В каком бы состоянии сейчас не были.
Ибо надо бороться за стыки как угодно,
и это понимает Адиев, вот 15-го и посмотрим,
выиграть наши вполне в состоянии. а время покажет.
Паровозов
Паровозов
   503 / 1063
вчера в 23:59
Смолов молодец, а Фарфан отдалённо напомнил себя прошлогоднего когда рвал зенит быстрыми прорывами.
спартак 1987
спартак 1987 ответил NAZAR 007
   426 / 1063
вчера в 23:57
да вы дома играете хуже чем в гостях. смотрел игру крыльев с енисеем, Красноярску долго везло из-за ужасной погоды в Самаре, во втором тайме выглянуло солнышко, снег растаял как и надежды енисея не проиграть крупно...такие игры как анжи -крылья советов как раз для Джано, думаю гол или передачу наш Грузин точно сделает + команда Божевича явно поймала кураж после игры с локомотивом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 1063
вчера в 23:56
Пока в туре без особых сюрпризов...
Паровозов
Паровозов
   503 / 1063
вчера в 23:55
Моментов у Локо было больше и заслужено побелили, всех к.з с победой. Ох не лёгкий впереди календарь, кубок стоит особняком в этом году .
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