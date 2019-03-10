Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи»

В поединке 19-го тура РПЛ «Локомотив» не без труда обыграл «Анжи».
«Железнодорожники» сравнялись по очкам со «Спартаком» (4-е место), а махачкалинский клуб остается 14-м.
Каспийск, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» - «Локомотив» 0:2 (0:1)
Голы: Фарфан 21, Смолов 80
«Анжи»: Дюпин, Кацаев, Калошин, Гапон, Белоруков, Гиголаев, Ондуа (Андреев 84), Удалый, Закиров (Долгов 77), Понсе, Гайдаров (Иванченко 73)
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес , Чорлука, Крыховяк, Баринов, Алексей Миранчук (Тугарев 88), Фарфан, Антон Миранчук (Идову 83), Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Гапон 27, Миранчук 29, Закиров 69
Судья: Волошин Николай.
«Соккер.ру» вел
В другом матче тура «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо».
А вот это будет интересно.
А вот это будет интересно.
Глядя на таблицу....желаю Локомотиву боевой,голевой ничьи в следующем туре.....
Глядя на таблицу....желаю Локомотиву боевой,голевой ничьи в следующем туре.....
наши должны брать 3 очка, по любэ.
В каком бы состоянии сейчас не были.
Ибо надо бороться за стыки как угодно,
и это понимает Адиев, вот 15-го и посмотрим,
выиграть наши вполне в состоянии. а время покажет.
наши должны брать 3 очка, по любэ.
В каком бы состоянии сейчас не были.
Ибо надо бороться за стыки как угодно,
и это понимает Адиев, вот 15-го и посмотрим,
выиграть наши вполне в состоянии. а время покажет.