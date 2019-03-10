«Севилья» отправила пять мячей в ворота «Реала Сосьедад»

«Севилья» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» (40 очков) занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, «Реал Сосьедад» (35 очков) - девятый.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Реал Сосьедад» 5:2 (1:1)
Голы: Сарабия 25, Бен-Йеддер 48, Бен-Йеддер 58, Бен-Йеддер 61, Ойарсабаль 69 (автогол) - Ойарсабаль 28, Ойарсабаль 77 (пенальти)
«Севилья»: Сориано Оропеса, Меркадо, Карришу, Гомес, Роке Меса, Навас, Сарабия, Эвер Банега (Сальватиерра 75), Промес, Бен-Йеддер (Гоналон 73), Эль-Хаддади (Андре Силва 71)
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа (Элустондо 31), Навас, Морено, Тео Эрнандес, Мерино, Субельдия, Пардо (Сурутуса 57), Ойарсабаль, Рамирес, Хуанми (Янузай 70)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждения: Субельдия 36, Навас 44, Эль-Хаддади 45+1, Карришу 81
Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.
Напомним, что вчера «Барселона» одержала победу над «Райо Вальекано».