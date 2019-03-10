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«Севилья» отправила пять мячей в ворота «Реала Сосьедад»

вчера, 22:26
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья5 : 2Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Севилья» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» (40 очков) занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, «Реал Сосьедад» (35 очков) - девятый.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Реал Сосьедад» 5:2 (1:1)
Голы: Сарабия 25, Бен-Йеддер 48, Бен-Йеддер 58, Бен-Йеддер 61, Ойарсабаль 69 (автогол) - Ойарсабаль 28, Ойарсабаль 77 (пенальти)

«Севилья»: Сориано Оропеса, Меркадо, Карришу, Гомес, Роке Меса, Навас, Сарабия, Эвер Банега (Сальватиерра 75), Промес, Бен-Йеддер (Гоналон 73), Эль-Хаддади (Андре Силва 71)
Главный тренер: Мачин Пабло.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа (Элустондо 31), Навас, Морено, Тео Эрнандес, Мерино, Субельдия, Пардо (Сурутуса 57), Ойарсабаль, Рамирес, Хуанми (Янузай 70)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Субельдия 36, Навас 44, Эль-Хаддади 45+1, Карришу 81

Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.

Напомним, что вчера «Барселона» одержала победу над «Райо Вальекано».

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   898 / 1063
сегодня в 08:12
Поздновато. С первого место на шестое скатиться...
112910415
112910415
   84 / 1063
сегодня в 05:35
взялись за ум...пора бы уж!
ДАША Д
ДАША Д
   235 / 1063
сегодня в 04:35
Ойарсабаль играл сразу за 2 команды.
40175219386
40175219386
   100 / 1063
сегодня в 04:35
зрители явно не скучали
allemz
allemz ответил Steven Gerrard 008
   32 / 1063
сегодня в 01:15
Молодец Квинси. Гордость Спартака
Скорее гордость Суринама и окрестных деревень)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Лакшери
   128 / 1063
сегодня в 00:57
Там все зависит от Бен Йедера , играл свинс или нет особо погоды не меняет
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил 25процентный клоун
       321 / 1063
    сегодня в 00:46
    Молодец Квинси. Гордость Спартака
    Переписанный
    Переписанный
       54 / 1063
    сегодня в 00:19
    С победой Севилья! Рвать всех врагов
    Переписанный
    Переписанный ответил 25процентный клоун
       54 / 1063
    сегодня в 00:19
    Да у них зенит лучший клуб восточной Европы, гинер лучший менеджер, а акинфеев лучший вратарь мира))))) стыдно
    Bayern Best
    Bayern Best
       134 / 1063
    сегодня в 00:08
    Очень давно Сева не побеждала.
    grisser
    grisser ответил Шишанутый
       78 / 1063
    вчера в 23:07
    Ну наконец то их прорвало! Теперь попрет у команды. С победой Севилю!
    С кем поперло?
    Glodor
    Glodor
       70 / 1063
    вчера в 23:06
    Промеска бегал для численности состава, иногда больше мешал.
    Заратустра
    Заратустра ответил Gourcuff Yohanne
       131 / 1063
    вчера в 23:05
    Ты куда пропал после ответного матча МЮ - ПСЖ?))
    Шишанутый
    Шишанутый
       24 / 1063
    вчера в 22:57
    Ну наконец то их прорвало! Теперь попрет у команды. С победой Севилю!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Питермен
       5 / 1063
    вчера в 22:55
    не стыдно на испанской ветке писать о том что плохо знаешь?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавроша
       5 / 1063
    вчера в 22:54
    на испанских ветках не стыдно флудить?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавроша
       5 / 1063
    вчера в 22:53
    Голевая и участие в двух голах
    FILL3286
    FILL3286
       27 / 1063
    вчера в 22:46
    Промес тащит в верх,а головин в пердив(( хахаха
    Гавроша
    Гавроша
       58 / 1063
    вчера в 22:43
    Все забили кроме промеса. Бесполезнейший игрок, как и все пупсики.
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
       584 / 1063
    вчера в 22:43
    Бен Йеддер красавчик
    Заратустра
    Заратустра
       131 / 1063
    вчера в 22:41
    Хет-трик Ойарсабаля и Бен-Йеддера.
    Лакшери
    Лакшери ответил Питермен
       114 / 1063
    вчера в 22:39
    Там все зависит от Бен Йедера , играл свинс или нет особо погоды не меняет
    Питермен
    Питермен
       42 / 1063
    вчера в 22:36
    Зашел в новость, надеясь, что Промес не играл, но он провел весь матч. Печально. Хорошо хоть сам не забил
    Apsny
    Apsny
       44 / 1063
    вчера в 22:31
    Ну так и надо было, а то серия поражений и без побед).
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