Скопинцев: «Карпин сказал, что могу обращаться к нему в любой момент»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2), а также рассказал о взаимоотношениях со своим бывшим тренером Валерием Карпиным.

Мы больше рассчитываем вскрывать команды, которые всем составом обороняются, а «Оренбург» атаковал. Четыре гола забили на двоих. Лучше так, чем 0:0.

В чём причина того, что мы не выигрываем 9 матч подряд? Не знаю, я новый человек. Мне трудно судить насчёт этого. Я думаю, наши победы впереди. У нас хорошая команда.

Головой забивать привычно, когда есть чувство уверенности на втором этаже. Я в молодёжном футболе головой забивал. Так что нормально. Хорошую передачу отдал Сергей Петров, надо было только направить удар. Второй тайм прошёл очень быстро, на быстрых курсах. Нормально, когда мы где-то атакуем, где-то опускаемся. Мы должны были забивать третий гол.

Поддерживаю ли связь с Карпиным? Когда я уходил из «Ростова» он сказал мне, что я могу к нему обращаться в любой момент. Я думаю, у меня будет такая возможность. Мы остались друзьями. Он любит меня, как он мне сказал.