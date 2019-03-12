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Скопинцев: «Карпин сказал, что могу обращаться к нему в любой момент»

вчера, 01:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2), а также рассказал о взаимоотношениях со своим бывшим тренером Валерием Карпиным.

Мы больше рассчитываем вскрывать команды, которые всем составом обороняются, а «Оренбург» атаковал. Четыре гола забили на двоих. Лучше так, чем 0:0. 

В чём причина того, что мы не выигрываем 9 матч подряд? Не знаю, я новый человек. Мне трудно судить насчёт этого. Я думаю, наши победы впереди. У нас хорошая команда. 

Головой забивать привычно, когда есть чувство уверенности на втором этаже. Я в молодёжном футболе головой забивал. Так что нормально. Хорошую передачу отдал Сергей Петров, надо было только направить удар. Второй тайм прошёл очень быстро, на быстрых курсах. Нормально, когда мы где-то атакуем, где-то опускаемся. Мы должны были забивать третий гол. 

Поддерживаю ли связь с Карпиным? Когда я уходил из «Ростова» он сказал мне, что я могу к нему обращаться в любой момент. Я думаю, у меня будет такая возможность. Мы остались друзьями. Он любит меня, как он мне сказал.

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Все комментарии
drive45
drive45
   991 / 1090
сегодня в 09:03
Ты играй и забивай.
Мастерство преумножай.
К казакам донским захочешь.
Заберем тебя, не бросим.
Где бы ты не выступал.
Наш Ростов не забывай.
Аксинья
Аксинья
   75 / 1090
вчера в 11:50
Давай Дима дерзай! У тебя есть талант, а значит все получится. Можешь считать что в основе Краснодара ты уже закрепился. Да и в Зените, если бы те не пожмочнили и купили тебя, ты бы скамейку не полировал, а играл в основе...Развивайся дальше, а там может и за бугор позовут...
Аксинья
Аксинья ответил cska plus
   75 / 1090
вчера в 11:23
Волерик не любит только зулусов и федуна.
Ты это о чём? Как можно не любить человека которого разводишь на бабосы...Ну а зулусам Валера предпочитает викингов...
vovinho11
vovinho11
   497 / 1090
вчера в 10:01
Дима, мы с тобой!
vovinho11
vovinho11 ответил ДСА
   497 / 1090
вчера в 10:00
Ты не в теме
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 07:53
Волерик не любит только зулусов и федуна.
Василий 50
Василий 50
   325 / 1090
вчера в 06:15
Типовые слова физрука.
ДСА
ДСА
   204 / 1090
вчера в 05:51
После ничьи дома нужно хранить молчание стыдливо потупив глаза.
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