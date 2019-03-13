Главный тренер «Зальцбурга» вдохновлен победой «Ювентуса»

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи». Первая встреча закончилась в пользу неаполитанской команды 3:0.

Камбэк? Главное не пропустить гол, иначе нам придется забивать пять голов, а в матче с «Наполи» это сделать сложно.

Тем не менее, мы видели, как вчера «Ювентус» забил три гола и перевернул ход встречи. Нам необходимо забивать четыре.

Ситуация сложная, но есть надежда, учитывая наш прошлый опыт на домашнем стадионе.