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Главный тренер «Зальцбурга» вдохновлен победой «Ювентуса»

вчера, 16:39
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи20:55 Не начался

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи». Первая встреча закончилась в пользу неаполитанской команды 3:0.

Камбэк? Главное не пропустить гол, иначе нам придется забивать пять голов, а в матче с «Наполи» это сделать сложно. 

Тем не менее, мы видели, как вчера «Ювентус» забил три гола и перевернул ход встречи. Нам необходимо забивать четыре. 

Ситуация сложная, но есть надежда, учитывая наш прошлый опыт на домашнем стадионе. 

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Все комментарии
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   93 / 1090
вчера в 21:07
Всё вдохновение Наполи уберет быстро.
djemStar
djemStar
   612 / 1090
вчера в 19:01
отыграть 0-2 за Ювентус у Атлетико и отыграть 0-3 за РБ у Наполи -> разные вещи. хотя все помнят Барса - Рома того года в ЛЧ
juvenale
juvenale ответил Переписанный
   29 / 1090
вчера в 18:14
Великий Интер порвёт Айнтрахт, они сильнее Бильбао щас, победа над третьесортным клубом не котируется
79е-ся твой картон ,как всегда
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Переписанный
   57 / 1090
вчера в 18:11
Великий Интер порвёт Айнтрахт, они сильнее Бильбао щас, победа над третьесортным клубом не котируется
Отлетит твой Интер, они от ПСВ с трудом отскочили, а от мощного нападения Айнтрахта точно пропустят. Ребич, Аллер и Йович могут довести Айнтрахт до победы в ЛЕ
Переписанный
Переписанный
   52 / 1090
вчера в 16:47
Великий Интер порвёт Айнтрахт, они сильнее Бильбао щас, победа над третьесортным клубом не котируется
Переписанный
Переписанный
   52 / 1090
вчера в 16:46
Кабинету теперь 7-0 даже от Лиона или Аякса вынимать придётся(((ах ха ха
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