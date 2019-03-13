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Спаллетти: «„Интер“ должен действовать непредсказуемо в атаке»

вчера, 16:30
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт23:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Мы должны играть вдохновенно и не жаловаться. У нас есть всё, что нужно, чтобы завтра победить. Мы понимаем важность игры и знаем, как себя мотивировать.

Нужно действовать непредсказуемо в атаке, не раскрывая все карты. Это станет преимуществом. Нужно принимать правильные решения, ошибка может дорого стоить. Мы используем опыт, накопленный в предыдущих еврокубковых матчах.

Первый матч закончился со счетом 0:0.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   101 / 1090
вчера в 20:29
Удачи Интеру!
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   654 / 1090
вчера в 19:58
    djemStar
    djemStar
       612 / 1090
    вчера в 19:01
    Думаю будет скучнейший матч с интригующей серией пенальти
    Великий Князь
    Великий Князь
       45 / 1090
    вчера в 18:40
    Будет неожиданно накинутся на ворота Дыряновича и накидать ему с десяток)
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Sebastian Eniston
       57 / 1090
    вчера в 18:31
    Ребич (Травма колена),Фернандес (Перебор желтых).
    Ну еще Костич есть
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил Ragnar_Lodbrok
       18 / 1090
    вчера в 18:29
    Айнтрахт должен забивать больше, Аллер, Ребич и Йович в нападении у Франкфурта, они вполне могут выводить Айнтрахт до 1/2 финала, а может даже до победы в ЛЕ
    Ребич (Травма колена),Фернандес (Перебор желтых).
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Sebastian Eniston
       57 / 1090
    вчера в 18:16
    Айнтрахт гол свой забьет.
    Айнтрахт должен забивать больше, Аллер, Ребич и Йович в нападении у Франкфурта, они вполне могут выводить Айнтрахт до 1/2 финала, а может даже до победы в ЛЕ
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       18 / 1090
    вчера в 17:53
    Айнтрахт гол свой забьет.
    obana777
    obana777
       292 / 1090
    вчера в 17:10
    Ошибка может дорого стоить. Ошибка это то, что ты еще до сих пор у руля.
    lawr19730
    lawr19730
       225 / 1090
    вчера в 17:02
    Должны быть айнтрахнуты,после всех пожеланий всяких додиков Ювентусу)
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