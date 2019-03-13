Спаллетти: «„Интер“ должен действовать непредсказуемо в атаке»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Мы должны играть вдохновенно и не жаловаться. У нас есть всё, что нужно, чтобы завтра победить. Мы понимаем важность игры и знаем, как себя мотивировать.

Нужно действовать непредсказуемо в атаке, не раскрывая все карты. Это станет преимуществом. Нужно принимать правильные решения, ошибка может дорого стоить. Мы используем опыт, накопленный в предыдущих еврокубковых матчах.