Промес: «Время в „Спартаке“? Незабываемые годы»

Вингер «Севильи» Квинси Промес рассказал о своем периоде выступлений за «Спартак».

Сначала было сложно - чужой язык, незнакомая страна. Но все так хорошо обо мне заботились, что скоро я уже чувствовал себя как дома. По сей день я считаю Москву своим вторым домом.

Время в «Спартаке»? Незабываемые годы. Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня до сих пор мурашки по коже. Я вырос как футболист и как человек, многому научился, завоевал множество трофеев. Это успешный период.