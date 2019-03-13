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Промес: «Время в „Спартаке“? Незабываемые годы»

вчера, 16:18

Вингер «Севильи» Квинси Промес рассказал о своем периоде выступлений за «Спартак». 

Сначала было сложно - чужой язык, незнакомая страна. Но все так хорошо обо мне заботились, что скоро я уже чувствовал себя как дома. По сей день я считаю Москву своим вторым домом.

Время в «Спартаке»? Незабываемые годы. Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня до сих пор мурашки по коже. Я вырос как футболист и как человек, многому научился, завоевал множество трофеев. Это успешный период.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   368 / 1090
вчера в 23:45
Это на всю жизнь
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Константин Белых
   93 / 1090
вчера в 22:16
А кто в нашей РПЛ был лучше него на его позиции? Может не зулусы Федька Смолов или Миранчук какой нибудь? Таких легов как он в нашей лиге было штук 10 за всю историю -не больше.
В Европе даже ниже посредственного.
Константин Белых
Константин Белых ответил Nafnafik
   229 / 1090
вчера в 20:39
Посредственный зулус, а столько пиара на фоне блеклой игры в Европе.
А кто в нашей РПЛ был лучше него на его позиции? Может не зулусы Федька Смолов или Миранчук какой нибудь? Таких легов как он в нашей лиге было штук 10 за всю историю -не больше.
Nafnafik
Nafnafik
   99 / 1090
вчера в 20:30
Посредственный зулус, а столько пиара на фоне блеклой игры в Европе.
grisser
grisser
   55 / 1090
вчера в 20:11
О которых Суинси (на английиский манер) предпочитает не вспоминать.
Пулково-2
Пулково-2
   613 / 1090
вчера в 19:15
Думаешь о позорах спартака, на ум приходи промес, и наоборот.
djemStar
djemStar
   612 / 1090
вчера в 19:05
Ещё бы. Невозможно забыть жесткие конфузы, позорные моменты жизни. Они долго ещё будут всплывать в памяти с вопросами "А что если бы я не сделал глупость?". Ведь мог стать вторым Депаем, играть в топах, расти как ФУТБОЛИСТ. Как человек то понятно. Рост по наставлениям Глушака в бане как-то хз...
З.Ы. А вообще, не смотря на свою незаметную роль в Севилье, он там успевает вносить некий КПД. Авось ещё вырастет до АПЛ какой-нить
oFANATo
oFANATo
   91 / 1090
вчера в 18:55
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПОЗОРЫ ЗУЛУСА
NbKA555
NbKA555
   112 / 1090
вчера в 18:43
Один из лучших легионеров РПЛ,кто бы что тут не юморил!Тащил команду в самый сложный момент!Боец по натуре!Удачи тебе!
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   74 / 1090
вчера в 18:21
Помнит как отхватывал пятерочки в Питере, а если без заряженных федуновских судей так и вовсе семёрочки. Гыгыгыгы
А кто-то семерочки отхватывал, и даже не от Ливерпуля!))) Динамо 7-1 Зенит
Ruslik1982
Ruslik1982
   148 / 1090
вчера в 18:20
"Завоевал множество трофеев" - я что-то пропустил?
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   277 / 1090
вчера в 18:08
Как можно в свой дом из-за денег ехать? Зулус чего несет?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Aчиститель
   1 / 1090
вчера в 18:04
А теперь без судей стал никем.
Дубель пусто. Гыгыгы
Aчиститель
Aчиститель ответил Литейный 4
   72 / 1090
вчера в 18:02
Помнит как отхватывал пятерочки в Питере, а если без заряженных федуновских судей так и вовсе семёрочки. Гыгыгыгы
А теперь без судей стал никем.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1090
вчера в 17:28
Помнит как отхватывал пятерочки в Питере, а если без заряженных федуновских судей так и вовсе семёрочки. Гыгыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 1090
вчера в 17:10
Ни слова правды....
Вырос как человек..))))...174 см до и после..
Как игрок - без комментариев....Якорь еще тот для никогда успешной Севильи и сборной.Нидерландов....
Второй дом - о чем он??! Если первый в Амстердаме а второй в Севилье...
На счет трофеев-вообще мимо....Слово "множество" наверно неверно переведено...))
Слегка странное интервью...)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   63 / 1090
вчера в 17:10
Незабываемые годы, да: баня, бромонтан и пупсики, а матч на Энфилде запомнят навсегда))
NK_505s
NK_505s
   154 / 1090
вчера в 17:05
Так в чём проблема, возвращайся)
handreb
handreb
   95 / 1090
вчера в 16:57
Такие левые бабки за такие оглушительные позоры только спартак оплачивает.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   607 / 1090
вчера в 16:36
Баня, драки, спартак и враньё.
Jum13
Jum13 ответил Miaf
   26 / 1090
вчера в 16:34
практически в каждом матче квинси забивал мячи в ворота коней и бакланов, один из лучших форвардов чемпионата был. Надеюсь когда-нибудь антоха вернется обратно.
У него это получилось в одном матче после ВЕЛИКОГО ПОЗОРА СВИНЕЙ. Пожалели видать )))
Jum13
Jum13
   26 / 1090
вчера в 16:34
Ну да - трофеев не счесть, дель Соль за 3 кубка ЛЧ идёт же )))
Miaf
Miaf
   25 / 1090
вчера в 16:34
практически в каждом матче квинси забивал мячи в ворота коней и бакланов, один из лучших форвардов чемпионата был. Надеюсь когда-нибудь антоха вернется обратно.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 16:25
Особенно рассмешил, "завоевал множество трофеев" :)
Кабинетное чемпионство на юбилей Симоняна и суперкубок имени беспредельщика Безбородова, теперь множество трофеев оказывается :)
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 16:25
Квинси тащил наш чемпионат
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 16:22
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