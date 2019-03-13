Промес: «Время в „Спартаке“? Незабываемые годы»

Вингер «Севильи» Квинси Промес рассказал о своем периоде выступлений за «Спартак».
Сначала было сложно - чужой язык, незнакомая страна. Но все так хорошо обо мне заботились, что скоро я уже чувствовал себя как дома. По сей день я считаю Москву своим вторым домом.
Время в «Спартаке»? Незабываемые годы. Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня до сих пор мурашки по коже. Я вырос как футболист и как человек, многому научился, завоевал множество трофеев. Это успешный период.
З.Ы. А вообще, не смотря на свою незаметную роль в Севилье, он там успевает вносить некий КПД. Авось ещё вырастет до АПЛ какой-нить
З.Ы. А вообще, не смотря на свою незаметную роль в Севилье, он там успевает вносить некий КПД. Авось ещё вырастет до АПЛ какой-нить
Вырос как человек..))))...174 см до и после..
Как игрок - без комментариев....Якорь еще тот для никогда успешной Севильи и сборной.Нидерландов....
Второй дом - о чем он??! Если первый в Амстердаме а второй в Севилье...
На счет трофеев-вообще мимо....Слово "множество" наверно неверно переведено...))
Слегка странное интервью...)))
Вырос как человек..))))...174 см до и после..
Как игрок - без комментариев....Якорь еще тот для никогда успешной Севильи и сборной.Нидерландов....
Второй дом - о чем он??! Если первый в Амстердаме а второй в Севилье...
На счет трофеев-вообще мимо....Слово "множество" наверно неверно переведено...))
Слегка странное интервью...)))
Кабинетное чемпионство на юбилей Симоняна и суперкубок имени беспредельщика Безбородова, теперь множество трофеев оказывается :)
Кабинетное чемпионство на юбилей Симоняна и суперкубок имени беспредельщика Безбородова, теперь множество трофеев оказывается :)