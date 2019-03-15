Рейнгольд: «Кононов и Семак должны быть более эмоциональными»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал наставника «красно-белых» Олега Кононова и рулевого «Зенита» Сергея Семака.

Знаете, мне «Спартак» сейчас не нравится. Четкого впечатления от работы Кононова у меня нет. Я уважаю этого парня, но отмечу, что не каждому дано тренировать «Спартак». Это сказано не в обиду тренеру. По характеру Кононов очень похож на Семака. Спокойный, как кажется, но не очень переживающий за команду. У меня впечатление, что Семак и Кононов равнодушные. Но ведь Сергей хороший грамотный интеллигентный парень. Но вспомните, как вели себя Спаллетти и Луческу в «Зените». Они никогда не были равнодушными. А наши тренеры ведущих клубов уже какие-то на вид спокойные. Им еще только остается смокинг надеть и взять в руки скрипку.

Кононов должен держать в руке плетку, иначе никак. Люди в «Спартаке» должны понимать, что если вышли на поле в составе команды, то должны отрабатывать на все 100 процентов. Без плетки, увы, мы играть не можем. Мы не имеем права проигрывать таким командам, как «Вильярреал». Но уступаем им. Вот такой у нас лидер чемпионата России.