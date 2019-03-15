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Рейнгольд: «Кононов и Семак должны быть более эмоциональными»

вчера, 09:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал наставника «красно-белых» Олега Кононова и рулевого «Зенита» Сергея Семака.

Знаете, мне «Спартак» сейчас не нравится. Четкого впечатления от работы Кононова у меня нет. Я уважаю этого парня, но отмечу, что не каждому дано тренировать «Спартак». Это сказано не в обиду тренеру. По характеру Кононов очень похож на Семака. Спокойный, как кажется, но не очень переживающий за команду. У меня впечатление, что Семак и Кононов равнодушные. Но ведь Сергей хороший грамотный интеллигентный парень. Но вспомните, как вели себя Спаллетти и Луческу в «Зените». Они никогда не были равнодушными. А наши тренеры ведущих клубов уже какие-то на вид спокойные. Им еще только остается смокинг надеть и взять в руки скрипку.

Кононов должен держать в руке плетку, иначе никак. Люди в «Спартаке» должны понимать, что если вышли на поле в составе команды, то должны отрабатывать на все 100 процентов. Без плетки, увы, мы играть не можем. Мы не имеем права проигрывать таким командам, как «Вильярреал». Но уступаем им. Вот такой у нас лидер чемпионата России. 

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   87 / 1082
вчера в 17:08
Лишь бы алкашами не стали, как этот хрыч старый.
drug01
drug01
   144 / 1082
вчера в 16:24
Результат плохой вот и хмурые....
grazie100
grazie100 ответил Литейный 4
   348 / 1082
вчера в 14:39
А что надо как Карпин в Спартаке? Гыгыгы https://www.youtube.com/watch?v=tgmgVHzJLLA
Прямая трансляция речи Рейнгольда на радио,, Эхо Москвы " о игре Зенита.
grazie100
grazie100
   348 / 1082
вчера в 14:33
Понос у старого болтуна, пользуясь своей неадекватностью, он задолбал свою жену и всех остальных своим старческим брюзжанием и пустой мясной болтавнёй
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1082
вчера в 13:54
Алябьев !!! "СОЛОВЕЙ" !!!
Соло на контрабасе исполняет Олег Кононов!!!
FROBI
FROBI
   248 / 1082
вчера в 13:39
Семак уже в смокинге и со скрипкой... на чемодане )
311
311
   56 / 1082
вчера в 11:05
Давно пора Федуну поставить Рейнгольда тренером Спартака! Вот был бы цирк каждую неделю!)
Egorium
Egorium
   145 / 1082
вчера в 10:49
Рейнгольд предлагает перегрызть друг друга по-тарасовски?
За адекватность
За адекватность
   59 / 1082
вчера в 10:24
Дико сомневаюсь, что если они 90 минут матча будут скакать и гримасничать в пределах технической зоны как шимпанзе, игра клубов засверкает новыми красками.
anfield1984
anfield1984
   142 / 1082
вчера в 10:18
Семак отличный парень, добрейшей души человек, меценат, обладатель множества трофеев, по отзывам коллег-футболистов - эрудирован и тот еще интеллектуал. Но куда, простите, он ввязался??? У него в команде 8 взаимозаменяемых игроков цетра поля, продав половину которых, можно воскресить Амкар и Сатурн, но нет крайних латералей, без которых стабильный результат можно дать только через кабинет или по воле случая. Про напов вообще лучше молчать, взяли Азмуна - молодцы. Где план Б? Заболотный? Неужели он не понимал во что ввязывается? Если не понимал - то он глупец, а если понимал - то тут два варианта. Либо бабла захотел и его в распил возьмут, либо он по выходным в русскую рулетку играл, чтоб не скучно было, но теперь мало такого экстрима. По большому счету - Семаку дали порулить, но до педалей он не дотягивается. Про Конова скажу одно - подстилка тарасовской администрации.
cska1948
cska1948
   164 / 1082
вчера в 10:10
"...Но вспомните, как вели себя Спаллетти и Луческу в «Зените». Они никогда не были равнодушными..."
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Рейнгольду следует вспомнить как вели себя Бесков и Романцев. Что-то не припомню, чтобы они во время матча бесновались на скамейке. А Бесков вообще любил наблюдать за игрой с трибуны.
anfield1984
anfield1984
   142 / 1082
вчера в 10:05
Эмоции в отсутствии профессионализма делают этих спецов еще более забавными. Складывается впечатление, что российский тренерский цех деградировал так, что снизу стучат. Все эти бывшие профи - ничто. Аленичевы, Семаки, Хохловы, Парфеновы и иже с ними - на выход. Люди живут прошлым, многие из них даже права не имеют тренировать клубы, поскольку даже нет соответствующей квалификации. Футбол растет и развивается уже не от ЧМ до ЧМ, а каждый розыгрыш ЛЧ приносит новые принципы в построении игры. Все эти тренеришки живут еще вертикальным футболом газзаева, стенками оира и тп. Причем их Семин жучит своим ортодоксальным футболом. Стыд, позор и деградация.
Союзник противников
Союзник противников
   119 / 1082
вчера в 10:05
В этом вся проблема? Переходи на виски,старче...
311
311 ответил Литейный 4
   56 / 1082
вчера в 10:02
А что надо как Карпин в Спартаке? Гыгыгы https://www.youtube.com/watch?v=tgmgVHzJLLA
Карпин тоже залечил нервы уже после Спартака, где вечная грызня и скандалы!)
minai
minai
   382 / 1082
вчера в 09:58
Им обоим в еврокубках нехрен делать.
Fotograf68
Fotograf68
   278 / 1082
вчера в 09:55
Всё правильно сказал.
vyishenka
vyishenka
   1018 / 1082
вчера в 09:54
Странные какие-то фантазии :"Кононов должен держать в руке плетку".
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   86 / 1082
вчера в 09:48
Чего рейнгольд такой возбужденный, спартак давно в еврокубках не играет и врядли там будет играть.
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1082
вчера в 09:47
Не зачем на них вообще смотреть
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 09:40
Старый, оставь Семака в покое - это наше всё...
parallels
parallels
   6 / 1082
вчера в 09:30
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1082
    вчера в 09:24
    А что надо как Карпин в Спартаке? Гыгыгы
    handreb
    handreb
       71 / 1082
    вчера в 09:18
    Рейнгольду мало своих отрапиденных, так он еще и за Зенит взялся.
    cska plus
    cska plus
       16 / 1082
    вчера в 09:17
    А этот старый хрыч продолжает всем свой бестолковый лекбез.
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