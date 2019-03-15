Равиль Сабитов: «Азмуну не хватает хладнокровия»

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов раскритиковал игру форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче против «Вильярреала».

Это был матч неиспользованных возможностей «Зенита». Реализуй Азмун два выхода один на один в первом тайме - и было бы уже 2:0 в пользу питерцев. Если проводить параллели с матчем «Ювентус» - «Атлетико» в Лиге чемпионов, то Криштиану Роналду забил свои моменты, а Азмун - нет.

«Зенит» рассчитывает не только на одного игрока. Но нападающий должен забивать голы, на то он и нападающий. Азмун - хороший форвард и качественное приобретение питерцев. Единственное, в определённых ситуациях страдают его голевые навыки. Азмун умеет забивать очень красивые и нужные мячи, но неудачно действует при выходах один на один.

Ему не хватает хладнокровия. У него высокая скорость, и он не может на ней принять правильное решение. Можно заранее наработать для себя финт с уходом влево или вправо на скорости, обыгрывание вратаря и забивание в пустые ворота. Эти компоненты отрабатываются на тренировках специальными упражнениями.