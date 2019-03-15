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Равиль Сабитов: «Азмуну не хватает хладнокровия»

вчера, 09:10
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов раскритиковал игру форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче против «Вильярреала».

Это был матч неиспользованных возможностей «Зенита». Реализуй Азмун два выхода один на один в первом тайме - и было бы уже 2:0 в пользу питерцев. Если проводить параллели с матчем «Ювентус» - «Атлетико» в Лиге чемпионов, то Криштиану Роналду забил свои моменты, а Азмун - нет.

«Зенит» рассчитывает не только на одного игрока. Но нападающий должен забивать голы, на то он и нападающий. Азмун - хороший форвард и качественное приобретение питерцев. Единственное, в определённых ситуациях страдают его голевые навыки. Азмун умеет забивать очень красивые и нужные мячи, но неудачно действует при выходах один на один.

Ему не хватает хладнокровия. У него высокая скорость, и он не может на ней принять правильное решение. Можно заранее наработать для себя финт с уходом влево или вправо на скорости, обыгрывание вратаря и забивание в пустые ворота. Эти компоненты отрабатываются на тренировках специальными упражнениями.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   145 / 1082
вчера в 18:27
Придет успех и Азмуну!
FROBI
FROBI
   248 / 1082
вчера в 13:48
Сторчится в Питере... и горячекровие тоже закончится )
grazie100
grazie100 ответил makkie
   348 / 1082
вчера в 12:23
ЛЕ существует ещё и для появлении в рейтингах новых перспективных игроков.Такие выводы не для ЛЕ , это базарная лобуда.
makkie
makkie
   37 / 1082
вчера в 10:03
Всё просто, Азмуну надоело в одиночку тащить Зенит - вот и сбавил обороты, что естественно :)
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 10:03
Азмуну не хватает КББ...
Телогрейка
Телогрейка
   834 / 1082
вчера в 09:26
Сердар понял уже, зарплата к игре не привязана в зените, куйли потеть...
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