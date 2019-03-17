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Рахимов: «Действиями игроков „Ахмата“ доволен не полностью»

вчера, 16:28
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

Действиями команды доволен не полностью, но победа многое скрывает. Нам нужен был положительный результат, как и «Уфе», которая находится в тяжелой ситуации. 

Ребятам до игры я сказал, что чем дольше мы будем терпеть, тем больше соперник будет нервничать. Если нам удастся найти свой шанс, то соперник начнет раскрываться. Хорошо, что получилось именно так. Очень важная победа, но нужно двигаться дальше.

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Все комментарии
oncha
oncha
   282 / 1120
сегодня в 01:02
Всё хорошо.
grisser
grisser
   58 / 1120
вчера в 17:00
Ахмат с победой, Рахимову удачи!
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