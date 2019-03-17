Рахимов: «Действиями игроков „Ахмата“ доволен не полностью»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

Действиями команды доволен не полностью, но победа многое скрывает. Нам нужен был положительный результат, как и «Уфе», которая находится в тяжелой ситуации.

Ребятам до игры я сказал, что чем дольше мы будем терпеть, тем больше соперник будет нервничать. Если нам удастся найти свой шанс, то соперник начнет раскрываться. Хорошо, что получилось именно так. Очень важная победа, но нужно двигаться дальше.