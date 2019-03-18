Тимощук: «Скорее всего, Глушаков забил по правилам»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что арбитры должны поставить пенальти в ворота «Спартака» в недавнем матче 20-го тура РПЛ .

На мой взгляд, на Дзюбе был стопроцентный 11-метровый. Остальные эпизоды надо пересматривать и разбирать на спокойную голову. Со взятием ворот Ивановичем, например. Было ли там положение вне игры?

То же самое можно сказать и про гол Глушакова. Хотя, скорее всего, спартаковский мяч был забит по правилам, но надо смотреть. В общем, ряд вопросов существует. Есть специалисты, которые все это, надеюсь, разберут, а органы, которые отвечают за судей, дадут произошедшему свою оценку. Главное, я считаю, что контроль над игрой не был потерян, обе стороны хотели победить до последнего. Замены «Зенита» и «Спартака» тоже были на это направлены. Чтобы держать темп до последней минуты и действовать на мобильных скоростях.