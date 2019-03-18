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Тимощук: «Скорее всего, Глушаков забил по правилам»

вчера, 22:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что арбитры должны поставить пенальти в ворота «Спартака» в недавнем матче 20-го тура РПЛ.

На мой взгляд, на Дзюбе был стопроцентный 11-метровый. Остальные эпизоды надо пересматривать и разбирать на спокойную голову. Со взятием ворот Ивановичем, например. Было ли там положение вне игры?

То же самое можно сказать и про гол Глушакова. Хотя, скорее всего, спартаковский мяч был забит по правилам, но надо смотреть. В общем, ряд вопросов существует. Есть специалисты, которые все это, надеюсь, разберут, а органы, которые отвечают за судей, дадут произошедшему свою оценку. Главное, я считаю, что контроль над игрой не был потерян, обе стороны хотели победить до последнего. Замены «Зенита» и «Спартака» тоже были на это направлены. Чтобы держать темп до последней минуты и действовать на мобильных скоростях.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   44 / 1119
сегодня в 02:00
Что он вообще делает в Зените?
AfrikSimon
AfrikSimon ответил Scuderia Ferrari
   118 / 1119
сегодня в 00:30
Таймаут, расскажи о моральных качествах веллитону, глушакову, промесу!
Откуда у свиней моральные качества.
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   5 / 1119
сегодня в 00:04
2-х из зенита удалили бы по правилам...и капец...под занавес треху отхватили бы))...и дзюба третий кандидат на красную за симуляцию, как Самедов...нет пенальти значит симулянт)...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1119
вчера в 23:33
Таймаут, расскажи о моральных качествах веллитону, глушакову, промесу!
1-й парень
1-й парень
   70 / 1119
вчера в 23:27
Что ни свинья, то у нее голова болит.
4RT
4RT
   319 / 1119
вчера в 23:14
Езжай домой...
time out
time out
   75 / 1119
вчера в 23:12
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP ответил grazie100
       595 / 1119
    вчера в 23:07
    Егоров и Хусаинов говорят о 500%пенальти и о неудовлет. судействе , хотя спартаковских болельщиков и 1000%не убедили. Это принципальное отличае от всех болельщиков из др.клубов.
    Хусаинов известный клоун, ему бы лишь какую-нибудь резонансную фигню ляпнуть. Егоров тоже постоянно говорит невпопад с дальнейшими решениями судейского департамента.
    grazie100
    grazie100 ответил Felipe Rivera CVBP
       168 / 1119
    вчера в 22:59
    Егоров и Хусаинов говорят о 500%пенальти и о неудовлет. судействе , хотя спартаковских болельщиков и 1000%не убедили. Это принципальное отличае от всех болельщиков из др.клубов.
    пердун из Тарасовки
    пердун из Тарасовки
       97 / 1119
    вчера в 22:56
    Конечно пенальти на Дзюбе был. Но мой Спартак не умеет играть честно. Как с этим жить ？
    Denkuz
    Denkuz
       89 / 1119
    вчера в 22:52
    За свиней стыдно, а сказал так тимощук, чтобы его не депортировали.
    Splurgeloa
    Splurgeloa
       252 / 1119
    вчера в 22:44
    Зенит много сил в Испании оставил, а спартачи отдыхали.Это тоже им на руку сыграло.
    LOpp
    LOpp
       23 / 1119
    вчера в 22:43
    Ты что Толик? Лазурята там увидели километровый оффсайд.
    Splurgeloa
    Splurgeloa
       252 / 1119
    вчера в 22:42
    Капитана всегда уважал.И с его мнением считался.
    parallels
    parallels ответил FROBI
       2 / 1119
    вчера в 22:38
    Почему даже? Сравни 2 скамейки, и как говорится, почувствуй разницу ) Гораздо смешнее зенитовский физрук, который при таком комплекте, поставил игру а-ля стадо. Кононов в отличие от Семака хотя бы понятно, что делает, даже при меньших ресурсах.
    спартачи неделю целенаправленно готовились к игре - и мы всё равно их отодрали! счёт на табло - но мы-то знаем 😉
    parallels
    parallels
       2 / 1119
    вчера в 22:37
    да при любом раскладе, хоть один наш момент из 3х засчитай - победа наша. спасли свинохвостых от позора! позор! 😅
    Miaf
    Miaf ответил FROBI
       11 / 1119
    вчера в 22:29
    Почему даже? Сравни 2 скамейки, и как говорится, почувствуй разницу ) Гораздо смешнее зенитовский физрук, который при таком комплекте, поставил игру а-ля стадо. Кононов в отличие от Семака хотя бы понятно, что делает, даже при меньших ресурсах.
    Ставить в основной состав глушакова после всего, что он сделал оставить его капитаном, кроме всего пользы он не приносит( считаю что гол забили бы и без глушака)
    серый1925
    серый1925
       706 / 1119
    вчера в 22:28
    свиньи отскачили
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       595 / 1119
    вчера в 22:28
    Глушаков забил из микроскопического, но офсайда. Дзюба пытался заработать классический левый пеналь, но заслуженно ничего не получил.
    FROBI
    FROBI ответил Miaf
       137 / 1119
    вчера в 22:25
    Кононова надо гнать пока не поздно.., даже у зенита выиграть не смогли..докатились
    Почему даже? Сравни 2 скамейки, и как говорится, почувствуй разницу )
    Гораздо смешнее зенитовский физрук, который при таком комплекте, поставил игру а-ля стадо. Кононов в отличие от Семака хотя бы понятно, что делает, даже при меньших ресурсах.
    МКС
    МКС
       162 / 1119
    вчера в 22:21
    Елы палы

    Толик перепил чоль?

    У пасанов с соккера щас истерика начнется
    Miaf
    Miaf
       11 / 1119
    вчера в 22:19
    Кононова надо гнать пока не поздно.., даже у зенита выиграть не смогли..докатились
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