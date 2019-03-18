Родионов: «Радимова сложно назвать примером для подражания»

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов высказался по поводу слов главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова в адрес полузащитника «красно-белых» Максима Глушенкова.

Эмоции во вчерашнем матче часто зашкаливали, но Юрий Жирков повёл себя в том эпизоде некрасиво. Очевидно, что Глушенков наступил ему на ногу непреднамеренно. Впрочем, Жирков уже принёс извинения за свой поступок. Что касается Владислава Радимова, то очень жаль, что высказывание яркого в прошлом футболиста, тренирующего молодых игроков в системе «Зенита», сложно назвать примером для подражания. Мы не призываем комитет по этике РФС разбирать слова Радимова, но надеемся, что в будущем Владислав Николаевич будет относиться к своим публичным заявлениям более взвешенно.