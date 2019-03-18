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Родионов: «Радимова сложно назвать примером для подражания»

вчера, 20:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов высказался по поводу слов главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова в адрес полузащитника «красно-белых» Максима Глушенкова.

Эмоции во вчерашнем матче часто зашкаливали, но Юрий Жирков повёл себя в том эпизоде некрасиво. Очевидно, что Глушенков наступил ему на ногу непреднамеренно. Впрочем, Жирков уже принёс извинения за свой поступок. Что касается Владислава Радимова, то очень жаль, что высказывание яркого в прошлом футболиста, тренирующего молодых игроков в системе «Зенита», сложно назвать примером для подражания. Мы не призываем комитет по этике РФС разбирать слова Радимова, но надеемся, что в будущем Владислав Николаевич будет относиться к своим публичным заявлениям более взвешенно.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   372 / 1119
сегодня в 05:38
Радимов конечно ступил...думаю, что этот извинятся не будет, напишет типа: "меня не правильно поняли..."...а, еще из стилистики Радимова видно, что свободное время проводит на подобных ресурсах в качестве жЫрного тролля
112910415
112910415
   73 / 1119
сегодня в 05:17
Радимов совсем плох становится
cska plus
cska plus
   14 / 1119
сегодня в 04:06
В своём бы доме родионов навёл порядок и дал уроки элементарного воспитания.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1119
сегодня в 01:46
Этот обрюзгший бомж Радимов совсем потерял своё лицо.
pavkur
pavkur ответил Sunny.
   39 / 1119
сегодня в 00:58
что то не слышал чтобы Родионов Рейнгольда, Ловчева или Бубнова журил))
Свиньи своих не обхрюкивают.
Adepta
Adepta
   514 / 1119
сегодня в 00:41
С каких это пор свинья стала учить правилам приличия.
Max Semenikhin
Max Semenikhin
   965 / 1119
сегодня в 00:32
    Bjuik
    Bjuik
       52 / 1119
    сегодня в 00:13
    Стыдно, что молодежь в свинарнике гробят.
    Sunny.
    Sunny.
       128 / 1119
    сегодня в 00:07
    что то не слышал чтобы Родионов Рейнгольда, Ловчева или Бубнова журил))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Footbolista
       4 / 1119
    вчера в 23:36
    Как это созвучно с тем, что камерунские пользователи пишут "кони друг друга режут", с никнеймами типа Павлоградский маньяк, Ангарский маньяк

    Ваши уже все границы перешли, уже готовы в убийстве невиновного человека обвинить
    Nikola45
    Nikola45 ответил Zak11
       10 / 1119
    вчера в 23:23
    Недалекие питерские фаны голосуют за правоту Радимова.
    Нет за свинскую игру должны голосовать! Наступил на ногу даже не извинился! Правильно Радимов сказал! Шел в стык преднамеренно а наступил нечаянно! Жирков после травмы а какой то не доно.. опять хочет отправить в больничку!
    Nikola45
    Nikola45
       10 / 1119
    вчера в 23:19
    Жирков то извинился! А Глушенков извинился за то что (ПРЕДНАМЕРЕНО) наступил (в пылу свиной борьбы) ! Вот и все Тарасячее воспитание! И никогда не извинится! Так что Спортивный Директор воспитывайте свих подопечных! Сделал не правильно Извинись! НАВЕРНОЕ БЫЛО БОЛЬНО! )))
    LOpp
    LOpp ответил Glodor
       23 / 1119
    вчера в 23:11
    Что такое усраине?
    4RT
    4RT
       319 / 1119
    вчера в 23:10
    У Радимова вместо головы 63
    Glodor
    Glodor ответил LOpp
       87 / 1119
    вчера в 23:07
    Радимов яркий пример: как не надо тренировать.
      Коллекционер пупсиков
      Коллекционер пупсиков
         322 / 1119
      вчера в 23:05
      Из тарасовки гнилью коррупционной понесло, сонько-педровской.
      LOpp
      LOpp
         23 / 1119
      вчера в 22:48
      Радимов яркий пример: как не надо тренировать.
      ABir
      ABir
         383 / 1119
      вчера в 22:25
      Что Жирков, что Радимов, что Кокорин... Все из одного коллектива...
      Palex
      Palex ответил time out
         152 / 1119
      вчера в 22:25
      О, какие грозные после игры! Да мы бы, да вас! Раскукарекались! А сами счастливы, что очко из Москвы увезли. Судья все испортил, что не удалил двух зарвавшихся лазурных бомжей, вот тогда визгу было бы немеряно!
      О пенальти на Дзюбе,ты скромно промолчишь?
      Лаcковый зенит
      Лаcковый зенит
         131 / 1119
      вчера в 22:24
      Питерский петух нынче дерзкий пошел, может в спину и гадость какую нибудь прошептать
      Palex
      Palex
         152 / 1119
      вчера в 22:24
      Дожили,свинья учить и стыдить будет.
      Zak11
      Zak11
         248 / 1119
      вчера в 22:16
      Недалекие питерские фаны голосуют за правоту Радимова.
      МКС
      МКС
         162 / 1119
      вчера в 22:10
      Первый раз слышу, что фурсенко из Тарасовки

      Ты не перестаешь меня удивлять Славнов
      time out
      time out ответил Gloomy59
         75 / 1119
      вчера в 22:08
      Господин или как Вас! Непреднамеренно, это после литра водки плюс пиво, вот это так, а здесь отчетливо было видно, что он видел и контролировал свои действия!!!! А Радимов сказал все по делу! А по сему – господа спартачи, до новых встреч! Жаль, что судья все испортил, а то быть Вам вчера битыми и о………….ми!!!!
      О, какие грозные после игры! Да мы бы, да вас! Раскукарекались! А сами счастливы, что очко из Москвы увезли. Судья все испортил, что не удалил двух зарвавшихся лазурных бомжей, вот тогда визгу было бы немеряно!
      Footbolista
      Footbolista ответил Бабушка Маня
         5 / 1119
      вчера в 21:56
      Тяжелый питерский климат повлиял на его психику...надо топор от него прятать...Достоевский не даст соврать...
      FROBI
      FROBI ответил Бабушка Маня
         137 / 1119
      вчера в 21:51
      А что Радимов сделал?
      Вместо примирения футболистов (хотя бы из житейской мудрости, т.к. все крутятся в одном мире профи, кто у кого играет, кто где тренирует сегодня-завтра), начинает подливать масла в огонь, одного игрока гнобя, а другого провоцируя на новое хамство. Воистину наССССтавник )
      Footbolista
      Footbolista
         5 / 1119
      вчера в 21:49
      Бомжи как обычно..опозорились..украли в Москве очко и на электричке свалили в Питер)...
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1119
      вчера в 21:47
      Привыкли свиньи как пауки в банке. Стыдно за пупсиков.
      FROBI
      FROBI
         137 / 1119
      вчера в 21:47
      Вообще-то диагноз печален... Если с годами человек не мудреет, то лестница его карьеры стопудово сложится в обратном направлении: Зенит-1, Зенит-2, Зенит-3, Тосно-5, подворотня номер 6 )
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         379 / 1119
      вчера в 21:46
      А что Радимов сделал?
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