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Морозов: «Будем исправлять турнирную ситуацию»

вчера, 18:44
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов поделился впечатлениями после поражения от «Оренбурга» в матче 20-го тура РПЛ.

В начале второго тайма пропустили контратаку, хотя договаривались не допускать их. Наверное, большими силами ушли вперёд и сзади плохо друг друга подстраховали. Соперник этим воспользовался.

Эмоции должны присутствовать после таких игр, а Шунин на правах капитана спросил с команды — думаю, это правильно. Никакого уныния мы не допустим. Впереди важные игры, будем исправлять турнирную ситуацию.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   210 / 1119
вчера в 22:29
давно пора заняться Темой остаться в в Премьер Лиги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   47 / 1119
вчера в 21:33
ФНЛ ждет второго пришествия...
Alprish
Alprish
   265 / 1119
вчера в 20:24
Свиньи Динамо уже гадость делали по пердиву.
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1119
вчера в 19:42
Надежда есть .
Т34
Т34
   68 / 1119
вчера в 19:31
Исправлять положение будут все, кто внизу таблицы находится. И все считают, что не всё потеряно.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 1119
вчера в 19:31
Может не все договаривались?
Кто-то отходил по делам?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   150 / 1119
вчера в 19:09
в створ ворот нужно попадать, а не по стойкам лупить
ДАША Д
ДАША Д
   232 / 1119
вчера в 19:08
Ещё не всё потеряно.
Aчиститель
Aчиститель
   86 / 1119
вчера в 19:06
Как бы не получилось, что Анжи останется, а вас выкинут.
kotmyshka
kotmyshka
   268 / 1119
вчера в 19:03
получится ли?
Denkuz
Denkuz
   89 / 1119
вчера в 18:51
Со свинями облажались, теперь не интересны.
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