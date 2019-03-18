Морозов: «Будем исправлять турнирную ситуацию»

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов поделился впечатлениями после поражения от «Оренбурга» в матче 20-го тура РПЛ .

В начале второго тайма пропустили контратаку, хотя договаривались не допускать их. Наверное, большими силами ушли вперёд и сзади плохо друг друга подстраховали. Соперник этим воспользовался.

Эмоции должны присутствовать после таких игр, а Шунин на правах капитана спросил с команды — думаю, это правильно. Никакого уныния мы не допустим. Впереди важные игры, будем исправлять турнирную ситуацию.