ГлавнаяНовости

Тимощук: «Было видно, что играют топовые команды чемпионата»

вчера, 22:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Это была сумасшедшая игра — по накалу, настрою, темпу. Думаю, и болельщики должны были остаться довольны. Что касается нашей команды, то где-то чуть-чуть сказалось недовосстановление. Все-таки играли через два дня на третий после встречи с «Вильярреалом». Но ребята — молодцы! Все двигались отлично, и было видно, что хотят победить.

Видно было, что играют топовые команды чемпионата. Но считаю, что в концовке таких игр еще окажется достаточно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Магнуссон: «Постараемся набрать все 30 очков для победы в РПЛ»
Сегодня, 02:27 Комментарии4
Мирзоян: «Если „Спартак“ войдёт в тройку, это уже будет хорошо»
Сегодня, 02:13 Комментарии6
Тренер «Зенита»: «Отрыва в 5 очков сейчас недостаточно для спокойствия»
Сегодня, 01:57 Комментарии5
Червиченко: «Целовать штанги, показывать на фамилию – для меня это бред»
Сегодня, 01:30 Комментарии5
Романцев: «Дзюба два тайма расшатывал спартаковскую оборону»
Сегодня, 00:44 Комментарии11
Романцев: «Ханни и Адриано меня разочаровали»
Сегодня, 00:12 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   73 / 1119
сегодня в 05:19
хорошая была игра, правда
Гавроша
Гавроша
   44 / 1119
сегодня в 02:05
А кого интересует его мнение?
Аня Романова
Аня Романова
сегодня в 00:38
    Пулково-2
    Пулково-2
       167 / 1119
    сегодня в 00:31
    Когда бандеру депортируют?
    shur
    shur
       473 / 1119
    вчера в 23:23
    ...у нас любая команда топовая в нашем сильнейшем чемпионате,стоит
    за пределы выехать и топ превращается в ........!
    Comench
    Comench ответил Ваня лучший
       239 / 1119
    вчера в 22:59
    Какие они топовые показал Вильяреал.унизил и тех и других
    Вильярреал, конечно не Арсенал (Тула), но тоже европейская команда.
    handreb
    handreb
       48 / 1119
    вчера в 22:57
    Трудно назвать топовой команду, которую отрапидили, отпаочили, отшарифили и наконец Актобе.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       12 / 1119
    вчера в 22:39
    Грубая лесть "Спартаку". Но приходится быть дипломатичным, в лицо так не скажешь, что играли с середняком, иначе Федун осерчает, а он все-таки входит в совет РФС, Тимо постигает искусство политики))
    МКС
    МКС ответил Ваня лучший
       162 / 1119
    вчера в 22:29
    Какие они топовые показал Вильяреал.унизил и тех и других
    Анатолий,

    Я вот не пойму

    Тебе то чем команды на интимное место наступили?

    Надувного боярского вроде видно было

    Хрюшу из известной в прошлом детской передачи на ЖД мачте распяли

    Все видели

    Че та надувного акинфея не видно было ни на стадионе, ни в окрестностях

    Ты вот эту гадость сейчас для каких целей написал?
    Miaf
    Miaf
       11 / 1119
    вчера в 22:21
    даже сказать нечего, спартак играл ужасно. С таким тухлым зенитом и не выиграть. Никакой тебе тактики, ошибка за ошибкой..
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       37 / 1119
    вчера в 22:20
    Какие они топовые показал Вильяреал.унизил и тех и других
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 1119
    вчера в 22:17
    Разве можно эту игру сравнить с испанским или турецким позором? нет ,это принципиальный прединок
    МКС
    МКС
       162 / 1119
    вчера в 22:15
    Ты смотри, Анатолий Тимощук назвал Спартак топовой командой

    Робяты, не буду называть ваши ники вы посрамлены своими любимыми тренерами

    Если кто то из вас посмеет назвать Спартак середняком, позором и прочей грязью

    Значит вы идете вразрез с мнением руководства Зенита
    parallels
    parallels
       2 / 1119
    вчера в 22:14
    к зрелищности вопросов нет. к подковёрным заносам спартака есть.
    FROBI
    FROBI
       137 / 1119
    вчера в 22:11
    Топовые от слова "топать"? ))
    Наверняка, тетрадка Бубнова плачет горючими слезами от таких ТТД.
    Ну а про проявления их "топовости" в еврокубках я просто молчу. Испанцам только не переводите слова Тимощука. Оборжутся... )
    Олeневод
    Олeневод
       261 / 1119
    вчера в 22:10
    А если бы Кукуяна Спартак дозаявил , то у любого соперника нансов бы не было
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100