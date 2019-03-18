Тимощук: «Было видно, что играют топовые команды чемпионата»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Это была сумасшедшая игра — по накалу, настрою, темпу. Думаю, и болельщики должны были остаться довольны. Что касается нашей команды, то где-то чуть-чуть сказалось недовосстановление. Все-таки играли через два дня на третий после встречи с «Вильярреалом». Но ребята — молодцы! Все двигались отлично, и было видно, что хотят победить.

Видно было, что играют топовые команды чемпионата. Но считаю, что в концовке таких игр еще окажется достаточно.