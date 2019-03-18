Тимощук: «Было видно, что играют топовые команды чемпионата»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
Это была сумасшедшая игра — по накалу, настрою, темпу. Думаю, и болельщики должны были остаться довольны. Что касается нашей команды, то где-то чуть-чуть сказалось недовосстановление. Все-таки играли через два дня на третий после встречи с «Вильярреалом». Но ребята — молодцы! Все двигались отлично, и было видно, что хотят победить.
Видно было, что играют топовые команды чемпионата. Но считаю, что в концовке таких игр еще окажется достаточно.
за пределы выехать и топ превращается в ........!
за пределы выехать и топ превращается в ........!
Я вот не пойму
Тебе то чем команды на интимное место наступили?
Надувного боярского вроде видно было
Хрюшу из известной в прошлом детской передачи на ЖД мачте распяли
Все видели
Че та надувного акинфея не видно было ни на стадионе, ни в окрестностях
Ты вот эту гадость сейчас для каких целей написал?
Я вот не пойму
Тебе то чем команды на интимное место наступили?
Надувного боярского вроде видно было
Хрюшу из известной в прошлом детской передачи на ЖД мачте распяли
Все видели
Че та надувного акинфея не видно было ни на стадионе, ни в окрестностях
Ты вот эту гадость сейчас для каких целей написал?
Робяты, не буду называть ваши ники вы посрамлены своими любимыми тренерами
Если кто то из вас посмеет назвать Спартак середняком, позором и прочей грязью
Значит вы идете вразрез с мнением руководства Зенита
Робяты, не буду называть ваши ники вы посрамлены своими любимыми тренерами
Если кто то из вас посмеет назвать Спартак середняком, позором и прочей грязью
Значит вы идете вразрез с мнением руководства Зенита
Наверняка, тетрадка Бубнова плачет горючими слезами от таких ТТД.
Ну а про проявления их "топовости" в еврокубках я просто молчу. Испанцам только не переводите слова Тимощука. Оборжутся... )
Наверняка, тетрадка Бубнова плачет горючими слезами от таких ТТД.
Ну а про проявления их "топовости" в еврокубках я просто молчу. Испанцам только не переводите слова Тимощука. Оборжутся... )