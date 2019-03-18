Глушенков: «Наверное, Жиркову было больно»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков ответил на слова тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, который заявил, что Юрий Жирков зря не попал игроку «красно-белых» в голову во время недавнего матча 20-го тура РПЛ .

Конечно, я не специально наступил Жиркову на ногу. Наверное, ему было больно. В пылу борьбы, когда цена результата очень велика, бывает всякое. После этого момента я окончательно понял, что дебютировал по-настоящему! Хочется пожелать успехов и ему, и сборной России в предстоящей игре с Бельгией.

Высказывания Радимова? Возможно, Владислав Радимов был расстроен тем, что я забил «Зениту-2» два гола за «Чертаново», когда мы выиграли 4:0, и один гол недавно за «Спартак-2» в ФНЛ .

А вообще я не хочу обсуждать высказывания других людей. Мое дело играть в футбол.