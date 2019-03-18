ГлавнаяНовости

Глушенков: «Наверное, Жиркову было больно»

вчера, 22:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков ответил на слова тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, который заявил, что Юрий Жирков зря не попал игроку «красно-белых» в голову во время недавнего матча 20-го тура РПЛ.

Конечно, я не специально наступил Жиркову на ногу. Наверное, ему было больно. В пылу борьбы, когда цена результата очень велика, бывает всякое. После этого момента я окончательно понял, что дебютировал по-настоящему! Хочется пожелать успехов и ему, и сборной России в предстоящей игре с Бельгией.

Высказывания Радимова? Возможно, Владислав Радимов был расстроен тем, что я забил «Зениту-2» два гола за «Чертаново», когда мы выиграли 4:0, и один гол недавно за «Спартак-2» в ФНЛ.

А вообще я не хочу обсуждать высказывания других людей. Мое дело играть в футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Магнуссон: «Постараемся набрать все 30 очков для победы в РПЛ»
Сегодня, 02:27 Комментарии4
Мирзоян: «Если „Спартак“ войдёт в тройку, это уже будет хорошо»
Сегодня, 02:13 Комментарии6
Тренер «Зенита»: «Отрыва в 5 очков сейчас недостаточно для спокойствия»
Сегодня, 01:57 Комментарии5
Червиченко: «Целовать штанги, показывать на фамилию – для меня это бред»
Сегодня, 01:30 Комментарии5
Романцев: «Дзюба два тайма расшатывал спартаковскую оборону»
Сегодня, 00:44 Комментарии11
Романцев: «Ханни и Адриано меня разочаровали»
Сегодня, 00:12 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
   518 / 1119
сегодня в 04:23
Наглости не занимать.
Shagrath82
Shagrath82 ответил Nikola45
   1017 / 1119
сегодня в 04:20
Мальчик шел в жесткий стык что бы травмировать игрока чужой команды! И так воспитывают в Тарасятнике! Вспоминаем АРИ! Шел до конца не убрал ногу травмировал Акинфеева! Свинси шел до конца прямой ногой травмировал Дани! Еще нужны примеры воспитания Федунят?
И где там жесткий стык был? Напомни-ка как Смола срубил Ташаева, что крик был на весь стадион. А за удар соперника мячом. можно было и красную прямую схлопотать
Shagrath82
Shagrath82 ответил Aчиститель
   1017 / 1119
сегодня в 04:19
Мура и Шериф ждут свиней для встречи, только уже гей должен играть в их составе.
Так с Зенита никого вроде не приглашали.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   90 / 1119
сегодня в 02:11
просто молодой парень хавал старичка на бровке и тот не выдержал издевок. )
Гавроша
Гавроша ответил ПерекатиПоле
   44 / 1119
сегодня в 02:04
Пару лет помучается в спартаке, «потерпит» парилку в баньке, диету дядюшки Лю, унижения от болельщиков и руководства, затем перейдёт в условный Ростов и там возьмёт трофей. Удачи парню в общем.
Вряд ли, после спартака все игроки испорчены, толку с них никакого.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
   702 / 1119
сегодня в 01:02
А паренёк то не промах - и в прямом и переносном...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   41 / 1119
сегодня в 00:47
Пару лет помучается в спартаке, «потерпит» парилку в баньке, диету дядюшки Лю, унижения от болельщиков и руководства, затем перейдёт в условный Ростов и там возьмёт трофей. Удачи парню в общем.
ermak6848
ermak6848
   210 / 1119
сегодня в 00:34
как говорят всё заживёт как....
Jake Sully
Jake Sully ответил parallels
   169 / 1119
сегодня в 00:34
ваши попытки оправдать вчерашний позор спартака просто жалкие) не заметил, сколько твоих собратьев разбежалось после игры от стыда? все всё понимают, как, и при помощи кого, вы вчера спасли ОЧКО! кстати, вчера спартачами был установлен рекорд по проносам, судя по непрекращающемуся дыму с ваших трибун. тут вы чемпионы, бесспорно!
спартачам не привыкать... бардачки натренированные, они и крылатую ракету могут пронести...
cska plus
cska plus
   14 / 1119
сегодня в 00:19
Пацан этот чуть не 79....ся когда Юра наехал на него, теперь осмелел.
Морозовский
Морозовский ответил LOpp
   7 / 1119
сегодня в 00:11
Жирков в цска играл, ему больно не бывает.
В "ЦСКА" Жирков на боль не обращал внимания - поднимался молча и рвался в бой! "Зенит" перезагрузил его мозги и сделал из него .....
Морозовский
Морозовский
   7 / 1119
сегодня в 00:03
СТЫДНО ТУТ ЗА СОРОК ПЯТЫХ!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 1119
вчера в 23:58
Хороший мальчик.
Далеко пойдёт.
Правдин Семён
Правдин Семён
   237 / 1119
вчера в 23:53
Знатно потроллил Радимова,молодец!
Footbolista
Footbolista ответил shur
   5 / 1119
вчера в 23:49
Аршавина вспомни ...тот всю страну на 3 буквы послал...
Николай 86
Николай 86
   257 / 1119
вчера в 23:47
Ахахаах Nikola45 ответил Nikola45. Когда кончаются аргументы, можно поговорить самому с собой))) Да, Глушенков знатно питерских умыл!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   173 / 1119
вчера в 23:44
Как он его уел!😂😂😂
Nikola45
Nikola45 ответил Nikola45
   10 / 1119
вчера в 23:42
Правильно Радимов сказал! Нужно было в голову попасть что бы ее не просто так носил а ей думал! Что может травмировать другого игрока! Мозгов все равно нет!
Nikola45
Nikola45
   10 / 1119
вчера в 23:39
Желание много ума нет!
Николай 86
Николай 86
   257 / 1119
вчера в 23:38
Сколько ж нытья с болот)
Footbolista
Footbolista ответил spartach n1
   5 / 1119
вчера в 23:37
Про тот матч: Ясный мой свет, ты напиши мне Слезою дождя на мокром окне...ах ха ха...
Nikola45
Nikola45 ответил Ravshan878
   10 / 1119
вчера в 23:37
Вот дед обиделся. С кем не бывает. Ну тогда иди заявление напиши .Я больше футбол не буду играть. Кардио балетом буду заниматься. То что Жирик показал культур мультур нету цены. Судья нужно была наказать генерал Жирика Там была чистейшей игровое борьба. Если он ногу убрал бы у наставника негативные понимание могло быть. Так что Максима можно понять. Мальчик боролся до конца. .
Мальчик шел в жесткий стык что бы травмировать игрока чужой команды! И так воспитывают в Тарасятнике! Вспоминаем АРИ! Шел до конца не убрал ногу травмировал Акинфеева! Свинси шел до конца прямой ногой травмировал Дани! Еще нужны примеры воспитания Федунят?
spartach n1
spartach n1 ответил parallels
   9 / 1119
вчера в 23:30
ваши попытки оправдать вчерашний позор спартака просто жалкие) не заметил, сколько твоих собратьев разбежалось после игры от стыда? все всё понимают, как, и при помощи кого, вы вчера спасли ОЧКО! кстати, вчера спартачами был установлен рекорд по проносам, судя по непрекращающемуся дыму с ваших трибун. тут вы чемпионы, бесспорно!
Я смотрю тебя второй день на такие портянки распирает,это кто оправдывается ?
Обычно про стыд и позор,тебя хватает ))
Ravshan878
Ravshan878
   19 / 1119
вчера в 23:28
Вот дед обиделся. С кем не бывает. Ну тогда иди заявление напиши .Я больше футбол не буду играть.
Кардио балетом буду заниматься. То что Жирик показал культур мультур нету цены. Судья нужно была наказать генерал Жирика Там была чистейшей игровое борьба. Если он ногу убрал бы у наставника негативные понимание могло быть. Так что Максима можно понять. Мальчик боролся до конца. .
spartach n1
spartach n1 ответил Nikola45
   9 / 1119
вчера в 23:27
Так не мы же Не (РОЗОВЫЕ) Свиньи покупать судей не умеем! Играем честно и игроков чужих команд не ломаем!
Да расскажи про наичеснейший матч открытия бакланарены,и вашего преданного еськова ))
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский ответил drug01
   282 / 1119
вчера в 23:26
Надо больше думать о футболе...
Свиньи больше фоллболом увлекаются.
drug01
drug01
   132 / 1119
вчера в 23:24
Надо больше думать о футболе...
shur
shur
   473 / 1119
вчера в 23:19
...сопляк 19-летний,ещё издевательски пожелал успехов,а мог и сломать защитника сборной,только школу закончил,а уже якает,голы считает,скромняга!
Aчиститель
Aчиститель
   86 / 1119
вчера в 23:19
Мура и Шериф ждут свиней для встречи, только уже гей должен играть в их составе.
parallels
parallels ответил spartach n1
   2 / 1119
вчера в 23:16
Да так и продолжай винить во всех неудачах голубых львят -свистунов,бомбардир,бакланов ! У вас я смотрю так принято ))
ваши попытки оправдать вчерашний позор спартака просто жалкие) не заметил, сколько твоих собратьев разбежалось после игры от стыда? все всё понимают, как, и при помощи кого, вы вчера спасли ОЧКО! кстати, вчера спартачами был установлен рекорд по проносам, судя по непрекращающемуся дыму с ваших трибун. тут вы чемпионы, бесспорно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100