Глушенков: «Наверное, Жиркову было больно»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков ответил на слова тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, который заявил, что Юрий Жирков зря не попал игроку «красно-белых» в голову во время недавнего матча 20-го тура РПЛ.
Конечно, я не специально наступил Жиркову на ногу. Наверное, ему было больно. В пылу борьбы, когда цена результата очень велика, бывает всякое. После этого момента я окончательно понял, что дебютировал по-настоящему! Хочется пожелать успехов и ему, и сборной России в предстоящей игре с Бельгией.
Высказывания Радимова? Возможно, Владислав Радимов был расстроен тем, что я забил «Зениту-2» два гола за «Чертаново», когда мы выиграли 4:0, и один гол недавно за «Спартак-2» в ФНЛ.
А вообще я не хочу обсуждать высказывания других людей. Мое дело играть в футбол.
Далеко пойдёт.
Далеко пойдёт.
Обычно про стыд и позор,тебя хватает ))
Обычно про стыд и позор,тебя хватает ))
Кардио балетом буду заниматься. То что Жирик показал культур мультур нету цены. Судья нужно была наказать генерал Жирика Там была чистейшей игровое борьба. Если он ногу убрал бы у наставника негативные понимание могло быть. Так что Максима можно понять. Мальчик боролся до конца. .
Кардио балетом буду заниматься. То что Жирик показал культур мультур нету цены. Судья нужно была наказать генерал Жирика Там была чистейшей игровое борьба. Если он ногу убрал бы у наставника негативные понимание могло быть. Так что Максима можно понять. Мальчик боролся до конца. .