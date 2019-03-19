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Гордеев: «Постараемся не подвести болельщиков»

вчера, 17:32

Старший тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев поделился ожиданиями от старта элитного раунда Чемпионата Европы-2019 U-19.

Мы вчера вышли на тренировку, смотрим, какое благодатное место, все зарядились. Для сборной сделано многое, а мы постараемся не подвести болельщиков. Ребята горят желанием показать себя. Группа у нас непростая – Ирландия, Азербайджан, Румыния. Соперники заслуживают повышенного внимания. Поговорили уже с ребятами по Азербайджану. Будем отталкиваться от своих действий, ребята понимают наши требования. Все игры важны, но когда пройдем Азербайджан, уже тогда будем думать о Румынии. Соперники сильные. Ирландия, как и мы, вышла с первого места из своей группы. Надеемся, у нас многое получится.

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Чемпионата Европы-2019 U-19  Россия: мнение  Россия (до 19)  Гордеев Андрей
Источник: Sport-express.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   85 / 1106
вчера в 21:56
Одно балабольство.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   430 / 1106
вчера в 17:40
Слова.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   217 / 1106
вчера в 17:38
С Андреем ЛЬВОВИЧЕМ может не получиться.
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