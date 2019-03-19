Гордеев: «Постараемся не подвести болельщиков»

Старший тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев поделился ожиданиями от старта элитного раунда Чемпионата Европы-2019 U-19.

Мы вчера вышли на тренировку, смотрим, какое благодатное место, все зарядились. Для сборной сделано многое, а мы постараемся не подвести болельщиков. Ребята горят желанием показать себя. Группа у нас непростая – Ирландия, Азербайджан, Румыния. Соперники заслуживают повышенного внимания. Поговорили уже с ребятами по Азербайджану. Будем отталкиваться от своих действий, ребята понимают наши требования. Все игры важны, но когда пройдем Азербайджан, уже тогда будем думать о Румынии. Соперники сильные. Ирландия, как и мы, вышла с первого места из своей группы. Надеемся, у нас многое получится.