Божович: «Каждый трансфер себя уже оправдал»

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что доволен игрой новобранцев команды.

Результатами я доволен. Но сейчас не время ставить точку, подводить какие-то итоги, даже промежуточные. Впереди 11 туров. Это длинная дистанция, на которой можно все растерять или, наоборот, еще выше подняться в таблице. А причины нашей удачной игры в первых мартовских турах на поверхности. В зимнее окно команда усилилась качественными футболистами. Всеми новичками я доволен. Каждый трансфер себя уже оправдал.

Календарь нам тоже благоволит. В какой-то степени хорошо, что не участвуем в весенней стадии Кубка России. В России играть на два или три фронта сложнее, чем в Европе. Слишком большие расстояния, перелеты. Клубам, которые в феврале участвовали в Лиге Европы, не позавидуешь. На них легла колоссальная нагрузка.