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Божович: «Каждый трансфер себя уже оправдал»

вчера, 00:44

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что доволен игрой новобранцев команды.

Результатами я доволен. Но сейчас не время ставить точку, подводить какие-то итоги, даже промежуточные. Впереди 11 туров. Это длинная дистанция, на которой можно все растерять или, наоборот, еще выше подняться в таблице. А причины нашей удачной игры в первых мартовских турах на поверхности. В зимнее окно команда усилилась качественными футболистами. Всеми новичками я доволен. Каждый трансфер себя уже оправдал.

Календарь нам тоже благоволит. В какой-то степени хорошо, что не участвуем в весенней стадии Кубка России. В России играть на два или три фронта сложнее, чем в Европе. Слишком большие расстояния, перелеты. Клубам, которые в феврале участвовали в Лиге Европы, не позавидуешь. На них легла колоссальная нагрузка.

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Все комментарии
Т34
Т34
   64 / 1081
вчера в 11:16
Это покажут итоги сезона. Сейчас рано делать выводы.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 09:26
А Зениту с его физруком ну никак трансферов не хватает... )
pavkur
pavkur
   29 / 1081
вчера в 08:29
Удачи КС!
kotmyshka
kotmyshka
   198 / 1081
вчера в 01:18
тренеру видней...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   630 / 1081
вчера в 01:00
Не уверен,но пусть будет так.
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