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Божович: «Если бы все думали, как Погребняк, было бы плохо»

вчера, 00:05

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович отреагировал на слова форварда «Урала» Павла Погребняка, который считает смешным, что за сборную России выступают темнокожие футболисты.

Не согласен с Погребняком. Россия далеко не первой начала натурализовывать футболистов для сборной. И довольно странно придавать значение тому, какой у игрока паспорт. Или тем более - цвет кожи. С другой стороны, у каждого свое мнение. Если бы все думали, как Погребняк, было бы плохо. А так это всего лишь личная позиция отдельного человека. Если к нему применят санкции, это будет его проблема.

Что касается Ари, то я прекрасно понимаю, почему Станислав Черчесов начал привлекать этого нападающего в сборную России. В стране не так много форвардов высокого уровня. Кроме Артема Дзюбы и Федора Смолова серьезного международного опыта ни у кого нет. А Ари отлично играл и за «Краснодар», и за «Локомотив». Почему же было его не пригласить? Это решение тренера, который заработал себе авторитет на домашнем чемпионате мира.

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sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 13:33
"В стране не так много форвардов высокого уровня" ‒ да их вообще нет!
kolpankolpan
kolpankolpan
   208 / 1081
вчера в 11:16
Смолов то откровенно мешок пустой.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 08:47
Мне тоже не улыбается, чтобы иносранцы, в том числе и негры, играли за сборную России.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Кошк 47
   232 / 1081
вчера в 07:27
Погребняк прав на 100%!Нет негров-нет и расизьму!
Плохо, что нет такого, что - нет Погребяка - нет и 56ов !
Кошк 47
Кошк 47
   487 / 1081
вчера в 06:06
Погребняк прав на 100%!Нет негров-нет и расизьму!
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 05:47
Пора уже поддержать Погребняка.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Leha-ha50
   181 / 1081
вчера в 01:17
Божович прав!!! Паша фигню сморозил.
сморозил. обида мучает.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Mangur
   181 / 1081
вчера в 01:16
Погребняк бревно ,соответственно и голова из дерева.
Зе Адриану в основу! даешь жесткий прогиб под тарасовских!)
Mangur
Mangur
   345 / 1081
вчера в 01:11
Погребняк бревно ,соответственно и голова из дерева.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1081
вчера в 00:58
Божович прав!!! Паша фигню сморозил.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 00:37
АРИ ЩАССС РЕПУ ЧЕШЕТ!!!
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