Божович: «Если бы все думали, как Погребняк, было бы плохо»

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович отреагировал на слова форварда «Урала» Павла Погребняка, который считает смешным, что за сборную России выступают темнокожие футболисты.

Не согласен с Погребняком. Россия далеко не первой начала натурализовывать футболистов для сборной. И довольно странно придавать значение тому, какой у игрока паспорт. Или тем более - цвет кожи. С другой стороны, у каждого свое мнение. Если бы все думали, как Погребняк, было бы плохо. А так это всего лишь личная позиция отдельного человека. Если к нему применят санкции, это будет его проблема.

Что касается Ари, то я прекрасно понимаю, почему Станислав Черчесов начал привлекать этого нападающего в сборную России. В стране не так много форвардов высокого уровня. Кроме Артема Дзюбы и Федора Смолова серьезного международного опыта ни у кого нет. А Ари отлично играл и за «Краснодар», и за «Локомотив». Почему же было его не пригласить? Это решение тренера, который заработал себе авторитет на домашнем чемпионате мира.