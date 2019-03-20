Божович: «Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович похвалил футболистов команды Джано и Александра Самедова.
Конечно, ожидал от них такого дебюта. И не понимал, когда зимой писали, будто ребята едут к нам доигрывать. Это вообще как?! Ведь Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди. Он поработает у нас, а потом еще покажет себя в «Спартаке», ни секунды не сомневаюсь.
Что касается Самедова, то это опытный профессионал, который не привык относиться к футболу с прохладцей. Что на тренировках, что в матчах Саша выкладывается на сто процентов. Учитывая, что он дружит с режимом, может еще долго играть на самом высоком уровне.
Важно найти каждому футболисту лучшее применение. В схеме «Крыльев» Джано и Самедов чувствуют себя комфортно. Жду от них продолжения после паузы на матчи сборных.
Яркий пример: Ивелин Попов.
У нас так и не прижился, а сейчас в Ростове как рыба в воде.
Яркий пример: Ивелин Попов.
У нас так и не прижился, а сейчас в Ростове как рыба в воде.
Если да, есть смысл вернуть летом обратно - в противном случае продать.
Джано играть надо, а не на лавке сидеть.
С травмами у него беда настоящая...
Если да, есть смысл вернуть летом обратно - в противном случае продать.
Джано играть надо, а не на лавке сидеть.
С травмами у него беда настоящая...
Джано уже 26 лет, а карьеры так таковой и не было. Что можно об нём вспомнить? Ну это то, что постоянно травмирован, снимает прикольные ролики после чего над спартачами угорает вся страна, да и легендарный поход в туалет, что бы не лететь во Владик.
Вот увидите скоро и в КС зачахнет.
Джано уже 26 лет, а карьеры так таковой и не было. Что можно об нём вспомнить? Ну это то, что постоянно травмирован, снимает прикольные ролики после чего над спартачами угорает вся страна, да и легендарный поход в туалет, что бы не лететь во Владик.
Вот увидите скоро и в КС зачахнет.