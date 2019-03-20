Божович: «Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович похвалил футболистов команды Джано и Александра Самедова.

Конечно, ожидал от них такого дебюта. И не понимал, когда зимой писали, будто ребята едут к нам доигрывать. Это вообще как?! Ведь Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди. Он поработает у нас, а потом еще покажет себя в «Спартаке», ни секунды не сомневаюсь.

Что касается Самедова, то это опытный профессионал, который не привык относиться к футболу с прохладцей. Что на тренировках, что в матчах Саша выкладывается на сто процентов. Учитывая, что он дружит с режимом, может еще долго играть на самом высоком уровне.

Важно найти каждому футболисту лучшее применение. В схеме «Крыльев» Джано и Самедов чувствуют себя комфортно. Жду от них продолжения после паузы на матчи сборных.