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Божович: «Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди»

вчера, 00:12

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович похвалил футболистов команды Джано и Александра Самедова.

Конечно, ожидал от них такого дебюта. И не понимал, когда зимой писали, будто ребята едут к нам доигрывать. Это вообще как?! Ведь Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди. Он поработает у нас, а потом еще покажет себя в «Спартаке», ни секунды не сомневаюсь.

Что касается Самедова, то это опытный профессионал, который не привык относиться к футболу с прохладцей. Что на тренировках, что в матчах Саша выкладывается на сто процентов. Учитывая, что он дружит с режимом, может еще долго играть на самом высоком уровне.

Важно найти каждому футболисту лучшее применение. В схеме «Крыльев» Джано и Самедов чувствуют себя комфортно. Жду от них продолжения после паузы на матчи сборных.

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил makkie
   64 / 1081
вчера в 16:06
Значит в Спартаке нагрузки и требования выше - одно дело играть в команде, где 10 человек за линией мяча... и совсем другое самому строить атаку с позиции силы. Яркий пример: Ивелин Попов. У нас так и не прижился, а сейчас в Ростове как рыба в воде.
Ну, и..., как сказал бы классик этого выражения? Кого же тогда в Спартак брать. Пахать надо, а не в носу ковыряться стоя на поле. Вон Айртон, совсем недавно, да еще и новом для него чемпионате и в новой стране, а играет в пример всем.
Юрниекс
Юрниекс
   120 / 1081
вчера в 15:20
В нормальном клубе,может и раскроется. Еще Зобнина надо забрать в любой нормальный клуб,пока его в хрюшатнике,клоуном не сделали..
makkie
makkie ответил Т34
   20 / 1081
вчера в 14:57
Тут интересно получается, играл в аренде за Ростов, травм не было, В Крыльях - пока нет, может и не будет, а как доходит до игр в Спартаке, больше лечится чем играет. В сборную уезжает здоровым, а приезжает травмированным. И игрок-то хороший, с головой, но травмы не дают ему полностью раскрыться в Спартаке.
Значит в Спартаке нагрузки и требования выше - одно дело играть в команде, где 10 человек за линией мяча... и совсем другое самому строить атаку с позиции силы.

Яркий пример: Ивелин Попов.
У нас так и не прижился, а сейчас в Ростове как рыба в воде.
Т34
Т34 ответил makkie
   64 / 1081
вчера в 14:25
Интересно, Кононов и клуб вообще рассчитывают на Джано в будущем? Если да, есть смысл вернуть летом обратно - в противном случае продать. Джано играть надо, а не на лавке сидеть. С травмами у него беда настоящая...
Тут интересно получается, играл в аренде за Ростов, травм не было, В Крыльях - пока нет, может и не будет, а как доходит до игр в Спартаке, больше лечится чем играет. В сборную уезжает здоровым, а приезжает травмированным. И игрок-то хороший, с головой, но травмы не дают ему полностью раскрыться в Спартаке.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 09:36
Многовато больничных к 26 годам, и судя по его телосложению это вечная тема до 126 лет )
makkie
makkie
   20 / 1081
вчера в 09:30
Интересно, Кононов и клуб вообще рассчитывают на Джано в будущем?
Если да, есть смысл вернуть летом обратно - в противном случае продать.
Джано играть надо, а не на лавке сидеть.
С травмами у него беда настоящая...
ДСА
ДСА
   188 / 1081
вчера в 09:03
Скорее уже 26 лет.
time out
time out
   61 / 1081
вчера в 06:54
Ни одного нормального на ветке. Опять в дурдоме день открытых дверей.
Байкал-38.
Байкал-38.
   73 / 1081
вчера в 05:31
Божович связался со спартачами и веселить народ стал.
Джано уже 26 лет, а карьеры так таковой и не было. Что можно об нём вспомнить? Ну это то, что постоянно травмирован, снимает прикольные ролики после чего над спартачами угорает вся страна, да и легендарный поход в туалет, что бы не лететь во Владик.
Вот увидите скоро и в КС зачахнет.
Denkuz
Denkuz
   50 / 1081
вчера в 02:26
Если болеть не будет как в тарасовке.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 1081
вчера в 01:39
Расскажи об этом Мбаппе, Дембеле, Толиссо и прочим чемпионам мира 2018 г., из которых только 8 человек было старше 26 лет.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   181 / 1081
вчера в 01:35
не знал, что ему 26. Лучше бы и не знал)
pavkur
pavkur
   29 / 1081
вчера в 01:10
Все кто вырвался из тарасовки, почитай жить заново начинают.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 01:08
Если уйдет из пищевика, то может и выйдет что!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   27 / 1081
вчера в 00:43
А толку то, если он похоронил свои молодые годы в тарасовском болоте
Пулково-2
Пулково-2
   162 / 1081
вчера в 00:34
Божович так шутит.
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