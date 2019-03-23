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Черчесов: «Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом»

вчера, 13:54
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч со сборной Казахстана в матче квалификации на Евро-2020.

Результат казахов с Шотландией? Нам удивляться нечему. Мы восприняли результат как результат. Знаю, что у команды новый тренер, мы с ним играли кода-то друг против друга. Мы знали, что Казахстан – мобильная команда, футболисты, которые умеют и любят играть.

Критикуют нашу игру? Если у тебя есть игроки определенного качества, надо использовать. Одни критикуют, другие хвалят. Мы сделаем все возможное, чтобы победить.

Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. И не важно, по какой схеме они играют.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   418 / 979
сегодня в 01:26
"Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом..." -
Тоже мне америку открыл...)) Это же естественно!!! Всем лечге побеждать слабого...!
Gahi
Gahi
   546 / 979
сегодня в 01:03
Зря, очень зря, так думать о сборной Казахстана. Недооценив соперника, они могут и наказать по полной.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
   640 / 979
сегодня в 00:14
А что, есть команды которым легче играть с командами, которые выше их классом?
mat73
mat73
   337 / 979
вчера в 23:17
Сборная Казахстана тоже так думает!
Roman73
Roman73 ответил pavkur
   205 / 979
вчера в 22:41
Жаль, Гондурас не в Европе.
Гондурас давно у нас.
Чист
Чист ответил Ver
   444 / 979
вчера в 22:10
Сложно понять, какой кайф для авторов соккера, в том. чтобы вот так надергать из контекста фраз и сделать из человека идиота...А еще сложнее понять, кто же им нужен на тренерском посту, ведь старательно гадили на всех, кто занимался этой работой последние лет десять
у наших пмсак это в в крови чуть заметная команда начинают хоронить сборную запугивать игроков - чего хотят сами незнют - инстанц назначат кричат деньги девать некуда что ли -своих в упор никого не видят
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   410 / 979
вчера в 22:08
Всё правильно сказал Стасик,с его подготовкой и отбором в сборную,только и играть со сборной бань...детсадов и ясельных групп.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Суеверный
   132 / 979
вчера в 22:05
Есть. Порой и я в их числе. Должны совпасть просто два фактора - недооценка со стороны соперника и полная самоотдача со своей стороны. А когда довлеет обязанность уверенно побеждать вроде более слабого - можно легко наступить на грабли и не исправить в оставшееся время.
Это игры исключения, которые подтверждают правило...
А в целом по логике - играть легче с командами которые ниже классом... Иначе... Противоречие...
dok66
dok66
   362 / 979
вчера в 21:11
Тренер не может такого сказать . Кто-то что-то переврал
Байкал-38.
Байкал-38. ответил susanin ultrazenith
   37 / 979
вчера в 21:07
Вместо Косово лучше Фареры )))
Только пришёл извиняюсь! Можно и Фарерские острова, но как то не хочется оскорблять команды которые ниже стоят Молдавия Лихтенштейн Казахстан Люксембург.
А Фарерские острова выше их! Черчесов может быть недоволен!
ЮЗИК
ЮЗИК
   199 / 979
вчера в 20:31
Сделал открытие
Zayac_65
Zayac_65
   531 / 979
вчера в 20:29
Зря недооценивают Казахстан...
alexNr
alexNr
   502 / 979
вчера в 20:11
Надо выйти их Европы и перейти в Азиатский регион)) Там как раз подходящие по классу соперники, можно и чемпионами стать))
leopit
leopit
   140 / 979
вчера в 20:02
Умён и хитёр Черчес.....
pavkur
pavkur
   26 / 979
вчера в 19:47
Жаль, Гондурас не в Европе.
minai
minai
   218 / 979
вчера в 19:38
Чё вы все на него накинулись. Ну оступился чувак с лучшей сборной (по версии ФИФА). Желаю победы Сяве и нашей сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 979
вчера в 19:20
Как и многие..ничего не понял...
Надеюсь послематчевое интервью будет более понятным...)))
Удачи сборной в отборах...
Sergey Z
Sergey Z
   239 / 979
вчера в 19:18
Вот это новость! Ещё сыграйте с ясельной группой детского сада!!!
mars6791
mars6791
   509 / 979
вчера в 19:16
Два раза перечитал интервью - там ничего не курили? А так да , если бы у вас еще не получалось с командами более низкого класса , то ... это уже было до Черчесова, значит прогресс все таки есть.
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 979
вчера в 19:02
Он это серьезно?
RIR68
RIR68
   161 / 979
вчера в 18:44
как бы в Нурсултане не обделаться(
lobsterdam
lobsterdam
   207 / 979
вчера в 18:38
на нового тренера бюджет не предусмотрен, так что терпим дальше!
hardpony
hardpony
   148 / 979
вчера в 18:37
Карреру тренером сборной. Все равно без работы сидит. И в России нравится ему. Уж он мне кажется такой хрени не будет в интервью говорить
edubokom
edubokom
   422 / 979
вчера в 18:36
Молодец. Всё верно. А ещё когда мы кушаем утром - это завтрак, а когда вечером - это ужин.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Сергей Саныч
   180 / 979
вчера в 18:34
Черномырдин был более понятен. Мутко и Стас из одного класса, 7-ой "Ё"
в "Ж" не годятся,спустим на тормозах,авось ловить умеют)
lobsterdam
lobsterdam ответил papic337
   207 / 979
вчера в 18:30
Ты не прав, он Заслуженный Тренер России и кавалер ордена Александра Невского.Правда его отовсюду выперли. Но это не важно.
еще он лауреат какой-то "Золотой лани"...это его вдохновляет больше всего!
lobsterdam
lobsterdam ответил hoper
   207 / 979
вчера в 18:27
У нас в области проводится турнир памяти Героя Советского Союза Е.И.Просяного среди сельских команд.Заявляйтесь всей сборной и будете наверняка в лидерах.А глядя на вашу игру , то уровень ваш на все сто
не факт, что будут в лидерах...
lobsterdam
lobsterdam ответил pomor45
   207 / 979
вчера в 18:25
Что-то хочет сказать, но не может сказать - что.
абыр, абыр, абыр, абырвалг, абырвалг...
lobsterdam
lobsterdam
   207 / 979
вчера в 18:19
Тренер сборной с пафосом сообщает всему миру, что ему "легче играть с теми, кто ниже классом". Вот уровень, а ?! Во-вторых, таких команд на отборе в ЧЕ практически нет.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   25 / 979
вчера в 18:16
Черномырдин был более понятен.
Мутко и Стас из одного класса, 7-ой "Ё"
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