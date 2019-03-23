Черчесов: «Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч со сборной Казахстана в матче квалификации на Евро-2020.
Результат казахов с Шотландией? Нам удивляться нечему. Мы восприняли результат как результат. Знаю, что у команды новый тренер, мы с ним играли кода-то друг против друга. Мы знали, что Казахстан – мобильная команда, футболисты, которые умеют и любят играть.
Критикуют нашу игру? Если у тебя есть игроки определенного качества, надо использовать. Одни критикуют, другие хвалят. Мы сделаем все возможное, чтобы победить.
Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. И не важно, по какой схеме они играют.
Тоже мне америку открыл...)) Это же естественно!!! Всем лечге побеждать слабого...!
Тоже мне америку открыл...)) Это же естественно!!! Всем лечге побеждать слабого...!
А в целом по логике - играть легче с командами которые ниже классом... Иначе... Противоречие...
А в целом по логике - играть легче с командами которые ниже классом... Иначе... Противоречие...
А Фарерские острова выше их! Черчесов может быть недоволен!
А Фарерские острова выше их! Черчесов может быть недоволен!
Надеюсь послематчевое интервью будет более понятным...)))
Удачи сборной в отборах...
Надеюсь послематчевое интервью будет более понятным...)))
Удачи сборной в отборах...
Мутко и Стас из одного класса, 7-ой "Ё"
Мутко и Стас из одного класса, 7-ой "Ё"