Черчесов: «Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч со сборной Казахстана в матче квалификации на Евро-2020.

Результат казахов с Шотландией? Нам удивляться нечему. Мы восприняли результат как результат. Знаю, что у команды новый тренер, мы с ним играли кода-то друг против друга. Мы знали, что Казахстан – мобильная команда, футболисты, которые умеют и любят играть.

Критикуют нашу игру? Если у тебя есть игроки определенного качества, надо использовать. Одни критикуют, другие хвалят. Мы сделаем все возможное, чтобы победить.

Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. И не важно, по какой схеме они играют.