Жо: «У меня была возможность вернуться в ЦСКА»

вчера, 10:37

Бывший нападающий ЦСКА Жо вспомнил о своем периоде карьеры в Москве и признался, что он мог вернуться в «армейский» клуб еще раз.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008 год, после чего был продан в «Манчестер Сити».

Мне было всего 18 лет, когда я подписал контракт с ЦСКА . Были и другие варианты в Европе, но я выбрал Россию. Предложение устроило и меня, и «Коринтианс». Самые памятные моменты в ЦСКА — это мой первый гол и все дни, когда мы выигрывали трофеи. Мне очень нравилось жить в Москве. Великолепный город, в котором есть все для жизни — магазины, рестораны, любые развлечения. Конечно, холода были проблемой для меня, я ведь впервые жил далеко от дома. Но и к этому я приспособился, чтобы думать только о футболе. Скучаю по Москве, там всегда было чем заняться. Мне очень приятно, что в ЦСКА меня помнят и поздравляют с днем рождения. Я оставил след в истории клуба, я был хорош в ЦСКА . К сожалению, у меня не осталось контакта ни с кем из клуба, но я горд тем, что оставил после себя наследие. У меня была возможность вернуться в ЦСКА , как это несколько раз делал Вагнер Лав. Год я уже не помню, да и не сложилось тогда. Но было приятно, что ЦСКА оказался заинтересован во мне.

Сейчас Жо играет за «Нагою» из Японии.