Жо: «У меня была возможность вернуться в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Жо вспомнил о своем периоде карьеры в Москве и признался, что он мог вернуться в «армейский» клуб еще раз.
Бразилец выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008 год, после чего был продан в «Манчестер Сити».
Мне было всего 18 лет, когда я подписал контракт с ЦСКА. Были и другие варианты в Европе, но я выбрал Россию. Предложение устроило и меня, и «Коринтианс». Самые памятные моменты в ЦСКА — это мой первый гол и все дни, когда мы выигрывали трофеи.
Мне очень нравилось жить в Москве. Великолепный город, в котором есть все для жизни — магазины, рестораны, любые развлечения. Конечно, холода были проблемой для меня, я ведь впервые жил далеко от дома. Но и к этому я приспособился, чтобы думать только о футболе. Скучаю по Москве, там всегда было чем заняться.
Мне очень приятно, что в ЦСКА меня помнят и поздравляют с днем рождения. Я оставил след в истории клуба, я был хорош в ЦСКА. К сожалению, у меня не осталось контакта ни с кем из клуба, но я горд тем, что оставил после себя наследие.
У меня была возможность вернуться в ЦСКА, как это несколько раз делал Вагнер Лав. Год я уже не помню, да и не сложилось тогда. Но было приятно, что ЦСКА оказался заинтересован во мне.
Сейчас Жо играет за «Нагою» из Японии.
Р.S. Что то на соккере нет воспоминаний бывших легионеров СпаМа. Почему?
Р.S. Что то на соккере нет воспоминаний бывших легионеров СпаМа. Почему?
Все бежали из пищевика за трофеями 😄
Все бежали из пищевика за трофеями 😄