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Жо: «У меня была возможность вернуться в ЦСКА»

вчера, 10:37

Бывший нападающий ЦСКА Жо вспомнил о своем периоде карьеры в Москве и признался, что он мог вернуться в «армейский» клуб еще раз.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008 год, после чего был продан в «Манчестер Сити».

Мне было всего 18 лет, когда я подписал контракт с ЦСКА. Были и другие варианты в Европе, но я выбрал Россию. Предложение устроило и меня, и «Коринтианс». Самые памятные моменты в ЦСКА — это мой первый гол и все дни, когда мы выигрывали трофеи.

Мне очень нравилось жить в Москве. Великолепный город, в котором есть все для жизни — магазины, рестораны, любые развлечения. Конечно, холода были проблемой для меня, я ведь впервые жил далеко от дома. Но и к этому я приспособился, чтобы думать только о футболе. Скучаю по Москве, там всегда было чем заняться.

Мне очень приятно, что в ЦСКА меня помнят и поздравляют с днем рождения. Я оставил след в истории клуба, я был хорош в ЦСКА. К сожалению, у меня не осталось контакта ни с кем из клуба, но я горд тем, что оставил после себя наследие.

У меня была возможность вернуться в ЦСКА, как это несколько раз делал Вагнер Лав. Год я уже не помню, да и не сложилось тогда. Но было приятно, что ЦСКА оказался заинтересован во мне.

Сейчас Жо играет за «Нагою» из Японии. 

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   77 / 979
сегодня в 00:11
Жо был хулиганом!😂😂😂
handreb
handreb
   46 / 979
вчера в 19:02
Хороший был игрок.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Суеверный
   23 / 979
вчера в 16:44
Жо пришел в ЦСКА слегка растерянным парнишкой. Ушел сложившимся футболистом. Почему не получилось вернуться - это дело специалистов. Скорее всего не находилось места "в схеме". Ну и спасибо за теплые слова о нашей не совсем теплой стране.
Немного не так. В ЦСКА классно работает селекционная служба. Там есть информация в полном объеме на все случаи жизни. В какой то момент времени у Жо начали возникать периодически проблемы с алкоголем. К этому у ЦСКА в отличие от Зенита ( Кокорин) и Краснодара ( Мамаев) относятся непримиримо. В этой связи было наложено бессрочное вето на его возвращение. Естественно он об этом умалчивает.
Albertinos
Albertinos
   508 / 979
вчера в 16:10
Молодец! Спасибо за то,что был с нами!
Суеверный
Суеверный
   322 / 979
вчера в 16:03
Жо пришел в ЦСКА слегка растерянным парнишкой. Ушел сложившимся футболистом. Почему не получилось вернуться - это дело специалистов. Скорее всего не находилось места "в схеме". Ну и спасибо за теплые слова о нашей не совсем теплой стране.
Balbes77773
Balbes77773
   350 / 979
вчера в 15:31
Спасибо Жо!Ты был красавцем!!
spartach091
spartach091
   61 / 979
вчера в 15:01
Ацитоныч следи лучше за легами цска
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   136 / 979
вчера в 12:45
Жо хорошо играл,сам я с казахстана,но был на матче""Москва-Цска", на восточной улице 4, если память не подводит,стадион имени Эдуарда Стрельцова,в 2006 году,во время игры был момент,Цска в атаке,левым флангом,и что самое интересное,вроде мячик уже должен был уйти за пределы поля,так Жо,догнал мяч,обыграл минимум 2 или 3 игроков,и забил гол,вот это голевое чутье,сам я болею за Крылья Советов.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Дед за ЦСКА
   41 / 979
вчера в 12:09
Да, Жо оставил в ЦСКА хороший след, сам вспоминает о Москве и ЦСКА с душевной теплотой. Болельщики ЦСКА во стажем помнят его игры. Увы, время летит, было 18 лет, начало карьеры, а уже 35 и её конец. Всех благ, здоровья удачи в жизни Великолепный Жо. Р.S. Что то на соккере нет воспоминаний бывших легионеров СпаМа. Почему?
А что им вспоминать? Бестрофейную карьеру в тарасовке забыть бы им скорее.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   33 / 979
вчера в 11:51
Да, Жо оставил в ЦСКА хороший след, сам вспоминает о Москве и ЦСКА с душевной теплотой. Болельщики ЦСКА во стажем помнят его игры. Увы, время летит, было 18 лет, начало карьеры, а уже 35 и её конец. Всех благ, здоровья удачи в жизни Великолепный Жо.
Р.S. Что то на соккере нет воспоминаний бывших легионеров СпаМа. Почему?
time out
time out
   43 / 979
вчера в 11:20
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед
       41 / 979
    вчера в 11:05
    Жо выиграл больше трофеев, чем Федун.
    SHMEL
    SHMEL
       50 / 979
    вчера в 10:55
    В принципе у Жо карьера сложилась неплохо и впоследствии он не раз вызывался в сборную Бразилии.У нас он он был не так ярок,но приятные воспоминания о себе оставил.
    Великолепный
    Великолепный ответил cska plus
       83 / 979
    вчера в 10:46
    Что можно сказать о безтрофейниках из тарасовки?
    Все бежали из пищевика за трофеями 😄
    cska plus
    cska plus
       5 / 979
    вчера в 10:39
    Назовите хоть одного представителя общества хрющ, который приятно отозвался о хрющатнике.
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