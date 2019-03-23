Баринов: «Очень рад приехать в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России.

Узнал про вызов в сборную в Сочи на сборе «Локомотива». После первой тренировки ко мне подошел начальник команды и спросил, готов ли я ехать в сборную. Я ответил, что готов. Потом подошел Палыч (Юрий Семин — прим. ред.) и сказал, чтобы я не проводил вторую тренировку и вылетал в Москву, а оттуда — в Казахстан. Практически всех знаю в сборной, поэтому проблем с адаптацией не возникнет.

Эмоции были 22 марта, много сообщений получил, семья поздравила. Я очень рад приехать сюда и помогать сборной.