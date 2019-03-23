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Баринов: «Очень рад приехать в сборную России»

вчера, 13:01

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России.

Узнал про вызов в сборную в Сочи на сборе «Локомотива». После первой тренировки ко мне подошел начальник команды и спросил, готов ли я ехать в сборную. Я ответил, что готов. Потом подошел Палыч (Юрий Семин — прим. ред.) и сказал, чтобы я не проводил вторую тренировку и вылетал в Москву, а оттуда — в Казахстан. Практически всех знаю в сборной, поэтому проблем с адаптацией не возникнет.

Эмоции были 22 марта, много сообщений получил, семья поздравила. Я очень рад приехать сюда и помогать сборной.

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Все комментарии
loko7
loko7
   354 / 979
вчера в 15:49
Давай Дима, достойно представь наш Локо в составе сборной. Удачи!!!
Байкал-38
Байкал-38
   78 / 979
вчера в 13:48
Дмитрий уже дорос до сборной. В этом году он показывает игру лучше чем некоторые в сборной!
По футбольному злой, цепкий игрок и что главное с ударом из любой позиции, такие и нужны сборной.
Удачи Дмитрий!!!
Vladimir808
Vladimir808
   503 / 979
вчера в 13:40
Успеха в сборной парню.
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 13:34
Ещё бы поиграть дали.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   155 / 979
вчера в 13:32
Успеха Баринову!
minai
minai
   218 / 979
вчера в 13:30
Чего веселиться то ?
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