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Самедов: «Невозможно быть хорошим человеком и при этом тренером „Спартака“»

вчера, 10:43

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов выразил мнение, что хороший человек не сможет справиться с работой главного тренера «Спартака».

Ваша фраза: «Кононов хороший тренер, а „хороший человек“ это не профессия». А кого бы вы могли назвать хорошим человеком?

— Божовича однозначно. Он хороший человек. Мне кажется, чтобы работать главным тренером «Спартака», просто невозможно быть хорошим человеком. Потому что есть тренер, а есть наставник «Спартака». Это разные профессии. Безумно тяжело работать в народном клубе. Никого так не обсуждают. Если ты будешь хорошим человеком-тренером, то тебя тут же сожрут. Необходимо быть прагматичным, извилистым, принимать жесткие решения и нести за них ответственность.

— Почему Божович хороший?

— По тому, как он относится к футболистам, какие поступки совершает.

— То есть Миодрагу не надо идти в «Спартак»? Сожрут?

— Если бы ему предложили должность в Москве и он бы спросил моего мнения, то я бы ответил: «Вам будет очень сложно». Но это мое мнение. А так Миодраг сам за себя решит.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   546 / 979
сегодня в 00:48
Прав Александр, сожрут вместе с потрохами кто бы ни был, хоть чемпион или призер.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Roman73
   414 / 979
вчера в 22:58
Зовите Моуриньо в Спартак. Подходящей 62овости плохой человек.
Это был бы эпик))))
Roman73
Roman73 ответил Суеверный
   205 / 979
вчера в 22:46
Спартак мягко "упущен"... Конечно, верх порядочности преподавать "научный коммунизм" и одновременно строить "личный капитализм". Не согласны?
У нас как раз те кто преподавал научный коммунизм и построили себе личный капитализм. Страна чудес.
Шуnя771
Шуnя771
   132 / 979
вчера в 22:40
Ещё раз и помедленнее))
Roman73
Roman73
   205 / 979
вчера в 22:37
Зовите Моуриньо в Спартак.
Подходящей 62овости плохой человек.
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   410 / 979
вчера в 21:57
Самед,нужно было игрой доказывать,что ты хороший человек,а ты рано зазвездился,перестал бегать,а ходить пешком сегодня можно только у Божовича,потому что он хороший человек.
Правдин Семён
Правдин Семён
   172 / 979
вчера в 21:51
Тогда Спартаку нужен тиран.Подходят Черчесов и Карпин.
Исмет
Исмет
   312 / 979
вчера в 21:30
дзюба позор Российского Футбола 👎👎👎👎👎👎👎
Исмет
Исмет
   312 / 979
вчера в 21:30
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       77 / 979
    вчера в 21:04
    Философ! 😂😂😂
    Ver
    Ver
       542 / 979
    вчера в 20:33
    Какое-то детское представление о хорошем человеке у Сани Самедова...
    Zayac_65
    Zayac_65
       531 / 979
    вчера в 20:31
    Самедову стоит уже успокоиться, и не гнать бестолку..
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Суеверный
       23 / 979
    вчера в 20:24
    Миодраг Божевич - спорный пример. Однажды возложил ВСЮ ответственность за неудачу на СВОИХ футболистов. А то что жесткость (а вместе с ней и непонимание) возникают, то это скорее правило во многих сферах жизни, где приходится ЗАСТАВЛЯТЬ порой. На убеждение просто уже не остается времени, сил.
    Не надо принимать слова Самедова за чистую монету. Был бы сейчас тренером КС, например Тарханов, то этот тип пел бы на всех перекрестках, что лучше Тарханова человека на свете нет. Хотя Божович, как тренер неплохой, но своеобразный. А понятие "хороший" человек слишком расплывчато, т.к. много разных критериев.
    viv
    viv
       240 / 979
    вчера в 20:01
    Хороший человек не пойдет в этот цирк из тарасовки...
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
       155 / 979
    вчера в 19:52
    Невозможно быть хорошим человеком для всех.
    ermak6848
    ermak6848
       212 / 979
    вчера в 19:48
    Александр зря не скажет - видимо на горело...
    Суеверный
    Суеверный ответил Лаcковый зенит
       322 / 979
    вчера в 19:48
    Не возможно быть порядочным и честным человеком и при этом быть владельцем цска или зенита
    Спартак мягко "упущен"... Конечно, верх порядочности преподавать "научный коммунизм" и одновременно строить "личный капитализм". Не согласны?
    Суеверный
    Суеверный
       322 / 979
    вчера в 19:44
    Миодраг Божевич - спорный пример. Однажды возложил ВСЮ ответственность за неудачу на СВОИХ футболистов. А то что жесткость (а вместе с ней и непонимание) возникают, то это скорее правило во многих сферах жизни, где приходится ЗАСТАВЛЯТЬ порой. На убеждение просто уже не остается времени, сил.
    beefs
    beefs
       153 / 979
    вчера в 19:41
    что творится, ужас!!!
    мясo
    мясo
    вчера в 19:13
    у нас всем не просто
    Novograd
    Novograd
       698 / 979
    вчера в 18:44
    К чму ти некчемние новости
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит
       68 / 979
    вчера в 18:36
      Лаcковый зенит
      Лаcковый зенит
         68 / 979
      вчера в 18:36
        andrefino13
        andrefino13
           462 / 979
        вчера в 18:12
        Каррера был хорошим, но вы, такие как Самедов, его слили, своей трусостью, безвольно наблюдая, как кучка футболистов, понимающих что они не уровня Спартака, сливают тренеров. В итоге ты, Самедов, вне, а эти клоуны там.
        Balbes77773
        Balbes77773
           350 / 979
        вчера в 17:54
        Тарасов тренеровал хрюшей,хоть не долго,но качественно.И в итоге-угандошили человека!!!!1
        saha100
        saha100
           171 / 979
        вчера в 17:47
          kotmyshka
          kotmyshka
             124 / 979
          вчера в 17:45
          может прав, а может неправ...
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответил Сергей Саныч
             19 / 979
          вчера в 17:42
          Даже не смотря на чемпионство,присвоить звание "хороший тренер" за один сезон трудновато.Надо пройти путь длинный и трудный.Может везение,может мотивация,может что-то другое сошлось.Но вторую часть пути не выдержал,прогнулся под обстоятельства и сломался.Не смог победить администрацию,внутренние противоречия и т.д. Но из того,что он говорил складывается ощущение,что он правильный мужик.Честный ,умный и воспитанный.Никогда не сорвался на "ор" ,никого не винил,никому предъявы не кидал.
          Дословно...."тренер и хороший человек"....речи нет о "хорошем тренере"....это важно...
          Понятно что малоопытность работы в роли "главного" и специфичность нашего первенства не могли не сказаться на результатах....но в кои то веки появился человек в такого странного для нынешних времён уровня порядочности и достоинства в поведении ,что вызывал уважение в рядах болельщиков других клубов...
          Хороших тренеров много...этому можно научиться...
          Но "быть Массимо" не научишься....это либо есть либо нет...

          Удачи !!!!!
          kilot11
          kilot11
             302 / 979
          вчера в 17:42
          есть хорошие люди, а есть болелы конебомжей-)))
          Юрниекс
          Юрниекс
             120 / 979
          вчера в 17:34
          Да...хоть один человек каким то образом связанный с хрюшатником,сказал про этот клуб,хорошие слова? Свинарек свинарник и есть...
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