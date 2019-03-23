Самедов: «Невозможно быть хорошим человеком и при этом тренером „Спартака“»

вчера, 10:43

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов выразил мнение, что хороший человек не сможет справиться с работой главного тренера «Спартака».

Ваша фраза: «Кононов хороший тренер, а „хороший человек“ это не профессия». А кого бы вы могли назвать хорошим человеком?

— Божовича однозначно. Он хороший человек. Мне кажется, чтобы работать главным тренером «Спартака», просто невозможно быть хорошим человеком. Потому что есть тренер, а есть наставник «Спартака». Это разные профессии. Безумно тяжело работать в народном клубе. Никого так не обсуждают. Если ты будешь хорошим человеком-тренером, то тебя тут же сожрут. Необходимо быть прагматичным, извилистым, принимать жесткие решения и нести за них ответственность.

— Почему Божович хороший?

— По тому, как он относится к футболистам, какие поступки совершает.

— То есть Миодрагу не надо идти в «Спартак»? Сожрут?

— Если бы ему предложили должность в Москве и он бы спросил моего мнения, то я бы ответил: «Вам будет очень сложно». Но это мое мнение. А так Миодраг сам за себя решит.