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Федун: «Алекс не раскрылся до конца из-за ситуации в семье»

вчера, 13:12

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение бывшего капитана команды Алекса завершить карьеру игрока.

Имя Алекса всегда помню, а фамилию — нет. Хороший был футболист. Было большой удачей приобрести такого футболиста и привезти в Россию, поскольку это был игрок высокого класса. Но, к сожалению, ситуация в семье не позволила ему раскрыться до конца. Вот, пожалуй, и всё.

Алекс выступал за «Спартак» в период с 2009-го по 2011 год.

За сборную Бразилии сыграл 4 игры.

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Все комментарии
МапС
МапС
   572 / 979
вчера в 21:29
Таких нераскрытых в Спартаке щас явно не хватает...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил spartach091
   308 / 979
вчера в 18:16
Вагнер халк Карвальо не бразильцы что ли@
Bagula
Bagula
   158 / 979
вчера в 15:48
В тарасовке еще ни один не раскрылся в игре, а вот в скандалах, интригах и грязеполивании очень.
311
311
   35 / 979
вчера в 15:17
Имя Алекса всегда помню, а фамилию — нет.
А оно нам надо?)
spartach091
spartach091
   61 / 979
вчера в 14:51
Алекс был великолепным игроком!

Самый сильный и лучший бразилец в истории РПЛ
drug01
drug01
   109 / 979
вчера в 14:03
Надо не забывать плохую игру.... Тогда будет успех!
Байкал-38.
Байкал-38.
   37 / 979
вчера в 13:44
По потенциалу они все высокого класса, а на деле просто хорошие игроки.
Алекса помню, нормальный игрок, но не высокого класса. Для Спартака может так и есть, но не более того. Топ игроком даже для России его не назовёшь.
Великолепный
Великолепный
   83 / 979
вчера в 13:41
Срамота ЛеняКиевский не знает как фамилия Алекса.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 13:33
Плохому танцору всегда что-то мешает.
makkie
makkie
   13 / 979
вчера в 13:29
Алекс Мескини - имя, фамилия.
Топ-игрок для нашего чемпионата... какие передачи раздавал, какие голы забивал.
Особенно в девятку Акинфееву!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 979
вчера в 13:29
В Спартаке все только загнивают, а не раскрываются. Гыгыгы
pavkur
pavkur
   26 / 979
вчера в 13:28
Попал не в тот коллектив, если его можно так назвать.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   30 / 979
вчера в 13:17
Не раскрылся он только потому, что попал в спартак. А после такого позора карьера была разрушена.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 13:14
Теперь приобретаешь негров и педрош!
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