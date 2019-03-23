Федун: «Алекс не раскрылся до конца из-за ситуации в семье»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение бывшего капитана команды Алекса завершить карьеру игрока.

Имя Алекса всегда помню, а фамилию — нет. Хороший был футболист. Было большой удачей приобрести такого футболиста и привезти в Россию, поскольку это был игрок высокого класса. Но, к сожалению, ситуация в семье не позволила ему раскрыться до конца. Вот, пожалуй, и всё.