Федун: «Алекс не раскрылся до конца из-за ситуации в семье»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение бывшего капитана команды Алекса завершить карьеру игрока.
Имя Алекса всегда помню, а фамилию — нет. Хороший был футболист. Было большой удачей приобрести такого футболиста и привезти в Россию, поскольку это был игрок высокого класса. Но, к сожалению, ситуация в семье не позволила ему раскрыться до конца. Вот, пожалуй, и всё.
Алекс выступал за «Спартак» в период с 2009-го по 2011 год.
За сборную Бразилии сыграл 4 игры.
А оно нам надо?)
А оно нам надо?)
Самый сильный и лучший бразилец в истории РПЛ
Самый сильный и лучший бразилец в истории РПЛ
Алекса помню, нормальный игрок, но не высокого класса. Для Спартака может так и есть, но не более того. Топ игроком даже для России его не назовёшь.
Алекса помню, нормальный игрок, но не высокого класса. Для Спартака может так и есть, но не более того. Топ игроком даже для России его не назовёшь.
Топ-игрок для нашего чемпионата... какие передачи раздавал, какие голы забивал.
Особенно в девятку Акинфееву!
Топ-игрок для нашего чемпионата... какие передачи раздавал, какие голы забивал.
Особенно в девятку Акинфееву!