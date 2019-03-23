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Самедов: «В молодости прогуливал всё, что зарабатывал»

вчера, 10:52

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов порассуждал о своем отношении к деньгам.

Подписав первый контракт со «Спартаком» в 20 лет, получал 2000 долларов в месяц. В начале сезона мне подняли зарплату до 5000 долларов, в середине чемпионата гонорар увеличился до 15 000 долларов. Тогда действительно был одурманен такими деньгами.

Конечно, свобода - не равно деньги. Но финансы дают тебе возможность чувствовать себя комфортно. Хотя в первую очередь, главное, чтобы комфортно было моей семье. Я к деньгам отношусь достаточно спокойно. Если завтра все потеряю не дай Бог, то, думаю, что смогу перестроиться. Я помню откуда я, и кем были мои родители. Они работали день и ночь ради благополучия семьи. Но деньги — комфорт.

В молодости тратил все, что зарабатывал. Точнее не тратил, а прогуливал. Но это было до семьи. Когда семья появилась, стал более ответственным. 

Ранее сообщалось, что Самедов пошел на серьезное понижение зарплаты в «Крыльях». 

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   295 / 979
вчера в 19:54
За что такие деньги, не понятно.
ABir
ABir
   287 / 979
вчера в 18:14
Да, в футболе и шоу бизнесе зарплаты часто не соответствуют мастерству и отдаче исполнителя
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   340 / 979
вчера в 12:57
Бахча всегда прокормит
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 11:35
Арбузы оптом закупал!
drug01
drug01
   109 / 979
вчера в 10:55
Деньги часто портят футболиста!!!
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