Самедов: «В молодости прогуливал всё, что зарабатывал»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов порассуждал о своем отношении к деньгам.

Подписав первый контракт со «Спартаком» в 20 лет, получал 2000 долларов в месяц. В начале сезона мне подняли зарплату до 5000 долларов, в середине чемпионата гонорар увеличился до 15 000 долларов. Тогда действительно был одурманен такими деньгами.

Конечно, свобода - не равно деньги. Но финансы дают тебе возможность чувствовать себя комфортно. Хотя в первую очередь, главное, чтобы комфортно было моей семье. Я к деньгам отношусь достаточно спокойно. Если завтра все потеряю не дай Бог, то, думаю, что смогу перестроиться. Я помню откуда я, и кем были мои родители. Они работали день и ночь ради благополучия семьи. Но деньги — комфорт.

В молодости тратил все, что зарабатывал. Точнее не тратил, а прогуливал. Но это было до семьи. Когда семья появилась, стал более ответственным.