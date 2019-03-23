Черчесов: «Гильерме - россиянин, он имеет право выступать за сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в Казахстане прокомментировал решение поставить в ворота натурализованного голкипера Гильерме.

Вратарь-легионер? Мне часто задают этот вопрос. Если юридически футболист может играть за сборную, значит, он россиянин. Гильерме говорит чуть лучше, чем я по-казахски. У нас нет никакого дискомфорта в коллективе. Скорее становится некомфортно, когда вы такие вопросы задаете. У вас тоже играет Меркель, казахский немец.