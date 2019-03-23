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Черчесов: «Гильерме - россиянин, он имеет право выступать за сборную»

вчера, 14:01

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в Казахстане прокомментировал решение поставить в ворота натурализованного голкипера Гильерме

Вратарь-легионер? Мне часто задают этот вопрос. Если юридически футболист может играть за сборную, значит, он россиянин. Гильерме говорит чуть лучше, чем я по-казахски. У нас нет никакого дискомфорта в коллективе. Скорее становится некомфортно, когда вы такие вопросы задаете. У вас тоже играет Меркель, казахский немец.

Ранее Черчесов прокомментировал предстоящий матч со сборной Казахстана в матче квалификации на Евро-2020.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   26 / 979
сегодня в 02:45
Раз уже поставили, что тут сделаешь.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   82 / 979
вчера в 16:51
Коли свои только 7 пропускают и к штангам пристают, то Гильерме появляются.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   179 / 979
вчера в 16:28
" Гилерме говорит чуть лучше, чем я по-казахски". Это он о чем, вообще ? Кто -нибудь просек всю глубину вот этой осетинской " шарады " ? Подскажите, будьте любезны, а то я не люблю недомолвок .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   81 / 979
вчера в 16:00
Гильерме - такой же лопух как Лунёв и все остальные ! А больше всего опыта у Юрченко ! ))))))) Как ящик включишь и кто бы не играл - в одной из команд -Юрченко !!!!!! 79а.....ся про футбол !))))))))))))))))))))
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:30
Правильно ответил усач.
мяч квадратный
мяч квадратный
   316 / 979
вчера в 14:38
Чёт подумалось, может нам при выборах президента натурализовать парочку-другую ихних президентов. Чем плох Трамп на посту президента России? Может чиновников-воров сажать начнут. Не говоря уже о том, чтобы футбол в стране был летом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 979
вчера в 14:17
Уж лучше Гильерме, чем "агент 07" !!!
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